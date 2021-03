BİR FIRSAT DAHA KAÇACAK MI SORUSU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ortadoğu’lu bir yazarın yeni kitabı için yaptığı söyleşide geçen şu cümle Kıbrıslılar’ı çok güzel anlatıyor aslında; “… Ortadoğu’da, dünyanın bu bölgesinde bir fırsat kaçırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayız…”

Kıbrıs’ta yaşadığımız çok fazla üzüntü ve hayal kırıklığı var. Şüphesiz biz Kıbrıs’lı Türkler işlerin farklı gelişmesini istedik; Dünya ile birleşmenin hayallerine kapıldık. Modern, hukuğun ilkelerinin geçerli olduğu ve gelişmiş bir toplum olarak yaşamayı umut ettik. Ne zaman bir şey beklesek, şimdi bir fırsatımız var diye düşünsek, umut etsek sonrasında umduğumuz şeylerin yıkıldığını gördük. Kaçırdığımız her fırsattan sonra üzüldük. “Fırsatı kaçırdık” dedik ancak bir yandan da fırsatları kaçırmaya devam ettik. Elli yıl sonra bugün kaç fırsat kaçırdığımızı bile hatırlamıyoruz artık.

Çok zamandır yönetenlerin aslında ülkeyi yönetemediklerini, ülkedeki tüm kurumların iş yapamaz hale geldiğini, siyasetin tıkandığını ve aslında söylenecek çok da fazla sözün kalmadığını biliyoruz. İktidarlar “biz bunu yaptık” derken nasıl yaptığını, neden yaptığını, sonuçlarının ne olacağını hesaplamadan, planlamadan yapıyor gibi görünüyor. Muhalefet iktidarı eleştirirken, “yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” derken, yüze göze bulaşanın ne olduğunu söyleyemiyor. Yanlış yapılan işin doğrusunun ne olduğunu anlatamıyor. “Bunun böyle yapılması lazım ve sonuçları da bu olacak” diyemiyor.

Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes her konuda, üstelik bilgi sahibi olmadan o kadar fazla konuşuyor ki bütün enerjimizi boş lafları anlamaya çalışmakla ziyan ediyoruz. Hepimizin her konuda fikri var. Siyaseti, ekonomiyi, futbolu, ticareti, hukuğu, yönetmeyi her şeyi çok iyi biliyoruz. İşlerin bu kadar mükemmel olmasının nedeni de bu zaten!

Lafı uzatmadan, yeni bir eşikten adım atmak üzere olduğumuz bu dönemde yazımı şu soruları sorarak bitirmek istiyorum.