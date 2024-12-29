BAYRAK RADYOSU’nun Basındaki İlk Günleri (1963-64)-2
Bayrak Radyosu’nun bildiri ve haberleri kısa sürede zenginleşerek gelişmekteydi. Uzun yorumlar yanında Radyo; sadece Kıbrıslı Türklere değil, adada yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve İngilizlere de haklı davasını anlatabilmek, duyurailmek için, Türkçe haberlerine, İngilizce ve Rumca haberleri de ekliyordu...
“Bozkurt, 31 Aralık 1963, syf:4
Bayrak Radyosu Yayınlarına Başarıyla Devam Etmektedir.
Lefkoşa:Özel
Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Orta Dalga 220 metre üzerinden üç günden beri aralıksız olarak yayın yapmakta olduğu “Bayrak” Radyosu dün de programını hakikaten geliştirmiş ve Türkçe neşriyat yanında İngilizce ve Rumca haber ve bildiriler yayınlamıştır. Dünkü neşriyatı sırasında iki de Bildiri yayınlayan “Bayrak” Radyosu bunlardan birini Türk Mücahitlerine diğerini de her türlü zulüm ve Rum gaddarlığına göğüs germesini bilen Kıbrıs Türküne hasrederek dünkü neşriyatını tamamlamıştır.”
Kan ve barut kokulu böylesi bir ortamda sosyal yaşamın da en kısa zamanda yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdı. Özellikle ailelerin dış ülkelerdeki yakınlarıyla haberleşmenin merkezi olan postahanenin faaliyete geçmesi gerekmekteydi. Bayrak Radyosu’nun bu duyurusu 4 Ocak 1964 tarihli Bozkurt Gazetesi’nde haber olarak yayınlanıyordu. Aynı tarih ve gazetede bir başka Bayrak Radyosu’yla ilgili haberde ise, yayın akışının saatlerinin sabitleştirildiğini görüyoruz.
“Bozkurt Gazetesi, 04 Ocak 1964, syf:1
Postahane Bugün Açılacak
Lefkoşa:
Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi “Bayrak” radyosunun dün akşamki haber bülteninde bildirildiğine göre, Türk kesiminde bulunan Merkezi Postahane bu sabahtan itibaren halkımızın hizmetine açılacaktır.”
“Bozkurt Gazetesi, 04 Ocak 1964, syf:2
Bakyrak Radyosu’nun Yayınları Hakkında Bildiri
Bugün sabahtan itibaren Türk Mücahitlerinin sesi BAYRAK RADYOSU her gün sabah saat 9’dan 10’a, öğleyin 1.30’dan 3’e ve akşamları da 7’den 9.30’a kadar neşriyat yapacaktır.”
Bu kısa sürede müthiş bir enerji, bilgi ve organizasyonla yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu’na neredeyse yirmi gün içerisinde adanın bir başka bölgesinde kardeş bir radyo daha yaratılıyordu. Bugün yayıncılık tarihimizde “Sancak Radyoları “ başlığı altında toplanan bu radyolardan biri, Bayrak Radyosu’nun hemen ardından kurulan Lefke SANCAK Radyosu idi...
“Bozkurt Gazetesi, 08 Ocak 1964, syf:4
“BAYRAK’TAN Sonra “SANCAK”
Türk Mücahitler Lefke’de De Bir Radyo İstasyonu Kurdu
Dün Saat 14.30’dan itibaren Yayınlarına Başlıyan Radyo Hergün Kısa Dalga 41 Metre Üzerinden Yayın Yapacak
Memnuniyetle haber aldığımıza göre Lefke’de geniş bir faaliyet gösteren Lefke Türk Mücahitleri bu takdire şayan gayretlerinin bir neticesi olarak Lefke ve civarında işitilebilen gizli bir radyo istasyonunu saat 14.30’dan itibaren faaliyete geçirmişler ve yayına başlamışlardır.”
“Bozkurt Gazetesi, 10 Ocak 1964, syf:3
SANCAK RADYOSU
Kıbrıs Türklerinin çeşit yoksunluklara rağmen çok kısa bir zamanda kurmağa muvaffak olduğu ikinci Radyomuz “Sancak”ın kısa dalga 41, 82 metre ve 1750 kilosikıl üzerinden ve öğleden sonra da 2.30 ile 4.30 arasında dinlenmesi mümkündür.”
Bayrak Radyosu’nun kuruluşunun 61. Yılında hem Bayrak Radyosu’nun hem de kısa sürede ardından kurulan Lefke SANCAK Radyosunun yaşamına bir yolculuk yaptık. Yazımızı o radyolarımızın o günlerin yayın akışlarından birer örnek vererek tamamlıyoruz.
“Halkın Sesi, 31 Mayıs 1964, syf:3
Kıbrıs Türk Mücahitler Radyosu
(BAYRAK)
Sabah Yayını:
7.26 İstiklâl Marşı
7.27 Mücahitler Marşı
7.29 Açılış ve program
7.30 Sabah melodileri
8.00 Pazar seçmeleri
8.30 Türkçe Haberler
8.45 Yurttan Sesler
9.00 İngilizce Haberler
9.15 Sevilen melodiler
9.30 Rumca haberler
9.45 Ahmet Yamacı ve arkadaşlarından oyun havaları
10.00 Ev Hanımlarıyla başbaşa
10.15 Sevim Tanürek söylüyor
10.30 Kapanış
Öğle Yayını
11.59 Açılış ve program
12.00 Çeşitli Türk müziği
12.30 Türk Basınından yankılar
12.45 Keman ve Piyano ile potpuri
1.00 Türküler
1.30 Türkçe haberler
1.45 Muallâ Saylık ve Aydın Esen’den tangolar
2.00 İngilizce haberler
2.15 Melodi buketi
2.30 Rumca haberler
2.45 Kapanış
Akşam Yayını
5.59 Açılış ve program
6.00 Sanatkârlar geçidi
6.30 Temsil Saati: “Müteahhidin Oğlu”
7.00 Çeşitli türküler
7.30 Türkçe haberler
7.45 Geçmişte bugün
7.50 Marşlar
8.00 Spor Saati
8.05 Neşe Kervanı
8.30 İngilizce haberler
8.45 Piyano resitali
9.00 Rumca haberler
9.15 Mücahitler Marşı
9.17 İstiklâl Marşı-Kapanış”
“Bozkurt Gazetesi, 25 Ocak 1964, syf:4
Lefke
SANCAK
Radyosunun Bugünkü Programı
(Kısa dalga: 41,82 metre 7170 k,lo saykıl-ö.e. (10.00-12.00), ö.s. 02.30-15.00)
10.00 Serhat Türküleri
10.15 Haber bülteni
10.30 Yorumcunun saati
10.35 Ünlü zaferler
10.45 Beş dakika
10.50 Valsler
11.00 İngilizce program
11.15 Ara müziği
11.20 Rumca program
11.35 Ara müziği
11.40 Şarkılar
11.55 Basın-Yayın
12.00 Kapanış
Akşam Yayını:
14.30 Saz eserleri
14.45 Haber bülteni
14.55 Yalanlar-Hakikatler
15.00 Milli mücadeleler
15.10 Temsil saati
15.25 Ara müziği
15.30 İngilizce program
15.45 Ara müziği
15.50 Rumca progam
16.00 Ara müziği
16.05 Beraber ve solo şarkılar
16.25 Kısa haberler
16.30 Kapanış