Avrupa Birliği’nin desteğiyle tamamlanan “Son Yirmi Yılda Kıbrıslı Kimliğinin Medyada Temsilleri: Barış İnşası İçin Bir Rehber” araştırma projesinin nihai raporu açıklandı.

Rapor, son yirmi yılda Kıbrıslı kimliklerinin, Kıbrıs uyuşmazlığı bağlamında medya temsilleri tarafından nasıl şekillendirildiğini inceliyor.

Medya söylem analizlerine, gazeteciler ve yurttaşlara odak grupları ve bir anket araştırmasına dayanan çalışma, Hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk toplumlarında bölünme ve mağduriyet anlatılarının inşasında medya olaylarının rolüne odaklanıyor.

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Ve bulgular…

Bulgular, hem Kıbrıs Rum hem de Kıbrıs Türk medyasının, önemli tarihsel ve politik olayları dile getiriş biçimleriyle hasmane anlatıları güçlendirdiğini ortaya koymakta.

Rapora göre, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazeteciler, Kıbrıs uyuşmazlığını tarafsız bir şekilde haber yapmalarını engelleyen güçlü siyasi ve editoryal baskılarla karşı karşıya kalıyor.

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Odak grup görüşmelerine katılan gazeteciler, medyanın barış ve uzlaşmayı destekleme potansiyelinin farkında olsalar da ekonomik ve siyasi kısıtlamalar nedeniyle genellikle dengeli bir yayın yapamadıklarını belirtmişlerdir.

Rapora göre, yurttaşlar medyaya derin bir güvensizlik beslemekte, onu önyargılı ve bölücü olarak görmekte.

Bu olumsuzluğa rağmen raporda, kültürel ve sosyal olayların medya kapsamının işbirliğini ve diyaloğu teşvik ettiği durumlar belirlenmiştir. Bunun yanında, rapor kültürel ve sosyal olayların medya tarafından ele alınış biçiminin iş birliğini ve diyaloğu teşvik ettiği anları da tespit etmekte.

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Raporda, iki toplum arasındaki uzlaşmayı desteklemek için barış odaklı gazetecilik sürecini teşvik etmek, toplumlar arası medya girişimlerini desteklemek ve medya okuryazarlığını geliştirmek için önerilerle sona eriyor.

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Raporda öneriler şöyle sıralandı:

Barış Gazeteciliğinin Teşvik Edilmesi: Gazetecilere barış gazeteciliği konusunda eğitim ve destek verilmesi, odağı uyuşmazlık algısından işbirliğine kaydırmaya yardımcı olacaktır.

Toplumlararası Medya Girişimleri: Her iki toplumdan gazetecileri içeren işbirliğine dayalı medya projelerinin desteklenmesi ve genişletilmesi gerektiğini öne sürüyoruz, çünkü bu girişimler toplumlararası diyaloğu teşvik etmeye, yerleşik basmakalıp yargılara meydan okumaya ve uzlaşmayı vurgulayan anlatılar için alan yaratmaya yardımcı olacaktır.

Medyada Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Görünürlüğünün Artırılması: Medya kuruluşları, Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri bir araya getiren kültürel ve sosyal etkinliklere daha fazla odaklanmalıdır.

Medya Okuryazarlığı Kampanyaları: Medya okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan kamuoyu farkındalık kampanyaları, yurttaşların medya anlatılarıyla eleştirel bir şekilde etkileşim kurmasına ve Kıbrıs uyuşmazlığı ile ilgili haberlerdeki önyargıları fark etmesine yardımcı olabilir. İnsanları medyayı eleştirel bir şekilde kullanmaya teşvik ederek, diğer topluma dair daha derinlikli bir anlayışın geliştirilebileceğine inanıyoruz.