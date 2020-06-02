Son bir hafta Covid-19 testlerine bakalım, adanın hem güneyinde, hem de kuzeyde…

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Pazartesi.

Güneyde 2.128

Kuzeyde 24.

…

Salı.

Güneyde 2.214

Kuzeyde 57.

…

Çarşamba.

Güneyde 2.640

Kuzeyde 42.

…

Perşembe.

Güneyde 2.602

Kuzeyde 42.

…

Cuma.

Güneyde 2.363

Kuzeyde 86

…

Cumartesi.

Güneyde 2.061

Kuzeyde 56.

…

Pazar.

Güneyde 1.717

Kuzeyde 28.



…

Güneyde 15.725

Kuzeyde 335

…

Güneyde PCR test.

Kuzeyde hızlı!



…

Nüfus farkı desem, değil.

Salgın farkı desem, değil.

Gelir farkı desem, değil.

Vizyon farkı desem?



…

Birinde ‘sıfır’ vaka olmuş, ötekinde ‘bir, üç…’

Hep de olacak.

Üç belki beş…

Hem vaka takibini öğreneceğiz.

Hem de korunarak virüsle birlikte yaşamayı…

‘Pandemi Hastanesi’ni bunun için yapacak, altyapıyı güçlendirecek, insan kaynağını geliştireceğiz.

Yeni normalimiz bu!



…

Şimdi diyorlar ya ‘geçişler, kapılar’ falan!

İki yarıda da aynı kafa!

Hiç de inanmıyorum mesele ‘sağlık’ diye…

İşin aslı ‘kibir, güç gösterisi, düşmanlık!’

Yazık.