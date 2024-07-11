Bir yandan yangınlar, öbür yandan çam kese böcekleri, ülkede orman bırakmayacak...

Son zamanlarda ülkemizde çıkan yangınlar, orman varlığımıza büyük zararlar vermektedir. Öte yandan, çam kese böceğiyle mücadelede yetersiz kalınması da ormanlarımızdaki hasarı daha da büyütmektedir.

Çam kese böceği, çam türleri üzerinde etkili olan bir orman zararlısıdır. Böcek, Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde de görülmektedir.

Çam kese böceği mücadelesinde geç kalınmadan tedbirler alınmalıdır. Çam ağaçlarında oluşturduğu tahribat ve insanlarda oluşturduğu sağlık sorunları nedeniyle çam kese böceği ile mücadele etmek şarttır.

Sivil toplum örgütleri, Orman Dairesi’nin harekete geçmede geç kaldığını ve tehlikenin giderek büyüdüğüne işaret ediyorlar.

Tarım Bakanlığı, (Orman Dairesi) daha çok Colosoma adında başka bir avcı böcek, kuşlar ve diğer doğal yöntemleri kullanarak, çam kese böceği ile mücadele etmeyi düşünmektedir. Fakat, bu böceklerinin ve kuşların sayısının azalmasından dolayı, çam kese böceklerinin yaygınlaştığını görüyoruz.

Çam kese böcekleri ile ilgili olarak ilaçlama yapıldığı dönemlerde mücadelede bir başarı yakalandığı, fakat daha sonra mücadelenin birakılmasıyle hastalığın yine çoğaldığı Çevre uzmanları tarafından belirtilmektedir.

Çam kese böceği ile mücadelede, farklı yöntemler ve farklı görüşler, paydaşlar tarafından ifade edilmektedir. Doğaya en uygun olan, böceğin doğal düşmanlarını destekleme ve biyolojik ilaçlama yöntemlerine yönelinmiştir.

2010 yılından sonra, böceğin çoğaldığı dönemlerde, her yıl olmamak kaydıyla ara ara havadan yürütülen biyolojik ilaçlama kullanılmış ve böcek popülasyonunun ciddi oranda azaldığı görülmüştür.

Ormanlarımızdaki çam kese böceği, şu anda çok yüksek yoğunluğa ulaşmıştır. Bazı uzmanlar,Tarım Bakanlığının, mücadele konusunda yetersiz kaldığını, yapılması gerekenin havadan biyolojik ilaçlama olduğunu belirtmektedir. Başka Uzmanlar ise, havadan ilaçlama yönteminin, tek başına yetersiz kaldığını iddia etmektedir.

Bu bağlamda, çam kese böceğiyle mücadelede predatör böcek yönteminin işe yaramadığına ve çam kese böceğinin yüzde 250 oranında arttığına dikkat çekilmektedir.

2020 yılından sonra havadan ilaçlama yapılmadığı için böcek popülasyonu çok artmış durumdadır. Havadan biyolojik larvasit uygulamasının ağaçlar zarar görmeden kısa sürede hastalığı ortadan kaldırabileceği belirtilmektedir.Hastalığın yoğunluğu azaldıktan sonra, diğer mücadele yöntemleri ile mücadeleye devam edilebilir.

Görüldüğü üzere, çam kese böceği mücadelesinde, sadece tek bir çözüm yolu yoktur.Doğaya ve eko sisteme en az zarar verecek yöntemlerin, bir birini tamamlayacak şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Çam kese böceğinin çok arttığı yıllarda, yoğun görüldüğü bölgelerde ve özellikle böceğin insanlara zarar verebileceği bölgelerle sınırlı kalmak koşuluyla, biyolojik ilaçlama yapılmalıdır.

Biyolojik ilaçlama için, Bütçede para yok demek, kolaycılıktır. Ormanların yok olması ve insanların zarar görmeye başlamasının maliyeti çok daha fazla olacaktır.

Öte yandan, Çevre Platformu, geçtiğimiz günlerde "çam kese böceği" sorununun çözülmesine yönelik, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının ilgisiz tavrı gerekçesiyle, Bakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Bu eyleme, Çevre Platformunu oluşturan, Biyologlar Derneği, KEMA Vakfı, Tabipler Birliği, Orman Mühendisleri Odası, Yeşil Barış Hareketi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği'nden temsilciler katıldı.

Çam kese böceği ile mücadele konusunda, Orman Dairesi ve Çevre Platformu'nun hazırladığı çam kese böceği ile entegre mücadele programına, Bakanlığın anlamsız bir şekilde ilgi göstermediği iddia ediliyor.Çam kese böceğinin, ormanları yangın gibi tümden yok edebilme potansiyeli var.

Çevre platformu, Ağustos ayında ihalenin sonuçlandırılıp, eylülden itibaren havadan ilaçlamaya başlanılmaması halinde, mücadelenin başarısız olacağı ve ormanların gitgide yok olacağını açıkladı.

Çam kese böceği popülasyonunu, zarar eşik değerinin altına düşürecek tek ve ana mücadele yönteminin havadan biyolojik mücadele olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Çam kese böceğiyle mücadelenin havadan ilaçlama sayesinde, 2020 yılına dek yüzde 98-99 başarıyla devam ettiği, 2020 yılından sonra bu yöntemden vazgeçilmesi nedeniyle mücadelenin başarısız olduğu vurgulandı.

Gördüğümüz kadarı ile, Tarım Bakanlığı, çam kese böceği konusunda Çevre örgütleri ile diyalog kurmaktan ve işbirliği yapmaktan kaçınıyor.

Çam kese böceğiyle mücadelede iki yıl kaybedilmiştir.Bu yılın da kaybedilmemesi zararın boyutunu daha da artıracaktır.

Tarım Bakanlığı, paydaşlarla istişare halinde, çam kese böceği sorununu çözmek için süratle harekete geçmeli ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalıdır.