AVRUPA’DA GÜNDEM: AVRUPA ‘GELECEĞİ’ SORGULUYOR

Tüm bunlar ve ele alınacak diğer siyasi, ekonomik, kültürel konular önemli ama sanırım AB yurttaşlarının en fazla ilgi duyacağı gündem maddesi ‘şarj aleti’yle ilgili olanı... Parlamento, ‘elektronik atıkları azaltmak ve taşınabilir elektronik cihazların şarjını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ortak bir şarj cihazı üzerindeki müzakerelere yeşil ışık yakmaya’ hazırlanıyor. Bu kuralın geçmesi halinde artık her yeni cihazla birlikte bir de yeni şarj cihazı ve kablo gerekmeyecek. Başta cep telefonları ve akıllı cihazlar olmak üzere tüm küçük ve orta boy elektronik cihazlar tek bir şarj cihazı kullanabilecek.

Her ne kadar ‘AB müktesebatı askıda’ olsa da, bu kuralın bizde de uygulanması sizce de iyi olmaz mı? Şarj aletleri ve yan ekipmanları ile evlerimizi, iş yerlerimizi daha fazla ‘teknoloji çöplüğü’ne dönüştürmek yerine biz de ‘aklın yolu’nu bulsak fena mı olur?