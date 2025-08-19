6 Ayda 31 milyar vergi geliri, %57'ye yakın artış ne güzel!

Peki giderler ne oldu? Artış oranı nedir? Merak eden var mı?

Neticede bir bütçenin bir gelir kalemi birde gider kalemi vardır. ASLOLAN İKİSİNİN ARASINDAKİ FARKTIR.

ARADAKİ AÇIK BÜYÜDÜK SONRA DA KAMU MALİYESİNİN BİR KEZ DAHA 25 AĞUSTOSTA YAPACAĞI DİBS (İç borçlanma) İHRACIYLA DA AÇIKLAR KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR.

Yani bu ülkenin geleceği ipotek altına alınıyor.

2025 yılının ilk 6 ayında kamu maliyesinin giderleri 2024 yılının aynı dönemine göre %61,08 ARTTI. YANİ GELİR ARTIŞ ORANINDAN DAHA FAZLA...

Peki bu gelir artışı nasıl sağlandı. Dolaysız yani adaletli vergilerle mi? Yoksa DOLAYLI yani en düşük gelirlinin de en yüksek gelirlinin de aynı oran ve miktarlarda ödediği vergilerle mi oldu bu artış.

2025 yılının OCAK-HAZİRAN döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin %44,39' DOLAYSIZ VERGİ (Gelir vergisi+Kurumlar vergisi)

%55,61'i ise DOLAYLI VERGİLER aracılığıyla tahsil edildi.

Bu noktada belirtmemiz gereken önemli bir nokta ise 2025 yılı ilk 6 ayında Dolaysız vergiler içinde %70,15 payı olan GELİR VERGİSİNİN YAKLAŞIK 1/3'nün kaydi olduğunu (Kamu çalışanlarının bordro üzerinden ödediği vergi) dikkate aldığımız zaman bütçe açıklarının ve kamu maliyesinin NAKİT AÇIĞININ geldiği seviye daha iyi anlaşılır olacaktır.

Bu noktada kısa dönem yerine daha uzun örneğin 2018-2024 gibi ve TL yerine (Kanaatimce ölçme kapasitesini kur politikası nedeniyle yitirdi) EURO ve diğer para birimleri (USD ve STG) kapsamlı bir yazıyla kamuoyunu bilgilendirmek yerinde olacak düşüncesindeyim.

Kapsamlı yazıdan önce ön bilgi bazında paylaşacağım veriler:

2024 Yılında 2018 yılına göre KKTC VERGİ GELİRLERİ İLGİLİ yıllarının ortalama EURO KURUNA GÖRE %116,67 ARTARKEN

KAMU MALİYESİNİN GENEL GİDERLERİ %150,18 ARTTI

TL BAZINDA DA %1115,41 ARTTI. UÇTUK YANİ DEĞİL Mİ!!!!

SON SÖZ: Üzülerek söylemek zorundayım ama TL'nin mevcut durumunda kısa dönemler için bile olsa ne gelirler ne de giderler bacağı mukayese edilemez. Mesela ilgili yazıda gelirler %57'ye yakın arttı dendi. Ama Haziran 2024-Haziran 2025 enflasyonu %35,33 yani %57 artışın 35 puanı enflasyondan kaynaklı. Bir diğer önemli nokta ise BÜTÇENİN GİDER BACAĞI ORADA DA ARTIŞ %61,08

YANİ GELİRLER ARTTI AMA GİDERLER ÇOK DAHA FAZLA ARTTI.

MEVCUT DURUMDA YILLAR İTİBARİYLE ÜLKENİN GİNİ KATSAYISI yani gelir dağılımını gösteren oran nerden nereye geldi acaba!!!!