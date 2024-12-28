2025’te ‘Kıyamet’ ve vasiyetim!

Bilim dışı “öngörüler” ya da bazı “kahinlere” dayandırılan tahminler kesinlikle deliliktir!

Ama gelin görün ki, bu tür delilikler ciddi anlamda ilgi çekicidir!

Mesela Nostradamus ve Baba Vanga isimlerinin kehanetleri, her zaman çok popülerdir!

-*-*-

Kaçırmadan okuyorum önüme çıktığı zaman!

Ve tabii ki her yıl sonuna doğru, bir sonraki yılda neler olacağı ile ilgili tahminlerle doludur gazeteler…

-*-*-

Bunlardan biri Baba Vanga adlı kahinin “2025’te kıyametin kopacağını tahmini”…

Yani birkaç gün sonra başlayacak ve 365 gün 6 saat devam edecek yıl içerisinde bir gün; “kıyamet” kopacak!

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Nedir kıyamet?

Veya kıyamet kopması ne demektir?

Genelde kıyamet günü, hesap günü ya da mahşer günüdür…

Dünya’nın sonu gelecek ve tüm insanlar mahşerde toplanarak hesap verecek…

-*-*-

Mahşer nedir?

Mahşer, dinsel inanışlara göre, kıyamet günü dirilecek olanların toplanacakları yer…

-*-*-

Yani o gün herkes ölecek; geçmişte de ölü olanlar dirilecek ve bir arada toplanılıp, hesap verilecek!

Çok da kötü bir şey değil!

Umarım çok uzun sürmez!

-*-*-

Bu arada “günahı olanlar” yani “hesap verecek” olanlar düşünsün!

Aman da her kutsal kitabın neredeyse yasakladığı işleri yapanlar yani hırsızlar, rüşvetçiler, karısını aldatanlar – ki bu Müslümanlar adına çok da sıkıntılı bir durum değildir diye düşünmekteyim!

-*-*-

Herhalde Müslümanlara soracakları “İslam’ın şartları” olacak…

Sorular oradan gelecek diye düşünüyorum…

Belki birkaç soru da “İman’ın şartları”ndan!

-*-*-

Ersin abi, Ünal abi, biraz zaman ayırıp çalışın demek istiyorum!

Bir de son dönemlerin ihalecileri, insan tacirleri; siz de iyi çalışın!

Torpil o tarafta geçmeyebilir!

Erdoğan’ı, Cevdet beyi kimse tanımıyor olabilir!

Kaldı ki, o gün geldiğinde, Erdoğan’mış, Cevdet Beymiş, Ersin Beymiş; yok öyle ayrıcalık!

Herkes eşit!

Herkes “ihram elbisesi”, İzar ya da Rida ile olacak!

-*-*-

Gelelim olası sorulara…

Namaz kıldım mı?

Hala canım çektiğinde kılarım!

-*-*-

Oruç tuttun mu?

Hasan Taçoy kadar olmasa da çok tuttum ve şu anda da gayet sağlıklı bir diyet yapmaktayım ki bu da bence oruç sayılır!

-*-*-

Zekat verdin mi?

Fakir devlete ödediğim vergilerin zekat olduğundan eminim!

-*-*-

Hac’ce gittim mi?

Gitmedim ama televizyonda, internette çok izledim ayrıca Suudi Arabistan’a gidecek param olmadığını Allah gayet net biliyordur!

Asla günah saymayacağından eminim!

Yani sorgulama sırasında, “neden Hac’ce gitmedin ulan?” şeklinde bir soru gelirse; “ebenin damıyla mı ödeyecektim? Suudi zenginler bizi affedersiniz yani… Tövbe tövbe!” derim yani!

Varsın kazana atsınlar!

Ki eminim, sorgulayan melekte münafıklık yoksa, KKTC’yi ve TC’yi pek bilmiyorsa, torpil aramıyorsa, “Geç, haklısın oğlum!”… diyecektir!

-*-*-

E geçeceğim tabi ki!

İstemez miydim ben de gideyim Hacı olayım?

Parasız gidilmiyor ki!

“E biriktirseydin!”

Nasıl biriktireyim?

Rüşvetsiz, çalmadan, kaçırmadan olmaz ki o işler!

