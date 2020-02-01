O kadar güzel tepkiler alıyoruz ki, adanın kuzeyinden, güneyinden, kendini adalı olarak tanımlayan rengarenk yüreklerden. O kadar mutlu oluyoruz ki.

Çoğalıyoruz her gün.

Farklılıklarımız var, olacak elbet, biz tüm renkleri yan yana durdukları zaman daha çok sevenlerdeniz. Birbirimize saygı duymamız, birlikte çalışmamız için aynı olmamız gerekmiyor. Aynı amaç etrafında kenetlenmemiz yeterli.

Birleşik Federal Kıbrıs bizim sevdamız.

Kendimizi etnik kimliğimiz ile değil, çoğulcu, demokrat, çağdaş, eşitlikçi, laik kimliğimiz ile tanımlıyoruz.

Tüm kültürleri, tüm etnik kimlikleri içeriyoruz ama çok daha fazlasıyız. Barışa, dostluğa, paylaşmaya, çoğaltmaya inanan yürekleriz.

Birlikte yaşamak istiyoruz.

Nazım’ın ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' sözleri de bize ait, ‘Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın’ diyen Kavafis’in şehir şiiri, ‘Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene’ diyen Shakespeare sonesi de.

Adanın kalıcı bölünmesine doğru hızla giden bu çılgın düzeni, karabasan olarak niteliyoruz biz. Bizin tanımını, bireysel hak ve özgürlüklere saygılı olanlar, birbirlerini dinleyip, anlamayı birlikte yaşamanın, ortak geleceği birlikte kurmanın yapı taşı olarak gören Kıbrıslılar şeklinde yapıyoruz.

Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.

Etnik kimliklerine hapsolmuş iki toplumun dışında yer alan, karşılıklı tanınma ve eşitlik temelinde yeni bir ülke yaratmak, ortak kamusal alanda yer almak isteyen ulus ötesi yurttaşlarız.

Adamızın kalıcı bölünmesini engellemek ve kalıcı barışa ulaşmak için, etnik gruplar içinde ayrı ayrı ve birbirinden kopuk olarak mücadele etmek yerine milliyetçiliğe ve bölünmeye karşı birlikte mücadele etmeye inananlarız biz.

Üçüncü Toplum Yurttaşlarıyız.