Bağlayın gitsin da bilelim n’apacayık ay oğlum!

Hangi sözlüğe, hangi yapay zekaya bakarsanız bakın; “Emperyalizm”in başka tarifine rastlayamazsınız!

-*-*-

Emperyalizm, bir devletin kendi sınırları dışındaki topraklar, halklar veya ülkeler üzerinde siyasi, ekonomik, askeri ya da kültürel egemenlik kurma ve bunu sürdürme politikasıdır…

-*-*-

Bir devlet; Türkiye!

Karar vermeniz lazım; “KKTC, Türkiye devleti sınırlarına dahil midir değil midir?”

-*-*-

Eğer dahilse, sorun yok!

Yok eğer dahil değilse, Türkiye’nin Kıbrıs siyaseti, kesinlikle emperyalist bir tavırdır!

-*-*-

“Hayır değildir” diyebilmeniz için; örneğin “Rumlar silahlanıyor veya bizi kesecekler” gibi mazeretleri kullanmak yerine; kesinlikle “Kuzey Kıbrıs, Türkiye’dir” demeniz gerekiyor!

-*-*-

Güçlü bir ülkenin, daha zayıf ülkeleri kontrol etmesi, yönlendirmesi veya sömürmesi, emperyalizmdir!

-*-*-

Türkiye, elbette çok güçlüdür!

Ve bizi kontrol etmektedir!

Yönlendirmektedir!

-*-*-

Ve Türk Telekom meselesinden, AKSA olayına, Kıb – Tek’e doğrudan akaryakıt satımına, hava sahası üzerinden milyarlar kazanmasına; Kıbrıs meselesini kendi çıkarları için koz olarak kullanmasına; nüfus yapısını değiştirmesine kadar uzanabiliriz…

-*-*-

“Kıbrıslı Türklerin güvenliği” iddiasıyla Ada’da binlerce asker bulundurmasını saymamış mıydık?

-*-*-

Hükümeti parmağında oynatmasını, polisi “kendi polisi” gibi kullanmasına ne dersiniz?

-*-*-

Dün bunu çok acı bir şekilde yaşadık!

Polisi, copları, kalkanları ve çelik başlıkları ile halkın karşısına diktiler!

-*-*-

O polis bizim polisimizdir!

Burası Türkiye değildir!

-*-*-

Kimse, halkla polisi karşı karşıya getirme kötülüğünü bu topluma yapamaz – yapmamalıdır!

-*-*-

Tekrar ediyorum; eğer KKTC’nin ayrı – bağımsız – eşit ve egemen bir devlet olduğuna inanıyorsanız; o zaman ya işbirlikçisiniz ya da ahlaksız ve ahmak!

-*-*-

Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin mülkü – toprağı olduğu inancındaysanız, en azından “dürüst faşist”siniz ki o da ayrı bir mesele!

-*-*-

Yani diyeceğim şudur; “bağlayın gitsin”!

Dedem da derdi; “Biz da bilelim n’apacayık ay oğlum!”

-*-*-

Tahsin Ertuğruloğlu gibi kahraman da değiliz; dağa çıkamayız, o kesin!

Herhalde buralardan kaçarız!

-*-*-

Nikos Hristodulidis doğrudan sizinle uğraşsın!

İşgalci misiniz değil misiniz?

-*-*-

Artık Nikos’u nasıl tehdit edeceksiniz onu da hiç bilemem!

“Bir daha seçilemezsin” mi dersiniz; “hapiste çürürsünüz”den mi bahsedersiniz; eşleriyle ilgili mi tehdit edersiniz!

-*-*-

Vito’ya sokup, Lefkoşa’da kerhaneler bölgesinden iki tur mu attırırsınız!

Yoksa Esentepe yolunda ufak bir trafik kazası mı geçirtirsiniz?

Ve bir sonraki adım olarak Cyta’yı da Türk Telekom’a mı bağlarsınız!

Vallahi bilemem!

-*-*-

Haaa oruç musunuz?

Allah kabul etsin!

Kul hakkı yemek – rüşvet yemek orucu bozmaz; yemeye devam edin!

-*-*-

Fiber optik - Türk Telekom şeyisi, bir “talimat” mıdır?

Evet!

-*-*-

Yani evet emperyalizmdir!

Sömürge tavrıdır!

-*-*-

Aksini iddia edin lütfen!

Hayır öyle değildir deyin!