Yani Allah görmüyor mu durumları?

Eminim görüyordur!

-*-*-

Haaa bir de “şehadet” meselesi var ki o “maksıl”!

Her an hazır bir durum!

-*-*-

Baba Vanga adlı kahin 2025 için “… Avrupa nüfusunu harap edecek bir çatışma başlayacak” kehanetinde de bulunmuş!

E yani lütfen artık!

Özellikle Gazze’de bebeklerin katliamına zerre ses vermeyenler, ateşlerde yansın, kazanlarda kaynasın bi zahmet!

-*-*-

2025’te uykudaki bazı yanardağlar patlayacakmış bir de!

Büyük seller olacakmış!

Be arkadaş, kıyamet dediniz; kıyametin ufak çaplılarını neden ekliyorsunuz?

Kıyamet toptan gidiş ve yeniden diriliş değil mi?

Öpmüşüm yanardağınızı da selinizi de!

-*-*-

Haaa 2025’te kıyamet olacağından söz eden Baba Vanga, sonraki yıllar için de çeşitli kehanetlerde bulunmuş!

Demek ki her kim uydurduysa bu delilikleri veya Vanga bubanın bizzat kendisi gerçekten yazıp söylemişse; o zaman bubanın içtiğinden bize de versinler dileğim; yeni yıldaki ilk dileğim olsun!

-*-*-

Yani 2025’te kıyamet kopacak ama 2033’te buzullar eriyecek ve çok üzgünüm, Kıbrıs Adası bir daha batacak!

Bu kesin!

-*-*-

Yani Vanga buba spesifik olarak isim vermedi kaldı ki veremezdi, çünkü Kıbrıs’ta iki ayrı eşit egemen devlet var ve suya gömülecekse, çok daha alçak olduğuna inandığım Güney taraftaki sahillerin suya batma olasılığının yüksek olduğundan emin olduğum gibi; ayrıca cümle uzasa da belirtmem lazım, KKTC Bakanlar Kurulu’nun batışı durduracak gücü olduğuna inanan ciddi sayıda yeni vatandaşımız bulunduğu da emin olduğum konular arasındadır!

-*-*-

2033’te kutuplardaki buzulların eriyeceğini ve deniz seviyesinin dünya çapında ciddi boyutlara ulaşacağını öngören Baba Vanga, 2043 yılına gelindiğinde ise Avrupa’nın Müslüman yönetimi altında olacağını tahmin ediyor ki işte güzellik!

Oh be, eyyyy Avrupalılar, siz de demokrasi olmadan, hep uyutularak, uyuşturularak, üstelik sürekli de göç ederek yaşamayı öğrenin!

-*-*-

Ünlü kahin 2076’da ise komünizmin geri döneceği ve dünyanın dört bir yanına yayılacağını öngörüyor…

2076’da 108 yaşındayım!

Bir dedem 102’ye hatta bazılarına göre 106’ya kadar yaşadı!

Baba tarafından nenemin annesinin öldüğünde 116 olduğunu söyleyenler var!

Onlardan bana geçen genler ağırlıktaysa; inşallah o günü görürüm!

-*-*-

Ama yoldaşlar, Nazım Hikmet’ten çaldım vasiyet şiirini; haydi birlikte okuyalım “benim” versiyonumu…

-*-*-

Serhat İncirli’nin vasiyeti!

-*-*-

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü,

ölürsem kurtuluştan önce yani,

alıp götürün; yakın

Yeşilırmak’ta denize atın küllerimi!

-*-*-

EOKA’nın veya TMT’nin vurdurduğu

Irgat Osman ya da ırgat Hambis yatsın bir yanımda

ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp

kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda.

Traktörlerle Rumca Türkçe türküler geçsin tarlalardan,

seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu,

tarlalar orta malı, kanallarda su,

-*-*-

Ne kuraklık, ne asker korkusu.

-*-*-

Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,

- öyle gibi de görünüyor – 108’e kadar yaşamayacağım!

Yeşilırmak’ta, Limnidi’de canım, denize atın küllerimi

ve de uyarına gelirse, dedemin evinin bahçesinde ya da babamdan kalan tarlada

iki zeytin ağacı olursa

taş maş – mezar da istemez hani...

John Martin’in “Kıyamet Günü” Tablosu…