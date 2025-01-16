“Acıdan Umuda” başlığıyla iki toplumlu resim, seramik ve heykel sergisi açılıyor…

AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz” ve “Kültürel Hareket”in işbirliğiyle, “Acıdan Umuda” başlıklı iki toplumlu resim, seramik ve heykel sergisi 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa’da Ledra Palas geçiş noktasının 200 metre yakınındaki Stelyos Vakfı Merkezi’nde açılacak. Sergi, 2025 yılı boyunca adanın her iki tarafını dolaşacak ve Larnaka, Baf, Mağusa ve diğer kentlerde sanatçıların eserleri sergilenecek. Sergi insani bir konuda olduğu için sanat eserleri satışa sunulmayacak. Serginin küratörleri ressam Nilgün Güney ile seramik sanatçısı Fotos Dimitriu.

SERGİ FİKRİ YILDAN SEDEF GÜLAKDENİZ’DEN GELDİ…

İki toplumlu böyle bir serginin açılması fikri, bir “kayıp” yakını olan aslen Dohnili Yıldan Sedef Gülakdeniz’den geldi. 1974’te EOKA-B’ci bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından Dohni (Taşkent) ve Zigi’den (Terazi) iki otobüs dolusu Kıbrıslı Türkle birlikte Yıldan Sedef Gülakdeniz’in iki kardeşi de Dohni’den alınarak “kayıp” edilmişti. Kayıplar Komitesi’nin Leymosun yakınlarındaki Yerasa ve Pareklişa’da iki büyük toplu mezarda yürüttüğü kazılarda Dohni ve Zigi’den “kayıp” edilmiş olan pek çok Kıbrıslı Türk’ten geride kalanlar bulundu. Ancak Yıldan Sedef Gülakdeniz’in kardeşi Ahmet Hamza’nın kalıntıları bulunurken, diğer kardeşi Yüksel Hamza’dan geride kalanlar toplu mezarlarda bulunamadı ve o hala “kayıp”tır… 20 yıldan beridir seramik sanatında uğraş veren ve çeşitli sergilerde eserleri yer alan Yıldan Sedef Gülakdeniz, böyle bir serginin organize edilmesi için bizden yardım istedi. Biz de, serginin küratörlüğünü yapacak olan ressam Nilgün Güney ve seramik sanatçısı Fotos Dimitriu’yla Yıldan Sedef Gülakdeniz’i bir araya getirdik. Nilgün Güney, 2013 yılında da “kayıplar” ve “toplu mezarlar”la ilgili “Gerçeğin Rengi” resim sergisinin küratörlüğünü yapmıştı. 2013’teki bu sergi çerçevesinde ressam Nilgün Güney’in atölyesindeki amatör sanatçıların yanısıra Kıbrıs’ın güneyinden de sanatçıları iki toplumdan kayıp yakınlarıyla bir araya getirmiş ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlemiştik. Tüm bunları gönüllü ve insani bir çaba olarak gerçekleştirmiş ve nihayetinde “Gerçeğin Rengi” resim sergisi Lefkoşa’da ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde yer almış, çok büyük ilgi gördüğü için uzatılmıştı… Sergideki eserler satışa sunulmamış ve insani bir sergi olduğu için sanatçılar, kendi masraflarını kendileri görmüş, herşey gönüllülük ve insaniyet temelinde gerçekleştirilmişti… Nilgün Güney sanat atölyesine katılan sanatçılar, Palekitre katliamında öldürülenler anısına çizmiş oldukları resimleri, Palekitre Kulübü’nde 2019 yılında düzenlenen bir etkinlikte kulübe bağışlamışlardı…

“Acıdan Umuda” sergi fikri böyle doğdu ve gelişti. AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu, “kayıplar” konusunda bizden bir etkinlik düzenlemek isteyince, bu sergi gündeme geldi. Sergiye eser veren sanatçılarla bir araya gelinen bir etkinlik düzenlendi ve bu insani konu ele alınarak çalışmalara başlandı…

“ACILAR İYİLEŞTİRİLEREK UMUDA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ…”

AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Dimitriu, serginin organizasyonuna yardım eden biz ve “Kültürel Hareket” eşbaşkanı Andreas Hrisanthu tarafından dün yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“İki toplumdan 12 Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk sanatçı, tüm Kıbrıslılar’ın insani acılarını ve bu acıların iyileştirilerek umuda nasıl dönüştürebileceğini yansıtmak üzere sanat eserlerini bir araya getiriyorlar. Sergi, bu 12 sanatçının resim, seramik ve heykelleri aracılığıyla Kıbrıslılar’ın kalplerine seslenmeyi ve iki toplumdan sade yurttaşlara savaşın ve iki toplumlu çatışmaların yaşattığı acılara yönelik empati yaratmayı hedefliyor… Bu acılar unutulmadı ancak Kıbrıslılar’ın çatışma yolunu değil gelecek kuşaklar için iletişim ve barışçıl birliktelik yolunu seçebilmeleri için bu acıları iyileştirme yolu bulunmalıdır…

Açılış: 27 Ocak 2025, Pazartesi saat 18.00. Serginin açılışında, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve araştırmacı gazeteci ve barış aktivisti Sevgül Uludağ birer konuşma yapacak.

Yer: Stelyos Vakfı Merkezi (5, Marku Draku Sokağı, Lefkoşa) – Vakfın merkezi, Ledra Palas geçiş noktasından 200 metre uzaklıktadır

Sergi 28-31 Ocak 2025 tarihlerinde 09:00–13:00, 15:00-19:00 saatlerinde açık olacak.

Serginin küratörleri: Fotos Dimitriu ve Nilgün Güney

Sergide yer alan sanatçılar: Nilgün Güney, Fotos Dimitriu, Dafne Trimikliniodis, Hristos Kakullis (CRS), Yıldan Sedef Gülakdeniz, Vassos Dimitriu, Derviş Özer, George Gavriel, Aliye Gündoğdu, Aydan Lisaniler, Eda Gökçe ve (rahmetlik) Michalis Kirlitças.

Sergiyi düzenleyenler: Sergi, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” ve “Kültürel Hareket”le işbirliği içinde, AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu tarafından düzenlenmiştir.

Ekte görülen serginin Türkçe, Rumca ve İngilizce afişleri, ressam Nilgün Güney tarafından düzenlenmiştir.”