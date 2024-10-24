Bedelli askerlik ve mecburi askerlik koşulları yeniden düzenlenmelidir

Askerlik görevimi, 1992-1994 yılları arasında, 22 ay boyunca yedek subay olarak yaptım. Görevim boyunca, çok şey öğrendim.Disiplini, yöneticiliği, sorumluluğu, insan tanımayı, mücadele etmeyi, dayanışmayı, dostluğu genç yaşlarda tecrübe edindim.

Bu süre aslında uzundu. Daha kısa olması gerektiğini, o yıllarda da konuşmuştuk. Nitekim, daha sonraki yıllarda 12 aya düşürüldü ve İyi de oldu. Şimdi, 1 yıl boyunca mecburi askerlik yapılıyor.

Gerekli planlamalar yapılırsa, daha da düşürülebilir.Aslında tamamen profesyonel askerliğe de geçilebilir.Tabi ki, bu da bütçe meselesidir.Devlet, bu bütçeyi sağlamazsa, bu iş olmaz.Mevcut ekonomik şartlarda, bunun sağlanması da zor görünüyor.

Ama, sağlanırsa da, birçok gencimizin sırf askerliği daha az süre ve daha iyi koşullarda yapmak için, hem üniversiteye gitme talepleri azalacak, hemde mesleki teknik eğitime, kalifiye elemana ve ustalık eğitimine yönlenmeleri sağlanacaktır.

Ülkemizin temel sorunlarının başında, mesleki teknik personel ve usta eksikliğidir. O kadar talep vardır ki, mevcut ustalar, teknisyenler işlere yetişememektedir.Evinizde iş yerinizde bir arıza meydana geldiğinde, hemen usta bulamıyorsunuz ve günler sonraya randevu alabiliyorsunuz.

Binlerce genç insanımız, askerlik sorunundan dolayı, eğitim için gittikleri ülkelerden geri gelmeyi düşünmüyorlar. Bu da tam anlamıyla bir beyin göçüdür.

Eskiye göre, bedelli askerlikte bazı iyileştirmeler yapıldı. Örneğin, Doktora yapanlara da bu hak verildi.Ancak, pek çok gencimiz, sırf bedelli askerlik yapmak için, akademisyen olmak istememelerine rağmen, doktora eğitimi almaktadır.

Bu durum, hem gençlerimizin zamanına yazık etmekte, hemde doktora eğitimi için önemli miktarda para ödemelerine yol açmaktadır.

Ayrıca, bedelli askerlik hakkı elde etmek için, yurt dışında ikamet süresi 4 yıldır.Yurt dışına eğitime veya çalışmaya giden gençlerimizin, ülkemize geri dönmesini istiyorsak, hem mecburi askerlik süresini, hemde bedelli askerlik koşullarını revize edip, düzenlememiz gerekmektedir.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bedelli askerlik konusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili yaptığı açıklama, yazılı ve görsel medya’ da yer aldı.Bu bağlamda, bedelli askerlik ücretlerinde, eski yasaya göre yüzde yüzden fazla artış olmuştur.

Hatırlanacağı üzere, daha önce dövize endeksli olan bedelli askerlik ücretleri, 2021’de asgari ücrete endekslenmişti. Yurt dışında çalışanlar ve Doktora yapanlar asgari ücretin 10 katı, Bedelli hakkını kaybedip, daha sonra çıkan aftan yararlanacak olanlar da, asgari ücretin 13 ve 15 katı ücret ödeyeceklerdir.

2021’ den önce 4 bin sterlin olan bedelli askerlik ücreti, yeni yasada bugün itibarıyla, dövize çevirdiğimizde yaklaşık 9 bin sterline, daha önce hakkını kaybedip, aftan yararlanacak olanlar için bedelli askerlik ücreti ise, 6 bin sterlinden, bugünkü kurla yaklaşık olarak 13,500 sterline yükselmiş durumdadır.

Türkiye’ de ise, bedelli askerlik ücreti tutarı, bu yıl yaklaşık 218 bin TL’dir. Bu da yaklaşık 4900 sterline denk gelmektedir. Türkiye’de, bedelli askerlik için, bizdeki gibi doktora veya yurt dışında ikamet şartları da aranmamaktadır.

KKTC’de, Son 3 yılda, bedelli askerlik ücretlerinin aşırı yükselmesi, yurt dışında çalışan veya Doktora yapan gençlerimizi ve ailelerini, bedelli askerlik ücretlerini ödemede zor duruma düşürmüştür.

Eski yasaya göre, dövize endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamları, gençlerin ödemede zorluk yaşamaması için, 2021 yılında, asgari ücretin belirli katlarına endekslenmişti.Zira, o dönemlerde döviz kurları TL karşısında çok yükselmişti.

Ancak, son yıllarda, asgari ücrete, hayat pahalılığı oranlarında yapılan düzenli artışlarla birlikte, bedelli askerlik ücreti, çok daha yüksek rakamlara ulaşmıştır.

Uzun zamandır, bedelli hakkını kullanmak isteyen gençlerden ve ailelerinden, bedelli askerlik rakamlarının çok arttığına dair şikayetler geliyor.Fakat, Hükümet yetkilileri bu konuda bir adım atmıyor.Zaten, hangi konuda ve sorunda adım atıp, sorunları çözüyorlar ki?

Varsa yoksa, makamları, mevkileri koruma gayretleri.Halkın sorunlarına odaklanma hiç yok.Önce kurultayla aylarca memleketi meşgul ettiler.Şimdide, 3 haftadır meclis başkanını seçemiyorlar.

Aslında, yapılması gereken bir yöntem değişikliğidir. Bedelli askerlik ücretini belirlerken, asgari ücrete uygulanan katsayıları düşürmek bir formül olabilir. Enflasyon oranları çerçevesinde, yıldan yıla da düzenlemeler yapılabilir.

Bu konuda, Hükümet, ilgili askeri çevrelerce istişare ederek, konuya kalıcı ve gençleri memnun edecek bir çözüm bulmalıdır.