Özersay, Arıklı, Denktaş ve Siber’e Gezici’den Mesaj Var…

Mutad olduğu üzere, Kuzey Kıbrıs’ta seçimleri ‘Anavatan Sektörü’ siyaseti lehine etkilemek üzere Gezici şirketi Türkiye’den geldi ve kamuoyu yoklamasını yaptı; sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Bunun bir algı operasyonu olduğunu, seçilme şansı günden güne azalan, birinci turu başarması bile artık şüpheli olan ve hatta kendisinin dahi seçilmeyeceğine dair inancı ile Ocak 2021’e erken genel seçim tarihi veren Ersin Tatar’ı “Belki kurtarırız” harekatı olduğunu anlamak için üstün zekalı olmaya gerek yok.

Gezici, kamuoyu yoklamasını paylaştığı sırada, Tatar’ın imajını da parlatmaya gayret gösterdi, öve öve bir oldu… Ankette mevcut adaylardan seçmenin kimi tercih ettiğini sormuşlar, Akıncı önde çıkmış; hiç aday ismi vermeden sormuşlar Tatar önde çıkmış ve “Tatar kazanacak” diyor… Yani, 11 Ekim’de oy pusulasında aday ismi yazılmazsa ve seçmen kendi istediği ismi yazabilirse, Tatar’ın seçilme şansı varmış, yoksa yok… İddia ederim ve derim ki, o durumda bile Tatar seçilmez… Göz var, karar var; siyasi nabzı tutanlar, Tatar’ın üçüncü pozisyonda olduğunu görebiliyor… Gezici de, çok ifrata kaçmasın, sonuçları biraz da inandırıcı olabilsin diye, isimli sorgulamada Akıncı’yı önde gösterdi; yanına da isimsiz sorgulama ekledi, Tatar’ı önde göstererek, kazanıyor diye ilan etti… Tuhaf olan da, bu kamuoyu yoklaması için mülakat yapılacak denekler, son seçimlerde UBP’nin en yüksek oy aldığı bölgelerden, Tatar’ın en fazla oy aldığı sandıklardan seçilmiş; rivayet böyle…

Tatar’ın birinci turdan eleneceğinin ipucunu Gezici yaptığı açıklamada Özersay, Arıklı, Denktaş ve Siber’e mesajlar göndererek verdi. Özersay’a “Şansın yok, hükümetin başarısızlığı sana yüklendi” diyor ve ekliyor, “Sayın Özersay bu seçim sürecinde doğru karar verirse siyasetçi olarak yoluna devam edebilecek ama yanlışta ısrar ederse işi çok zor.” Doğru karar ne?! Adaylıktan çekilip, Tatar’ı desteklemesi; yapmazsa yanlış yapmış olacak ve bu yanlışı da siyasi geleceğini zora sokacak… Hazret Özersay’a mesaj değil fetvasını verdi aslında…

Gezici’nin Arıklı’ya mesajı da ilginç; kendisini aday olmaya zorlayan partililerinin kendisine oy vermeyeceklerini söylüyor. Ve ekliyor, “Sayın Arıklı ve partisinin kendilerine yakın olan UBP adayı Ersin Tatar’a destek vermeleri ise seçim anket ve seçim sonuçlarını değiştirebilecek güçte ve niteliktedir.” Yani Tatar’ın seçilebilmesi için Arıklı’nın aday olmaması, YDP seçmeninin de Tatar’a oy vermesine ihtiyaç var; yoksa Tatar kazanabilecek güçte ve nitelikte değildir… Bu yorumu başka türlü anlamak olası değil…

Gezici, iki gün önce aday olduğunu açıklayan Denktaş’a da mesaj göndermeyi ihmal etmemiş; Tatar zorda, sinekten yağ çıkarmak zorunda… Denktaş’ın oylarının partisinin gerisinde kalacağını söylüyor ve partililerinin kazanabileceğini düşündükleri başka adayı tercih edeceğini söylüyor. Halbuki Denktaş bağımsız aday, DP’nin Başkanı da “Biz aday göstermeyeceğiz” diyor; yani Denktaş partilileri olarak lanse edilen DP oylarına güvenerek aday olmadı ki… Belli ki Denktaş’ın hedef kitlesi sağ seçmen arasında soyadına sempatisi devam edenler, sağ adaylardan mutlu olmayıp sol adaylara meyil edenler, mevcut hükümetten gına getirip onlara ceza vermek isteyenlerdir…

Sıra geldi Sibel Siber’e; Denktaş aday olduktan sonra onun da aday olması sürpriz olmayacak… Ama Gezici onu aday olmaktan caydırmak için oyunun çok düşük olduğunu, dolayısıyla seçilme şansının olmadığını söylüyor. Ve mesajını ekliyor, “Ancak herhangi bir adaya destek verirse o adaya bir miktar katkı sağlayacak.” Bu yorum, cami avlusunda oy dilenildiği anlamına geliyor aslında… Ve insan düşünmeden edemez… Madem ki, ey Gezici, yaptığın kamuoyu yoklamasında Özersay, Arıklı, Denktaş ve Siber kaç oy alıyorsa alsın, Tatar birinci durumdadır, ne gereği var bu mesajların, niye bu oy dilenmeler?! Anketini yaptığı sıralarda Denktaş adaylığını açıklamamıştıdaha, dolayısıyla onun taraftarları kazanabilecek adaya oy vereceklerse, bu durum kamuoyu yoklamasına yansımıştır; şimdi niye Denktaş’a şantaj yapılıyor?!

Ve Gezici’nin açıklamasını tersten okuyunca anlaşılır ki, Özersay, Arıklı ve Denktaş adaylıktan çekilmezse, Siber de karınca kararınca da olsa oylarını Tatar’a yönlendirmeze, Tatar’ın işi zor, ikinci tur hayal… Bu isimler Gezici’nin mesajını alır mı, yoksa Gezici’nin mesajı bir yoklamadır da, mesajı almazlarsa mesajın aslı MHP destekli AKP Hükümetinden mi gelecek, gelecek günlerde görülecek…

Not: Tüm Müslüman Halkların Kurban Bayramı kutlu olsun.