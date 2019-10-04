Aklımıza gelebilecek her şeyin ‘günü’ vardır.

Çocuk Günü, Kadın Günü, Gençlik Günü, Barış Günü, Sigarasız Günü, Diyabet Günü, Sevgililer Günü…

Bir de ‘utanma günümüz’ olsa keşke!..

Ne işe mi yarayacak?

Kendimizle yüzleşeceğiz.

Neleri eksik, neleri yanlış yaptığımıza bakacağız.

Ve neleri yapmadığımıza, yapamadığımıza da…

* * *

Kuzey Kıbrıs’ta ‘utanma günü’ ilan edilirse, en çok kim utanır acaba?

Esas utanması gerekenler utanacak mı acaba?

Yoksa ‘utanma duyguları’ iyice körelmiş midir?

Mesela memleketi ‘sorma gir hanı’na çevirenler utanacak mı yüzlerinden?

Cinayetten fuhuşa, hırsızlıktan tecavüze, soygundan şiddetin envai çeşidine bu toplumu mahkum edenlerin yüzünde kızarıklık olacak mı ‘utanma günü’nde?

Bu ülkeye mahkeme koridorlarındaki ‘hem suçlu, hem güçlü’ pozisyonundaki saldırgan tipleri mahkum edenlerin yüz derisi reaksiyon gösterecek mi sizce?

Polisleri, savcıları, yargıçları dahi çileden çıkaran, cezaevi nüfusunu 3’e-4’e katlayan kriminal vakalardan el aman çekilmesinin sorumluları utanç duyacaklar mı?

Hak etmedikleri halde ‘yurttaş’ yapılan, sonra da başımıza voyvoda kesilenlerin müsebbipleri utanacaklar mı hiç yaptıklarından?

Belki utanırlar.

* * *

Utanılması gereken başka mevzular da var ‘utanma günü’nde…

Mesela çöplerden, pislikten utanılması gerek…

Çocuklarımızı okutacak okul binası, oturtacak sıra-sandalye bulamadığımız için birilerinin utanması lazım.

Yaşlılarımıza, hatta hastalarımıza bakacak bir mekanizma kurulamadığı, ‘bakıcı çetesi’ oluşmasına müsaade edildiği için utanılmalı…

Sigortalıya ilaç, emekliye doktor bulunamadığı, dar ve sabit gelirli insanlarımız sürüm sürüm süründüğü için utanç duyulmalı.

Kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin patlama yapmasından utanmak gerekir.

Suça itilmiş çocuklar için çocuk mahkemeleri ve de ıslah evleri kurulamadığı için çok –ama çok- utanç duyulmalı.

Bu kadar üniversite, bu kadar eğitimli insan varken ‘bilim’ alanında yoklukla malul olmaktan utanmak lazımdır.

Ve utanılması gerekir çocuklarımızı, gençlerimizi bu ülkede tutamadığımız, göç yollarına mahkum ettiğimiz için…

Kimler mi utanacak?

‘Utanma Günü’ ilan edelim de bakalım kimler!..