-*-*-

Mesela deyin ki YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı haksızdır… Bu protokolün, Kıbrıs İstirdat Planı’nın bir parçası olduğunu kaydetti Kanatlı!

“Haksızdır, hiç alakası yoktur” deyin!

-*-*-

Eğer “istirdat planı” ile alakası yoksa, o zaman açık hırsızlık – usulsüzlük – yolsuzluktur!

-*-*-

Ya da gelin Sol Hareket’in ne dediğine bakalım…

-*-*-

“Kıbrıs’ın kuzeyi ne pazarlık masasıdır ne arka bahçe. Toprağımız, kimliğimiz, emeğimiz ve hafızamız satılık değildir” dedi sol Hareket!

Hadi bir tekiniz çıksın ve desin ki “bu saptama yanlıştır”…

-*-*-

Gelin bir de BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ne dedi, ona bakalım:

“Toplumun özgürlüğünü türk Telekom’a teslim edemezsiniz…”

Katılmıyor musunuz İzcan’ın söylediklerine?

Acı olan nedir biliyor musunuz?

Aslında katılıyorsunuz!

Sol Hareket’e de, Bağımsızlık Yolu’na da, YKP’ye de, BKP’ye de yüzde yüz katılıyorsunuz ama evet utanmıyorsunuz!

-*-*-

Tamam utanmayı geçtik; hiç üzülmüyor musunuz?

Çocuklarınızın yüzüne bakabiliyor musunuz?

O Ermeni’yi dövdürtmeyecektik; haydi genel greve!

Ben merhum Sırrı Süreyya Önder’in ağzından bir televizyon programında dinlemiştim…

Malum fıkrayı herkes bilir sanırım ama bir daha anlatalım:

-*-*-

Bir Ermeni, bir Kürt ve bir Türk erik bahçesine girip erik çalmaya kalkışırlar. Bahçenin sahibi çıkagelir. Önce Ermeni’ye dönüp, “Türk ve Kürt benim din kardeşim, sen ne hakla eriklerimi yersin?” diyerek onu döver.

-*-*-

Sonra Kürt’e döner:

“Bu adamla ben aynı millettenim, sen ne hakla eriklerimi yersin?” diyerek onu da döver.

-*-*-

En sonunda Türk’e döner:

“Bahçe benim, ben yaptım, sen ne hakla bir Kürt ve Ermeni ile bir olup eriklerimi yersin?” diyerek onu da döver.

-*-*-

Üç kafadar, bir köşeye çekilip yaralarını temizlemeye çalışırken, Türk, Kürt arkadaşına döner ve şöyle der:

“Biz bu Ermeni’yi dövdürmeyecektik.”

-*-*-

Sevgili sendikacılar, sivil toplum örgütlerinin değerli liderleri, yöneticileri; artık dayak yemeyelim…

Çok yedik!

Yeter!

-*-*-

Hepimiz dayağı yedik, yemeye devam ediyoruz!

Bu satırları yazdığım dün öğleden sonra 14.00 sularında henüz hiçbir karar yoktu, Meclis oturumu yeni başlamıştı ve ilk konuşmacı CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşuyordu…

-*-*-

Tükenmemek adına, dik duruş!

O dik duruşun adı, bu hükümet gidene kadar genel grev!

Kıbrıslı kediler tehlikede!

İlk evcilleştirilmiş kedilerden biri Kıbrıs’ta bulundu!

Yani “Kıbrıslı sadece eşlekler” değildir!

Kediler de Kıbrıslıdır!

-*-*-

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) isimli merkezin araştırmacıları, 2024 yılında, Kıbrıs’ta, Shillourokambos adlı Neolitik yerleşimde yaklaşık 9 bin 500 yıllık bir insan-kedi ortak mezarı keşfetti.

-*-*-

Bulunan kedi, Afrika yaban kedisi (Felis silvestris lybica) soyundan geliyor — bu tür, evcil kedilerin atası kabul edilir.

-*-*-

Şimdi bu bilgiyi verdik, paylaştık!

Kedileri korumaya başlamamız lazım!

-*-*-

Çünkü tüm Kuzey Kıbrıs’ta gayet açıktır ki, Ünal Üstel’in dün Meclis’te söylediklerinden de anlaşılacağı gibi, Türkiye önüne ne koyarsa imza atacak ya; Kıbrıslıları kesin yok edecekler!

Kedileri de!

Günahları da yok!

Sendikaları da!

Neyse!