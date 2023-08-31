59 milyon Euro bulanlar birkaç milyon TL bulamıyorlar!

Ercan’ı T&T’ye satanlar, “pandemi döneminde zarar etti fukaracık” diye kaynak yaratıp! Turanlı’ya 59 milyon Euro ödeyecekken öte yandan okullar, hastaneler dökülüyor, yollar yarım bırakılıyor, piyasada ilaç eksikliği yaşanırken olanlara da fahiş zamlar geliyor… Sağlık konusunda bile insanlar çaresiz bırakılıyor.

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Alsancak-Lapta yolu yılların sorunu olarak devam ediyor… Birinci etaptı, ikinci etaptı, hatta üçüncü etaptı derken şimdiye kadar yarım da olsa yapılabilen birinci ve ikinci etaplarda eksiklikler, hatalar insan canını tehlikeye atmaya devam ediyor…

Birinci etabın ortasında yer alan Çıkarma Plajı’nın oradaki çemberin asfaltı devam eden asfalttan daha yüksek. Alsancak tarafından gelen arabalar çembere bir kat asfalt çıkarak giriyor, karşı taraftan gelenler ise bir kat düşerek devam ediyor…

İki kürek asfaltın parasını bulamayanlar, hemen yanında oturttukları çıkarma gemisi ve yakın zamanda onun da yanına oturttukları askeri helikopter ve çevre düzenlemeleri için para bulabiliyorlar!...

Ha o paralar başka yerden mi geldi, buradakilerin bilgisi ve dahli yok muydu!

O daha kötü. “Egemen eşit ülke” diyenlerin söylediklerini iyice düşünmeleri gerekiyor o zaman…

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Yine Alsancak tarafına giderken orta refüjlerde bordürler ve trafik dubaları eğreti şekilde konulmuş, aylardır öylece duruyor… “Çift şerit oldu, trafik biraz rahatlayacak” dediğimiz yerde ise Merit’in trafik ışıkları karşılıyor bizi… Dolayısıyla sıkışıklık. Arka arkaya yerleştirilmiş iki trafik ışığı Merit Otellerin giriş ve çıkışına rastgelmiş! nedense...

Alsancak girişine yapılacak bir çember trafik ışıklarının gerekliliğini ortadan kaldıracakken görünmez bir el bunu engellemiş anlaşılan…

İkinci trafik ışığından hemen sonra ise çift şerit olan yol tehlikeli bir şekilde aniden tek şeride düşüyor. Tabii orada da bir sıkışıklık.

“Paramız bu kadarına yetti” dedi Ulaştırma Bakanı yapılmış Erhan Arıklı… Turanlı için 59 milyon euro bulanlar yolun eksikleri için birkaç milyon hem de TL bulamadılar mı?

“Şimdi üçüncü etap için ihaleye çıkıyoruz” da dedi Arıklı… Hem de “eksiklikler için para da koyduk” dedi.

Biz buradayız ve her gün izliyoruz… Üçüncü etap başlayacak mı, eksiklikler giderilecek mi, güçlü ellerin istediği gibi değil, can güvenliğinin sağlanacağı ve trafik akışının rahatlayacağı bir ortam sağlanacak mı?

Hükümetin sınavı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis’e önemli bir yasa değişiklik önerisi sundu. Bu öneriyle Ceza Yasası ve Askeri Suçlar yasasında değişiklikler isteniyor… Yapılan değişiklik önerisi Meclis’ten geçerse Gazeteci arkadaşımız Ali Kişmir’in de 10 yıla kadar hapsi istenerek yargılanacağı 26. maddenin de kaldırılması amaçlanıyor.

Bakalım şimdi Meclis’teki siyasi partiler bu değişiklik önerisi hakkında nasıl bir tavır takınacaklar? Düşünce ve ifade özgürlüğünü hapisle cezalandırmanın zamanımızda çağdışı kalmışlığının farkında olarak CTP’nin önerisine hükümet partilerinden destek çıkar mı göreceğiz.

Önlerinde çok önemli bir sınav var UBP-DP ve YDP’nin… Bu sınavı geçmeleri toplumun kazancı yanında kendilerine de önemli bir kazanç sağlayacaktır.