UBP 'teklifsiz-önerisiz' gezecek

KULİS: UBP PARTİ MECLİSİ'NİN PERDE GERİSİ / NELER KONUŞULDU?

UBP Parti Meclisi'nden sonra başkan Hüseyin Özgürgün de hükümeti kurma konusunda umutsuz olduğunu açıkladı.

Parti Meclisi içinden aldığım bilgilere göre toplantı büyük bir moral çöküntüsü içinde geçti.

Birçok parti meclisi üyesinin söz alarak konuştuğu toplantıda genel eğilim topluma UBP'nin bir hükümet denemesi yapma görüntüsü vermesi oldu.

Bir parti meclisi üyesi "Sadece DP ile görüşelim, diğerlerine gitmeyelim" demiş.

Bir başka parti meclisi üyesi ise "Hiçbir ile görüşmeyelim" diye çıkışmış.

Ancak bu öneriler kabul görmemiş.

Peki görüşecekleri partilere nasıl bir öneri ile gidecek UBP?

Üst düzey bir UBP'li kaynaktan aldığım bilgiye göre UBP görüşmelere çantası boş gidecek!

Öneri götürmeyecek , sadece dinleyecek, nabız yoklayacak.

Özellikle DP'ye bir teklifle giderler mi diye herkes merak içinde elbette, ancak UBP'deki genel hava görevi aldık, bir görüşme turu yapalım mealinde…

Yani çantası gibi, UBP'nin hükümet kurma süreci de 'boş' kalacak gibi görünüyor.

Zira UBP'deki üst düzey yetkililer "Serdar bize erken seçim kararı aldığımız gün küstü, şimdi intikam alıyor" diye konuşuyor.

Yani UBP başlamadan havlu atmış belli, 'birinci geldim' edalarında bir poz vermek istiyor, hepsi bu!

KULİS: 4'LÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ

4'lüde son rötuşlar

4'lü koalisyona yönelik süreç adım adım sürüyor.

Bugün CTP'de yapılacak toplantı çok önemli ve ilerleme açısından ciddi bir konuma sahip.

Yavaş yavaş bakanlık ayrımında uzlaşıya doğru yanaşılırken, kabine biçiminde de son karar için birkaç günlük bir çalışma kaldı.

Koalisyon protokolü taslağı hazır, o konuda ekstra bir görüşmeye ihtiyaç duyulmuyor.

Üst düzey siyasi bir yetkiliden aldığım bilgilere göre; yapılan görüşmelerde bakanlık dağılımı konusunda pürüz azaldı, % 80 oranında bir mutabakat var.

"Görev verildiği anda 2 günde hükümeti kurarız" diyen üst düzey kaynak bazı yayın organlarında yer alan 'hükümet pazarlığında sorun var' iddialarının aksine uzlaşıya çok yakın olunduğunu, çok küçük rötuşlar kaldığını söylüyor.

Bu arada bugün UBP sabah saat 11.00'de CTP'ye gidecek, 4'lü koalisyon çalışması ise öğleden sonra yapılacak.

UBP'nin atacağı turun ardından 4'lü koalisyon çalışmasının tamamlanması ve süratle hükümetin ilanına ilişkin hazırlık var.