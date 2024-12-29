BAYRAK RADYOSU’nun Basındaki İlk Günleri (1963-64)-2

Bayrak Radyosu’nun bildiri ve haberleri kısa sürede zenginleşerek gelişmekteydi. Uzun yorumlar yanında Radyo; sadece Kıbrıslı Türklere değil, adada yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve İngilizlere de haklı davasını anlatabilmek, duyurailmek için, Türkçe haberlerine, İngilizce ve Rumca haberleri de ekliyordu...

“Bozkurt, 31 Aralık 1963, syf:4

Bayrak Radyosu Yayınlarına Başarıyla Devam Etmektedir.

Lefkoşa:Özel

Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Orta Dalga 220 metre üzerinden üç günden beri aralıksız olarak yayın yapmakta olduğu “Bayrak” Radyosu dün de programını hakikaten geliştirmiş ve Türkçe neşriyat yanında İngilizce ve Rumca haber ve bildiriler yayınlamıştır. Dünkü neşriyatı sırasında iki de Bildiri yayınlayan “Bayrak” Radyosu bunlardan birini Türk Mücahitlerine diğerini de her türlü zulüm ve Rum gaddarlığına göğüs germesini bilen Kıbrıs Türküne hasrederek dünkü neşriyatını tamamlamıştır.”

Kan ve barut kokulu böylesi bir ortamda sosyal yaşamın da en kısa zamanda yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdı. Özellikle ailelerin dış ülkelerdeki yakınlarıyla haberleşmenin merkezi olan postahanenin faaliyete geçmesi gerekmekteydi. Bayrak Radyosu’nun bu duyurusu 4 Ocak 1964 tarihli Bozkurt Gazetesi’nde haber olarak yayınlanıyordu. Aynı tarih ve gazetede bir başka Bayrak Radyosu’yla ilgili haberde ise, yayın akışının saatlerinin sabitleştirildiğini görüyoruz.

“Bozkurt Gazetesi, 04 Ocak 1964, syf:1

Postahane Bugün Açılacak

Lefkoşa:

Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi “Bayrak” radyosunun dün akşamki haber bülteninde bildirildiğine göre, Türk kesiminde bulunan Merkezi Postahane bu sabahtan itibaren halkımızın hizmetine açılacaktır.”

“Bozkurt Gazetesi, 04 Ocak 1964, syf:2

Bakyrak Radyosu’nun Yayınları Hakkında Bildiri

Bugün sabahtan itibaren Türk Mücahitlerinin sesi BAYRAK RADYOSU her gün sabah saat 9’dan 10’a, öğleyin 1.30’dan 3’e ve akşamları da 7’den 9.30’a kadar neşriyat yapacaktır.”

Bu kısa sürede müthiş bir enerji, bilgi ve organizasyonla yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu’na neredeyse yirmi gün içerisinde adanın bir başka bölgesinde kardeş bir radyo daha yaratılıyordu. Bugün yayıncılık tarihimizde “Sancak Radyoları “ başlığı altında toplanan bu radyolardan biri, Bayrak Radyosu’nun hemen ardından kurulan Lefke SANCAK Radyosu idi...

“Bozkurt Gazetesi, 08 Ocak 1964, syf:4

“BAYRAK’TAN Sonra “SANCAK”

Türk Mücahitler Lefke’de De Bir Radyo İstasyonu Kurdu

Dün Saat 14.30’dan itibaren Yayınlarına Başlıyan Radyo Hergün Kısa Dalga 41 Metre Üzerinden Yayın Yapacak

Memnuniyetle haber aldığımıza göre Lefke’de geniş bir faaliyet gösteren Lefke Türk Mücahitleri bu takdire şayan gayretlerinin bir neticesi olarak Lefke ve civarında işitilebilen gizli bir radyo istasyonunu saat 14.30’dan itibaren faaliyete geçirmişler ve yayına başlamışlardır.”

“Bozkurt Gazetesi, 10 Ocak 1964, syf:3

SANCAK RADYOSU

Kıbrıs Türklerinin çeşit yoksunluklara rağmen çok kısa bir zamanda kurmağa muvaffak olduğu ikinci Radyomuz “Sancak”ın kısa dalga 41, 82 metre ve 1750 kilosikıl üzerinden ve öğleden sonra da 2.30 ile 4.30 arasında dinlenmesi mümkündür.”

Bayrak Radyosu’nun kuruluşunun 61. Yılında hem Bayrak Radyosu’nun hem de kısa sürede ardından kurulan Lefke SANCAK Radyosunun yaşamına bir yolculuk yaptık. Yazımızı o radyolarımızın o günlerin yayın akışlarından birer örnek vererek tamamlıyoruz.

“Halkın Sesi, 31 Mayıs 1964, syf:3

Kıbrıs Türk Mücahitler Radyosu

(BAYRAK)

Sabah Yayını:

7.26 İstiklâl Marşı

7.27 Mücahitler Marşı

7.29 Açılış ve program

7.30 Sabah melodileri

8.00 Pazar seçmeleri

8.30 Türkçe Haberler

8.45 Yurttan Sesler

9.00 İngilizce Haberler

9.15 Sevilen melodiler

9.30 Rumca haberler

9.45 Ahmet Yamacı ve arkadaşlarından oyun havaları

10.00 Ev Hanımlarıyla başbaşa

10.15 Sevim Tanürek söylüyor

10.30 Kapanış

Öğle Yayını

11.59 Açılış ve program

12.00 Çeşitli Türk müziği

12.30 Türk Basınından yankılar

12.45 Keman ve Piyano ile potpuri

1.00 Türküler

1.30 Türkçe haberler

1.45 Muallâ Saylık ve Aydın Esen’den tangolar

2.00 İngilizce haberler

2.15 Melodi buketi

2.30 Rumca haberler

2.45 Kapanış

Akşam Yayını

5.59 Açılış ve program

6.00 Sanatkârlar geçidi

6.30 Temsil Saati: “Müteahhidin Oğlu”

7.00 Çeşitli türküler

7.30 Türkçe haberler

7.45 Geçmişte bugün

7.50 Marşlar

8.00 Spor Saati

8.05 Neşe Kervanı

8.30 İngilizce haberler

8.45 Piyano resitali

9.00 Rumca haberler

9.15 Mücahitler Marşı

9.17 İstiklâl Marşı-Kapanış”

“Bozkurt Gazetesi, 25 Ocak 1964, syf:4

Lefke

SANCAK

Radyosunun Bugünkü Programı

(Kısa dalga: 41,82 metre 7170 k,lo saykıl-ö.e. (10.00-12.00), ö.s. 02.30-15.00)

10.00 Serhat Türküleri

10.15 Haber bülteni

10.30 Yorumcunun saati

10.35 Ünlü zaferler

10.45 Beş dakika

10.50 Valsler

11.00 İngilizce program

11.15 Ara müziği

11.20 Rumca program

11.35 Ara müziği

11.40 Şarkılar

11.55 Basın-Yayın

12.00 Kapanış

Akşam Yayını:

14.30 Saz eserleri

14.45 Haber bülteni

14.55 Yalanlar-Hakikatler

15.00 Milli mücadeleler

15.10 Temsil saati

15.25 Ara müziği

15.30 İngilizce program

15.45 Ara müziği

15.50 Rumca progam

16.00 Ara müziği

16.05 Beraber ve solo şarkılar

16.25 Kısa haberler

16.30 Kapanış