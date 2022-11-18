Önce G-82 kodu vardı…

Şimdi N82!

***

Tetikçisi geldi mi bu ülkeye?

Geldi.

“Girmezsin” demedi kimse, diyemedi.

Sivil Savunma tarafından misafir edildi (!)

* * *

Mafyası geldi mi?

Geldi.

“Git” diyemedi kimse...

Polis diktik başına!

* * *

Dolandırıcısı geldi, hem de en niteliklisinden...

Üzerinden “yurttaşlık” verildi.

* * *

Çete lideri geldi.

Organize suç örgütü lideri geldi.

Hırsızı geldi, uğursuzu geldi, kaçakçısı geldi.

Geldi de geldi.

“Aman da hoş geldi, sefa geldi” oldu genelde!

* * *

Türkiye, “garantörü” olduğu Anayasa’yı çiğniyor, Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne aldırmıyor, seçimlere hoyratça müdahale ediyor, kurultay basıyor, hükümet dağıtıyor, adanın kuzeyinde bir garabet tasarlıyor.

Kıbrıslı Türkleri saymıyor.

Bu çok açık, bu çok acı!

Tümü yetmezmiş gibi hiçbir yasal, ahlaki, diplomatik zemini olmadan kimi insanlarımıza tam bir zulümle “giriş yasağı” getiriyor.

“Sakıncalı” diyor.

Üstelik bu insanlar eski vekil, Saray’da koordinatör, Bayrak’ta müdür, gazeteci, hekim, araştırmacı…



* * *

İlkelerin ve değerlerin değil menfaatlerin ve dayatmaların yükseldiği sığ ilişki modeli tam bir yıkıma dönüşüyor.

“Anavatan – Yavruvatan” kültürü üzerinden “emrinizdeyiz” ayarlı bir siyaset modeli öne çıkıyor.

Düşmanlaştırma, ötekileştirme, sindirme, korkutma politikaları köpürtülüyor. Mutlak “itaat” isteniyor! Mutlak “biat.” Buna karşı çıkanlar “düşman” gibi gösterilerek damgalanıyor.



* * *

Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyini yutuyor.

Daha ne?

* (Başaran Düzgün’ü de Türkiye’ye almadılar ya… Daha evvel yazmıştım, revize ettim, yeniden yayınladım…)