Bir Rüya Gördüm...

Hayırdır inşallah!’, ‘Hayır olsun de, yoksa olmaz.’, ‘Kimseye söyleme yoksa gerçekleşmez.’, ‘Rahmetli seni özlemiş ki rüyana girmiş.’, ‘Rüyanda ölü gördü isen o kişinin ömrünü uzattın demektir, korkma.’… Bunlar rüyalar ile ilgili çocukluğumdan beri duyduğum cümlelerden sadece bazıları. Mantıken saçma bulsam da, ister istemez içe aldığım bu mesajların etkisinde kaldığım çok olmuştur. Gördüğüm kötü bir rüyanın ardından bir felaketin gerçekleşmesini beklediğim veya birine söylersem belki gerçekleşmez diyerek herkese anlattığım da. Ama Geştalt Terapi ekolü ile tanıştıktan sonra rüyaların anlamının bu kadar basit denklemlere indirgenemeyecek kadar büyük olduğunu ve rüyaların hayatın kendisi kadar gerçek olduğunu anladım desem yalan olmaz.

Bir zamanlar ‘Follow your dreams!’ cümlesi benim için, ‘Hayallerinin peşinden git.’ Anlamı taşıyordu. Söyleyenin ne maksatla söylediğini bilmiyorum. Ama benim için anlamı artık çok farklı. Çünkü doğru bakmayı bilirsek rüyaların ne denli meyvesi bol bir ağaç olduğunu artık daha net biliyorum.

Rüyalar Ne Anlatıyor?

Rüyalar geçmişte çok kudretli kralları etkileyebilmiş, bilim adamlarına iç görü kazandırmış ve pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Yani eski çağlardan günümüze dek insanlar rüyaları anlamaya, açıklamaya ve gerçek hayata uyarlamaya çalışmışlardır. Rüyaların her biri sayısız çağrışım, uyum, çatışma ve tezatlık içermektedir. Bu anlamda rüyalar, sonsuz farkındalık yolunda önemli birer başlangıç noktasıdırlar. Doğru şekilde bakılması halinde içlerinde barındırdıkları kimisi açık, kimisi örtük anlamlar taşıyan işaret levhaları, farkındalığa ulaşmada oldukça yol gösterici araçlardır.

Peki rüyalarımıza nasıl doğru bakalım?

Rüyalar tıpkı bir şiir, resim veya bir hayal ürünü gibi kişiye özeldir ve rüyalarda görülen nesnelerin herkes için genel geçer anlamları yoktur. Rüyada görülen nesne her ne ise rüyadaki anlamı dünyada var olduğu somut şekli değil, kişinin o nesneye zihninde yüklediği duygu, düşünce ve anlamları içermektedir. Rüyalarımızı içerdikleri anlama göre beş başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; 1. Günlük sorunlar ile ilişkili rüyalar, 2. Geçmiş sorunların içinde bulunulan zaman içinde çözümü ile ilişkili rüyalar, 3. Geleceğe hazırlayan rüyalar, 4. Tekrarlayan rüyalar, 5. Spiritüel rüyalar şeklindedir. Ve her birinin bize anlatmak, duyurmak istedikleri mesajlar vardır.

Rüyaların anlamlandırmaya çalışmanın ise 3 temel amacı olabilir. Bunlar;

1. Kişiliğin reddedilen, sahip çıkılmayan kısımlarının fark edilmesi ve kişilik içinde bütünleştirilmesi: Rüyalarda görülen her şey kişinin yansıtmalarından ibarettir. Yani rüyamızda gördüğümüz her şey, aslında kişiliğimize ait bir özelliği yansıtmaktadır. Bunlar kişiliğimizin kabul ettiğimiz kısımları olabileceği gibi, kabul etmediğimiz, sahip çıkmadığımız hatta reddettiğimiz kısımları da olabilmektedir. Kişiler sahip çıkmadığı özelliklerini diğer kişi ya da objelere yansıtarak bu özelliklerin başkalarına ait olduğuna inanarak kendilerini rahatlatırlar. Ancak unutulmaması gereken rüyada gördüğümüz her şeyin bize ait olduğu ve rüyanın yaratıcısının kendimiz olduğudur. Kişiliğin reddedilen kısımları en belirgin olarak kâbuslarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kâbuslar artık bazı özelliklerin gün ışığına çıkarılmasının ve kabullenilip, kişilik içinde bütünleştirilmesinin zamanının geldiğinin habercisidirler.

2. İhtiyaçların fark edilmesi ve varoluş mesajlarının belirlenmesi: Rüyalar kişinin dikkatini varoluşu açısından önemli olan, ancak çeşitli nedenlerle farkına varamadığı ihtiyaçlarına da yönlendirmektedir. Bir ihtiyaç uzun süre karşılanmadığında kendini tekrarlayan rüyalar şeklinde göstermektedir. Tekrarlayan rüyalar kişinin yaşamında neyin eksik olduğunun, neyi yapmak ya da yaşamaktan kaçındığının, neye ihtiyaç duyduğunun farkına varmasına yardımcı olabilecek mesajlar vermektedirler.

3. Kişilerarası ilişkilerdeki temas biçimlerinin fark edilmesi ve değiştirilmesi: Özetle rüyada görülen her şey, o kişinin gördüğü şeyle ilgili genel izlenimlerinin, anılarının, duygularının, düşüncelerinin, tutumlarının ve ihtiyaçlarının bir bütünüdür. Rüyalar kişinin henüz farkında olmadığı ama hali hazırda fark edilmeyi bekleyen ipuçları ile doludur. Belki rüyalarınıza bir de bu açılardan bakmak istersiniz, ne dersiniz?