Anne-Baba Anketi

Dünya çapında eğitim standartlarının yükselmesi için çalışmalar yürüten İngiltere merkezli Varkey Vakfı, tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 29 ülkeden 27 bin 500 anne-baba ile görüşerek elde ettiği verileri “Dünya Ebeveyn Anketi” sonuçları olarak yayımladı. Türkiye’den de 1000 ailenin katıldığı ‘anketten bazı çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Tahmin edeceğiniz gibi bu anket çalışmasında KKTC yok. Ancak ortaya çıkan verileri değerlendirdiğinizde aşağı-yukarı bizim açımızdan da bulguların hangi düzeyde olduğunu kestirmek mümkündür diye düşünüyorum. İşte ebeveyn anketinden çarpıcı bazı bulgular:

Son yıllarda yaşanan savaşlar ve çatışmalar nedeniyle çocuklarının geleceğinden en çok endişe duyan ülke Almanya. Türkiye %33’lük bir oranla Almanya’dan sonra ikinci sırada.

Türkiye %33’lük bir oranla Almanya’dan sonra ikinci sırada. Anne-babaların okullarda güvenlik sorunları nedeniyle endişe duyan ülkeler %44 oranıyla Meksika, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye.

Devlet okullarının özel okullara oranla daha kaliteli olduğunu düşünen anne-babalar bulunduğu ülke %90 ile Finlandiya oldu.

düşünen anne-babalar bulunduğu ülke oldu. Özel okulların daha kaliteli olduğunu düşünenlere göre ise birinci sırada Hindistan, ikinci sırada %82 oranla Türkiye yer alıyor.

yer alıyor. Üniversite eğitimi, başarılı bir kariyer için ‘çok önemli’ olarak gören anne-babaları sıralamasında ise %92 ile Kolombiya ve Şili birinci sırada. Türkiye bu konuda da %80 oranla üçüncü sırada yer aldı. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu oran %35’i aşmıyor. Bu üç ülkede başarılı kariyerin temelinde çağın istediği becerilere sahip olma olgusu öne çıkıyor.

olarak gören anne-babaları sıralamasında ise %92 ile Kolombiya ve Şili birinci sırada. Türkiye bu konuda da %80 oranla üçüncü sırada yer aldı. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu oran %35’i aşmıyor. Bu üç ülkede başarılı kariyerin temelinde çağın istediği becerilere sahip olma olgusu öne çıkıyor. Dünyada ailelerin %60’ı geleceğe umutlu bakıyor. En umutlu ülke %83 ile Peru, en karamsar ise %28 ile Japonya.

Avrupa’da çocuklarını güzel bir geleceğin beklediğini düşünenlerin en fazla olduğu ülke %73 ile Finlandiya. Almanya, Fransa, İtalya gibi AB’nin gelişmiş ekonomilerinin ortalaması ise %40’ın altında. Türkiye’de ailelerin yüzde 49’u çocuklarının geleceği konusunda iyimserken, yüzde 22’si karamsar…

AB ülkelerinden en çok yatırımın öğretmenlere yapılması beklenirken Türkiye’deki ailelerin %52’si çocuklarının okullarında spor ve sanat çalışmaları gibi ders dışı aktivitelere %44’üde okullardaki teknolojiye ek yatırım yapılmasını bekliyor.

Şimdi sıra sizde;

Ülkemizdeki devlet okullarının, özel okullara göre daha düşük kalite ve standartta olduğunu düşüyor musunuz? Başarılı bir kariyer için üniversite eğitimin “çok önemli” olduğunu düşüyor musunuz? Çocuklarınızın daha iyi bir yaşam kurabilecekleri yönündeki düşünceleriniz karamsar mı? Okullarda; spor aktiviteleri, sanatsal çalışmalar ve teknolojik donanımları açısından daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünenlerden misiniz?

Yukarıdaki dört soruya verdiğiniz yanıt “evet” ise eğitim sistemimizde değiştirmemiz gereken çok şey var demektir. Çünkü bu sorulara verilen “evet” yanıtlarının fazlalığı; eğitimimizin, çağdaş eğitim sistemleri sıralamasında oldukça geride olduğunu göstermektedir. En azından sizin algınızda…

Aklınızda Bulunsun

Savaşlar ve Çocuklar

Son yıllarda yaşanan iç çatışmalar, savaşlar, artan mülteci göçü gibi birçok faktörden en çok etkilenen çocuklar oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayınladığı son verilere göre, birçok ülkede yaşları 6 ile 18 arasında değişen yaklaşık 244 milyon çocuğun eğitim hayatı yok.

UNESCO’nun eğitimden yoksun kalan çocuklarla ilgili hazırladığı son raporda, dünya genelinde eğitime ulaşamayan çocuk sayısının en fazla olduğu yer, Sahra Altı Afrika oldu. Bu bölgede en az 98 milyon çocuğun okula gidemiyor. Afrika’yı Orta ve Güney Asya izliyor. Bu bölgelerdeki farklı ülkelerden eğitim alamayan çocuk sayısı 85 milyon.

Son dönemde de Ukrayna – Rusya ve İsrail – Filistin savaşlarında yine en çok çocukların etkilendiği bilgi var. Bu savaş sonucunda 4 milyondan fazla öğrencinin çeşitli nedenlerle eğitim alamadığı bildiriyor.

Anlayana Gülmece

Bu Kadar Fark İçin...

İki tavuk konuşmaktadır:

Birincisi:

Ben senden değerliyim. Cinsim bulunmaz. Çünkü yumurtalarım seninkilerden iki kat daha büyük.

İkincisi:

Ne önemi var ki bunların

Birincisi:

Ama benim yumurtalarımın tanesi 95 kuruş, seninkiler ise 90 kuruşa satılıyor.

İkincisi: