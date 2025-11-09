“AYSEL” filmi Kıbrıs’ta-1946-2

17 Nisan 1946 tarihinde öncelikle Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk sinemasever izleyicilerine sunulan AYSEL filmi ilk günden büyük bir rağbet/ilgi görmüştü. Öyle bir ilgi görmüş ki Lefkoşa’da bir kez daha oynatılmasına karar verilmişti sinema şirketi tarafından.

“Halkın Sesi, 20 Nisan 1946, syf:2

(reklam)

AYSEL... AYSEL...

Türkçe Sözlü ve Şarkılı Film

Muhterem halkımızın AYSEL filmine karşı göstermiş olduğu rağbet ve alâkayı göz önüne alarak, fazla izdiham dolayısıyle bu filmi seyretmek fırsatını kaçırmış olanlar için filmin tekrar (bugün) 20 Nisan Cumartesi ö.s. saat 3’te Macik Palas Sinemasında gösterilmesine karar verilmiştir.

Müşkülâta uğramamak için biletlerinizi Asma Altında CEMAL TOĞAN Ticaretevinden arayabilirsiniz. Kişede ayrıca bilet satışı yapılacaktır.”

Lefkoşa’daki gösterimini tamamlayan AYSEL filmi artık adayı dolaşmaya başlayabilirdi. Lefkoşa’da filme gösterilen ilgiyi diğer yerleşim yerlerinde de gösterilmesini umut eden şirket, ikinci gösterimi için Lefke’yi seçmişti.

“Halkın Sesi, 22 Nisan 1946, syf:2

(reklam)

AYSEL FİLMİ LEFKEDE

Sayın halkımız tarafından büyük bir rağbet gören Türkçe sözlü ve şarkılı AYSEL filmi

16 Nisan Cuma ö.s. saat 5.30 ve 8.30’da, ve

27 Nisan Cumartesi LEFKE PALAS’ta gösterilecektir.

Yarından itibaren biletler Lefke’de Hürmüs Osman Kitabevinde satılacaktır.”

AYSEL filmi ilgi görmeye devam ederken Kıbrıs Türk basınında da sadece reklamlarla değil, bazen bir yorumla da kendisinden söz ettirebiliyordu. İşte bunlardan biri de “A. Samim” imzalı bir köşe yazarının “Görüşler-Yeni Teşebbüsler” başlıklı yazısında dile getiriliyordu.

“Halkın Sesi, 24 Nisan 1946, syf:1

GÖRÜŞLER:

Yeni Teşebbüsler

Yazan: A. Samim

Böyle bir başlığın altına yazı yazmakla gönlümde büyük ferahlık duymaktayım.

Bende bu büyük ferahlığı yaratan vesileler Lefkoşa gençlerinin yeni yeni teşebbüsleridir.

Bundan önce teşebbüsünü değil, hayalini bile aklımızdan geçiremediğimiz bir çok şeyler yeni müteşebbislerimizin büsbütün yeni hamleleri ile gerçekleşmiş bulunuyor.

Hayallerin hudutlarından aşarak hakikat sahasına intikal ettirilmiş bulunan en son hamlelerin doğurduğu büyük ve çok önemli başarılardan birisi de Türkiye’den adamıza getirilmiş olan Türkçe sözlü ve şarkılı “Aysel” filmidir.

Baştan sonuna kadar Türk kokusu taşıyan bu güzel filim Türk zekâsının ve Türk sanatının en canlı bir örneğidir.

Bu kadar güzel Türk örneklerini bize doya doya seyrettirmek fırsatlarını yaratmış olan “Bozkurt” mağazasının değerli sahibi Bay Cemal Toğan’a bu vesile ile “Halkın Sesi”nde teşekkürler sunmak bir vazifedir.

Bay Cemal Toğan, filmi getirdi. Biz de “Majik Palas’a giderek ve göğüslerimizi gurur havası ile doldurarak “Aysel”i seyrettik.

Bu çok güzel Türk eserini iki bakımdan önemli bulduk. Birincisi Cemal Toğan’ın filmi getirmekteki başarısıdır. İkincisi de sayın halkımızın “Aysel” filmine karşı göstermiş olduğu yüksek rağbettir.

