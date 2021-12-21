Belediye işçisi kaç yaşında emekli olur?

2002 yılından itibaren Belediyede işçi olarak çalışıyorum.

1981 doğumluyum. Kaç yaşında emekli olabilirim?

2002 yılında işçi olarak belediyede işe başlamanız nedeniyle Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na tabii olup emekli yaşınız 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaştır.

Ayrıca 25 yıl prim yatırımı olması koşulu ile her yıla %6 daha az emekli maaşı alarak yani %30 daha az emekli maaşı alarak 55 yaşında da emekli olma hakkı verilmektedir ki bunu kesinlikle tavsiye etmediğimi ifade etmek isterim.

Hastalık izin hakkım kaç gündür?

Merhaba.

2005 yılından itibaren özel sektörde çalışıyorum.

Ödenekli hastalık izin hakkım var mı?

Özel sektör çalışanlarının tam ödenekli olarak hastalık iznine çıkmasına yönelik maalesef İş Yasası’nda bir düzenleme olmadığı için Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na göre 3 gün ve üzerinde rapor almanız durumunda sigortalar, yaklaşık olarak brüt günlük kazancınızın 2/3’ü oranında size ödeme yapmaktadır.

Maalesef yasadaki eksiklik neden ile eğer raporunuz 1 veya 2 günlük olursa hiçbir ödeme alamamaktasınız.

Sigortalardan raporlu olup ödeme aldığınız günlere binaen işveren ödeme yapmak zorunda olmayıp o günleriniz emeklilik süresinde dikkate alınmaktadır.

7 yıllık sigortam yanar mı?

Merhaba.

Kamuda 55 yaşında 25 yıldan emekli çıkacağım.

Kamuda işe girmeden özelde 7 yıl sigorta yatırımım vardı.

O 7 yılım yanar mı? Ne olur?

55 yaşında kamudan emekli çıktığınızda kamudaki hizmetlerinizden sayılmayan yani özelde 3 yıl ve üzeri sigorta yatırımınız olduğu için o 7 yıla binaen sigortalardan da ayrı bir maaş alacaksınız.

İsterseniz o maaşı alırken de aynı zamanda çalışmaya devam edip o 7 yılı 15 yıla tamamlayıp emekli maaşınızı da kısmi maaştan tam maaşa çevirip sigortadan aldığınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz.

Sigortaya giriş yılım emekli yaşımı etkiler mi?

İyi günler Devrim Bey.

1982 doğumluyum ve 2004 yılından beri sigortam yatmaktadır.

Sigorta başlangıç yılım emekli yaşımı etkiler mi?

Kaç yaşında emekli olurum.

İlk Sosyal Sigortalı olma yılınız hangi yasaya tabii olacağınızı belirlemektedir.

Eğer özel sektörde ilk kez 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olmuş iseniz Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına eğer 01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olmuş iseniz Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olursunuz.

Ayrıca 01 Ocak 2008 sonrası ilk kez kamuda ve/veya kamu kurumlarında asıl ve sürekli kadroya atananlar da Sosyal Güvenlik Yasasına tabii olmaktadır.

Her yasanın kendi öznelinde emekli yaşı belirlenmiştir.

Siz 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olduğunuz için 01 Şubat 2012 tarihindeki yaşınıza binaen emekli yaşınız düzenlenmiştir.

Bu çerçevede doğum tarihinize göre Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 25 yıldan az 15 yıldan fazla prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

İşveren olarak sigorta yatırmam olumsuz olur mu?

Şu an yıllarımı doldurdum ve emeklilikte yaşımı bekliyorum.

Emekli yaşım geldiğinde son yatırımlarım işveren olarak ise bir problem olur mu?

Hayır.

Sosyal sigortalara hangi statüde yatırım yaptığınız sigortalardan emekli olmanız bakımından önem arz etmemektedir.

Önemli olan toplam sigorta yatırım süreniz ve emekli yaşınızdır.

Bu çerçevede son yatırımlarınızın işveren olması sizi olumsuz etkilemez hatta işveren prim yatırımlarınız ücretli çalışırken ki yatırımlardan daha yüksek basamaktan ise bu durum emekli maaşınızı olumlu etkilemektedir.

Bunu biliyor musunuz?

Fazla Çalışma koşulları ve Fazla Çalışma Ücretleri

Ülkenin genel yararları veya işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle bu Yasada saptanan günlük çalışma süresinin dışında ücretsiz olmamak koşuluyla, fazla çalışma yapılabilir.

Fazla çalışma süresi, normal çalışma günlerinde günde dört saati geçemez. Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı, bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz.

Her fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %10 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Hafta tatili ve resmî tatil günlerinde her fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen fazla mesai ücret artırma oranları asgari olup toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdi ile artırılabilir.

Ödemenin aylık olarak yapıldığı işyerlerinde, fazla çalışma hesabına esas olacak saat başı ücreti, işçinin aylık brüt ücretinin, o ay içerisinde ilgili işyerindeki normal mesai sistemine göre çalışılan iş günlerinde, çalışılan saatler toplamına bölünmesiyle bulunur.

Ödemenin haftalık olarak yapıldığı yerlerde, haftalık ücret elli iki ile çarpıldıktan sonra on ikiye bölünerek aylık brüt ücret bulunur.

İş Yasası’nın 31’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla çalışma yapılamaz.

Fazla çalışma için çalışacak işçinin olurunun alınması gerekir.

Ancak, toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde işçinin fazla çalışmaya ilişkin oluru önceden alınabilir.

Sağlık, ölüm ve doğum gibi nedenlere bağlı olarak, önceden oluru alınmış olmasına karşın işçiye istemediği hallerde fazla çalışma yaptırılamaz.



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