Banka borçları artıyor, ödeme gücü geriliyor

BÜLTENDEN:

Brüt krediler; Haziran sonu itibariyle Mart ayına kıyasla yüzde 8.14 arttı.

Haziran sonu itibariyle kredilerin 29 milyar 927 milyon 800 bin TL’si döviz cinsi üzerinden alındı.

Türk Lirası cinsinden gerçekleşen borçlanma ise 17 milyar 107 milyon 300 bin TL.

Mart’a kıyasla döviz cinsiz borçlanma yüzde 8,34, TL cinsi borçlanma yüzde 7,89 arttı .

Kredilerinin yüzde 81,92’si özel sektöre, yüzde 18,08’i ise kamu sektörüne kullandırıldı.

Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 682 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, Haziran sonunda yüzde 7.1 artarak 1 milyar 801 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

Ayşe GÜLER

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle birçok vatandaş bankalara borç almaya yöneliyor.

Borçlanma ile birlikte tahsili gecikmiş alacaklar da kademeli şekilde artıyor. Birçok vatandaş bir yanda borç çekerken, diğer yandan da aldığı krediyi ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalardaki brüt krediler; Haziran sonu itibariyle Mart ayına kıyasla yüzde 8.14 arttı.

Mart’ta 43 milyar 479 milyon 800 bin TL olan krediler, Haziran sonu itibariyle 47 milyar 35 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

Öte yandan 2022 yılının Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 682 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, Haziran sonunda yüzde 7.1 artarak 1 milyar 801 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

KKTC Merkez Bankası Nisan-Haziran 2022 dönemini kapsayan II. Çeyrek Bülteni yayımlandı, ekonomik bilgiler detaylandırıldı.

TL değer kaybetse de borçlanmanın çoğu yine döviz üzerinden

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sürse de vatandaşların kredileri TL yerine döviz cinsinden tercih etmesi dikkat çekti.

Buna göre; Haziran sonu itibariyle kredilerin 29 milyar 927 milyon 800 bin TL’si döviz cinsi üzerinden alındı.

Türk Lirası cinsinden gerçekleşen borçlanma ise 17 milyar 107 milyon 300 bin TL.

Mart’a kıyasla döviz cinsiz borçlanma yüzde 8,34, TL cinsi borçlanma yüzde 7,89 arttı.

İşletmeler kredilerle ayakta…

Veriler, bankalardaki krediler içerisinde en fazla payın işletme kredilerine ait olduğunu da ortaya koydu.

Buna göre; Haziran ayı itibariyle işletmelere verilen krediler 35 milyar 361 milyon 600 bin TL.

Tüketici kredileri ise 8 milyar 175 milyon TL.

Haziran 2021 ile Haziran 2022 döneminde işletme kredileri 20 milyar 909 milyon TL’den 35 milyar 361 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 6 milyar 757 milyon TL’den 8 milyar 175 milyon TL’ye çıktı.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 82 artış

KKTC Merkez Bankası Bülteni’nde vatandaşların ciddi şekilde kısa vadeli krediye yöneldiği görüldü.

Mart ayında 11 milyar 644 milyon 900 bin TL olan kısa vadeli krediler, Haziran sonunda 12 milyar 920 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Orta ve uzun vadeli krediler ise 31 milyar 834 milyon 900 bin TL’den 34 milyar 114 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

Haziran 2021- Haziran 2022 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 82, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 49,49 artış olduğu kayıt altına alındı.

Kredilerin yüzde 81,92’si özel sektöre

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 81,92’si özel sektöre, yüzde 18,08’i ise kamu sektörüne kullandırıldı.

Söz konusu dönemde kamu kesiminin kullandığı krediler bir önceki çeyreğe göre 8 milyar 78 milyon TL’den 8 milyar 503 milyon TL’ye, özel kesim kredileri ise 35 milyar 401 milyon TL’den 38 milyar 531 milyon TL’ye çıktı.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA), 3 ayda yüzde 7.1 arttı

Borç artıyor, ödeme gücü geriliyor

Borçlarla birlikte, tahsili gecikmiş alacaklar da kademeli şekilde artıyor.

Vatandaşlar bir yandan borç çekerken, diğer yandan da çektiği borçları ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

2022 yılının Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 682 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, Haziran sonunda yüzde 7.1 artarak 1 milyar 801 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

En fazla pay özel bankalarda

Kredi kullanımında olduğu gibi tahsili gecikmiş alacaklarda da kamu bankalarına kıyasla özel bankaların payının arttığı görüldü.

Buna göre; Mart 2022-Haziran 2022 döneminde özel sermayeli bankaların toplam TGA içindeki payı ise yüzde 71,54’ten yüzde 72,84’e yükseldi.

Kamu bankaların TGA içerisindeki payı yüzde 13,54’ten yüzde 12,91’e düştü.