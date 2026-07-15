15 Temmuzlar!

11 Eylül 2001 (09/11) saldırıları, gerçekten bir terör saldırısı mıydı, yoksa bazı devletlerin bir oyunu muydu?

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En az 3 bin kişinin öldüğü bu korkunç saldırıların El-Kaide terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı…

Yani resmi “tanım” böyle!

El – Kaide yaptı!

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Hatırlayalım; kaçırılan dört uçakla New York'taki Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) ve Pentagon hedef alınmış, bir uçak ise boş araziye düşmüştü…



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Tabii ki resmi açıklamaların dışında, bu olayların devletler tarafından kurgulandığı veya gizli güçlerin bir oyunu olduğu yönünde pek çok komplo teorisi üretildi…

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Bazı iddialara göre, mesela bağımsız olduğu belirtilen uzman ya da kurumlar, komplo teorilerini reddetmiş, ya da reddeden raporlar yazmış ve saldırıların tamamen gerçek bir terör eylemi olduğunu söylemeye çalışmıştır!

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Çoğunluk mu?

Çoğunluk ne düşünüyor, nasıl düşünüyor bilemem ama benim paranoyak yapım diyor ki, bu iş İsrail – Amerikan işidir!

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15 Temmuz 1974!

Kıbrıs’taki EOKA B – Yunan Faşist Cuntası ortak yapımı darbe!



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Neydi bu darbe?

Adayı Yunanistan’a bağlamayı hedefleyen bir ayaklanma mıydı?

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Yapanlar elbette bunu hayal etmiş olabilir!

Ama bu darbenin arkasında, Amerika – İngiltere ve “cın cı cın” Türkiye’nin, ayrıca Yunanistan’daki “cunta karşıtı demokratik güçlerin” olduğu konusunda da görüşler söz konusu!

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Üstelik, çeşitli söyleşilere – kitaplara konu olan bu iddiayı dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in de yüzde 80 seviyede doğrulamış olması, ayrı bir gerçek!

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Peki 15 Temmuz 2016 Türkiye?

FETÖ Kalkışması mı?

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FETÖ, AKP değil miydi?

AKP, FETÖ değil miydi?



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Elbette tam olarak olmayabilirler ama kardeşim, biz buralarda canlı tanığız!

Mesela KKTC’de bile FETÖ örgütlenmelerinin arkasındaki kişi, dönemin Türkiye Büyükelçisi değil miydi?

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Neyse!

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Sonuçlara gelelim!

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9/11 saldırıları sonrası Amerika – İsrail ve kuyrukçuları tarafından neredeyse Akdeniz ve Orta Doğu’da boğulmayan Müslüman devlet kalmadı!

Boğulmayanlar da mutlak biata yatırıldı!

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Islamophobia yükseldi!

Yükseltildi!

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On binlerce Müslüman ya öldürüldü, ya da daha acısı birbirine öldürtüldü!

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El Kaide dendi vuruldu!

IŞİD dendi vuruldu!

Hamas dendi vuruldu!

Hizbullah dendi vuruldu!

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Ve bakın, bunların tamamının arkasında “bence” – evet komplo teorisidir ama – Amerika ve İsrail yoksaydı, benim de adım İlham Aliyev olsun!

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Hala, İsrail saldırganlığının arkasındaki en büyük akaryakıt desteğinin Müslüman bir ülkeden (Azerbaycan) gidiyor olması da mı gol değil?

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Gelelim yakına!

Kıbrıs’taki EOKA B – Yunan Cuntası darbesi!

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Türkiye Ada’ya resmen ve de fiilen davet edildi!

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Geldi!

Önceden çizilmiş sınırın Kuzey’ine yerleşti!

Kaldı!

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Ne acıdır davetiye çıkaran geri zekalı EOKA B’ci faşistler şimdi “ülkemizin yarısını işgal etti” diye ağlamıyor mu?

Hani Kıbrıslı da der, “32 büyük boy patlıcanı yerim!”

Sinirden!

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Ne ağlan be hollo?

Sen çağırdın Türkiye’yi!

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Ve hala, ders almamış – kabadayı ruhlu bir güruh ya da gofdoroz faşist var; çağırmaya da devam ediyor!

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Efendim, 2016 Türkiye – 15 Temmuz!

Az Kuzey’deyiz!

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Kalkışma!

Derken FETÖ gitti!

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Akabinde ne oldu?

Tek Adam güçlendi!

Tek Adam’ın iktidarı sağlamlaştırıldı!

Astığı astık, kestiği kestik!

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“Nefes alışını beğenmiyorum” dediğini, “Sokun içeri” ile bitirebiliyor!

Değilse, Kemal Kılıçdaroğlu gibi zavallılardan destek alabiliyor!

Sistem ve asayiş berkemal!

Yani Türkiye’de yüzde 90 aç olabilir ama herkes huzurlu olmak zorunda!

“Ben huzursuzum ve açım” diyeni de “sokun içeri”!

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Hatta Türkiye’deki siyasi pozisyon ile ilgili mizah yapan bile “sokun içeri”!

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Ve gelelim İsrail’e?

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Sizce, bütün bu konularla bağlantılı veya bağlantısız olmak üzere; dilediği ülkeye (İran, Libnan, Filistin, Somali – hatta Mısır) – Amerika’nın maddi – manevi ve silahi desteğiyle dilediği gibi saldırabilen bölgenin saldırgan cinsi İsrail’e “tepki” ya da “sert tepki” vermenin sözlü olmasının ötesine kim geçti, ya da kim geçebildi?

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Kaç tane Müslüman Devlet lideri, en fazla “katil İsrail” söyleminin ötesinde bir “kımıldanış” sergileyebildi!

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Veya bir başka soru; şu anda Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan, Gurşini Vatan, Kırmızı Vatan diye katakulli okunan denizlerde olası doğal gaz veya petrolü kim ya da kimler dilediği gibi kullanıyor?

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Haaa Türkiye, Kuzey Kıbrıs’a kadar borusunu döşeyecek; “buyur sen taşı” denirse, taşıyacak!

Yok değilse; o boruların hepsi, sakın yanlış anlamayın ama bir kez daha bize girmiş olacak!

Bunu yazdığım için özür dilerim ama başka türlü izah edebileceğimi sanmıyorum!

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Amerika – İsrail ve kuyrukçuları isterse, o borulardan gazdı mazdı taşınacak!

Değilse, yemin ederim ki hepsi g.tümüzde patlayacak!

Sorry ha!

Ama böyle!