Ben şu kanaatindeyim ki adamıza gelen “Aysel” filmi ictimaî hayatımızda bir dönüm noktası yaratacak ve onu gururla seyretmiş olanlar Bay Cemal Toğan’ın yeni yeni teşebbüslerine daima intizar edecektir.”

Cemal Toğan beyin filmi getiren kişi olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Peki kimdir Cemal Toğan? Sadece bir ticaretevi sahibi midir? O yıllarda öyleydi. 26 Ekim 1951 tarihinde ise Kıbrıs Türk Basın hayatına BOZKURT gazetesini kazandıran kişi olduğunu da buradan belirtelim.

AYSEL filmi turnesine Lefke’in ardından Mağusa, Lârnaka, Limasol ve Baf’taki gösterimleri sonrasında, finali yine Lefkoşa’da tamamlıyordu. AYSEL, Nisan ayından Haziran ayı sonlarına kadar yaklaşık iki ay boyunca Kıbrıslı Türk sinemaseverlerle buluşmuştu.

Yazımızın sonunun söz konusu bölgelerle ilgili birkaç gazete reklamıyla tamamlıyoruz.

“Halkın Sesi, 01 Mayıs 1946, syf:2

(reklam)

Sayın Mağusalılara Müjde

Türkçe Sözlü ve Şarkılı

AYSEL Filmi

6 Mayıs Pazartesi ö.s. saat 9’da

8 Mayıs Salı ö.s. saat 9’da

Hacı Hambi Sinemasında gösterilecektir. Giriş biletleri bugünden itibaren Mağusa’da Saray meydanında Bay Mehmet Özkaner’den temin edilebilir.

Numaralı sandalye ve localar 6 Mayıs Pazartesi sabah saat 9’dan itibaren ayni mağazada satılacaktır.”

“Halkın Sesi, 14 Mayıs 1946, syf:2

(reklam)

AYSEL LÂRNAKADA

Türkiye’nin en meşhur artistleri tarafından çevrilen milli ve ictimai Türkçe sözlü ve şarkılı AYSEL filmi 15 Mayıs Çarşamba günü ö.s. saat 7 ve 9’da olmak üzere ayni günde iki defa SALON ROZ’da gösterşlecektir.

Biletlerinizi şimdiden Hasan Süleyman ticaret evinden tedarik edebilirsiniz.

Giriş: 1/4½ kr. Locakar: 12 şilin”

“Halkın Sesi, 15 Mayıs 1946, syf:2

(reklam)

LİMASOLLULARA MÜJDE

Türkçe sözlü ve şarkılı AYSEL filmi 18 Mayıs Cumartesi ö.s. saat 6.30 ve 8.30’da Yordamli sinemasında gösterilecektir. Milli ve ictimai olan bu şaheser filmi muhakkak görünüz.

Giriş: 1/4½ kr. KoltukÇ 2/-

Not: Kişede müşkülâta uğramamak için biletlerinizi şimdiden kız mektebi karşısında Ahmet Cemal Ticaret evinden temin ediniz.”

“Halkın Sesi, 29 Mayıs 1946, syf:2

(reklam)

AYSEL BAFTA

Türkçe sözlü ve şarkılı AYSEL filmini 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi ö.s. saat 8.30’da Attikon sinemasında görmeğe hazırlanınız. Bu şaheser filmin her sahnesinde aşk ızdırab, müzik eğlence, milli zeybek oyunları ve cennet Türkiye’nin tabii güzelliklerini seyredeceksiniz.

NOT: Biletlerinizi şimdiden Derviş Mehmet ve Salih Cemal ticaret evlerinden tedarik ediniz.”

“Halkın Sesi, 15 Haziran 1946, syf:2

(reklam)

AYSEL Tekrar Lefkoşa’da

Bu şaheser filmi görmiyen ve yahut görüp de tekrar görmek arzusunu izhar eden birçok Lefkoşalıların israr ve teşviki üzerine 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ö.s. saat 9’da Krystal Sinemasında gösterileceğini sayın Lefkoşalılara Müjdeleriz.”