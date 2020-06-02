Test
Son bir hafta Covid-19 testlerine bakalım, adanın hem güneyinde, hem de kuzeyde…
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Pazartesi.
Güneyde 2.128
Kuzeyde 24.
…
Salı.
Güneyde 2.214
Kuzeyde 57.
…
Çarşamba.
Güneyde 2.640
Kuzeyde 42.
…
Perşembe.
Güneyde 2.602
Kuzeyde 42.
…
Cuma.
Güneyde 2.363
Kuzeyde 86
…
Cumartesi.
Güneyde 2.061
Kuzeyde 56.
…
Pazar.
Güneyde 1.717
Kuzeyde 28.
…
Güneyde 15.725
Kuzeyde 335
…
Güneyde PCR test.
Kuzeyde hızlı!
…
Nüfus farkı desem, değil.
Salgın farkı desem, değil.
Gelir farkı desem, değil.
Vizyon farkı desem?
…
Birinde ‘sıfır’ vaka olmuş, ötekinde ‘bir, üç…’
Hep de olacak.
Üç belki beş…
Hem vaka takibini öğreneceğiz.
Hem de korunarak virüsle birlikte yaşamayı…
‘Pandemi Hastanesi’ni bunun için yapacak, altyapıyı güçlendirecek, insan kaynağını geliştireceğiz.
Yeni normalimiz bu!
…
Şimdi diyorlar ya ‘geçişler, kapılar’ falan!
İki yarıda da aynı kafa!
Hiç de inanmıyorum mesele ‘sağlık’ diye…
İşin aslı ‘kibir, güç gösterisi, düşmanlık!’
Yazık.