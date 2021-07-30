Aramayınız boşuna!

Maryland Üniversitesi (UMD) tarafından yürütülen Covid-19'la ilgili bir ankete katıldım.Araştırmanın amacı, küresel koronavirüs salgınının nerelerde ve nasıl yayıldığını daha iyi anlamak.Sosyal medyada karşıma çıktı.

Önemsedim.

Siz de önemsersiniz değil mi?

İnsanlığa çok küçük de olsa bir katkıdır.

***

Anket hangi yaş diliminde olduğunuz sorusu ile başlıyor.

İkinci soruda sizden “Ülke ya da bölgenizi” seçmeniz isteniyor.

İnternette defalarca karşımıza çıkan bir durum!

Her yeni kurulumda...

Her farklı kayıtta!

Ülkeler arasında "Cyprus" var.

Ne hamaset işe yarıyor, ne de bu devlet taklidi düzen...

Ne nutuk geçiyor, ne siyasi söylem...

Cyprus!

Ülkem.

***

“CYPRUS” diye tıklıyorum, diğer seçenekler açılıyor.

“Famagusta, Kyrenia, Larnaca, Nicosia, Paphos”

Ülke, Kıbrıs.

Cyprus.

Dünya bunu biliyor!

Bizim de dünyayı bilmemiz için Kıbrıs üzerinden ilerlememiz gerekiyor.

Öyle buyurdukları gibi “ayrılarak” değil tam aksine “katılarak.”

Bu ülkeyi, adayı, coğrafyayı, insanı bölmek isteyenler de gerçeğin farkında...

O nedenle de düşmanlaştırma siyaseti uyguluyor, nefret dilini kullanıyor, Türkçe ya da Rumca şoven bir gömlekle sokağa çıkıyorlar.

Çok merak ediyorum, şu anda, adeta başımıza vura vura bize "ayrı devlet" dayatması yapanlar, internette yeni bir kayıt yaptıkları zaman hangi seçeneği işaretliyorlar?

***

Bir ülkenin toprak bütünlüğünü bölmek ve etnik temelli ayrı devlet kurmak bu kadar basitse, bize destek verenler, önce kendi coğrafyalarında denesinler derim!



***

Kıbrıs Türk Azınlığı Kurumu, 1943.

Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960.

Kıbrıs Türk Genel Komitesi, 1963.

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, 1967

Kıbrıs Türk Yönetimi, 1971.

Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, 1974.

Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1975.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983.

Bunlardan sadece biri dünya tarafından tanındı: Kıbrıs Cumhuriyeti.

Kıbrıslı Türkler ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti’nde dünyanın onayladığı “siyasi eşitlik” hakkını elde etti, “azınlık” statüsünden “ortaklık” hakkına ulaştı.

Şimdi “Kıbrıs Türk Devleti” diyor, kimileri…

Öyle bir “seçenek” yok!

Aramayınız boşuna!