Olmaz mı Maria?

Tanışalım mı Maria?

Sınırın ötesindeki hayatları merak edip, bir araya gelelim mi?

Geçmişimizi paylaşırız önce, okuduğumuz kitaplar, yaşadığımız şehirler, yüzümüze gülümseme konduran adamlar ve yüreğimizi dağlayanlar.

Yakınlaşırız konuştukça, benzer anlar, anılar buldukça karşılıklı yaşamlarımızda.

Yeşil hattın kuzeyi ile güneyinin farklarını konuşuruz, şikâyet ederiz günlük yaşamlarımızdan. Kıbrıslıyız ya ikimiz de, şikâyet etmek genlerimizde diye şakalaşırız sonra.

Gen haritalarımızı tartışırız, çok benzediklerini fark ederiz belki. Ne önemi var geldiğimiz yerin, milliyetin sonucuna varırız eminim. Kalplerimiz bir olur. Sınırsız bir ülke hayali kurarız, biz, ikimiz senle.

Kafamızdaki sınırları aşalım mı birlikte Maria?

Hobilerimiz benzer midir acaba? Yoga yapmayı sever misin sen de? Birlikte yaparız bakarsın bir gün. Sen benim stüdyomu ziyaret edersin kapılarda Sinderella saati bitince, ben senin eğitmeninin becerilerini test ederim.

Alışverişe çıkarız sonra. Paylaştığımız şehrin güney yakasında saklanmış yerel dükkânlara taşırsın sen beni, ben seni en sevdiğim doğal taşların bulunduğu aktar ile tanıştırırım.

Şeftali kebabı isminin nereden geldiğini tartışırız, tadına doyum olmayan ekmek kadayıfımızı kaşıklarken. Sen bana ‘αναρή’ dersin ben sana ‘όχι, onun adı nor’ derim. Kahve siparişini ‘sade’ verirken sen, ben Frappe’mi ‘με πολύ γάλα’ içerim. Kıbrıs aksanımla dalga geçen Rus Yunanca öğretmenim gülümsetir seni eminim.

Girne dağlarında bir kampa katılırız birlikte, dağ yürüyüşlerine bayılırım. Akamas gezisinin planını sana bırakırım. Av sezonuna denk gelmemesine dikkat edersin olur mu? Silah sesi canımı çok yakıyor.

Sevdalarımızı anlatmaya başlarız birbirimize bir gün batımında, küçük prensi anarız. Yüreğimizi açarız zamanla. Benzerlikler çıkmazsa can kırıklıklarımızda çok şaşarım.

Duygulanırız birlikte Maria.

Ben Orhan Veli şiiri okurum sana ezberimden, sen Nazım’ı bildiğini söylersin. Hava atma sırası bana gelince Kavafis derim. Şiirde ararız düşlerimizin benzerliklerini. Yeni Τürkü şarkılarını mırıldanırım Türkçe sen Yunanca eşlik edersin.

Adamızın tüm denizlerinin tadına birlikte varırız, sevdiklerimizi de yanımıza katıp. Dostlarımız, ailelerimiz tanışır, bildikleri Yunanca, Türkçe kelimeleri yarıştırır çocuklarımız, ne dersin?

Korkularımızı sona saklarız, iyice güvenmeden, korku paylaşılmaz ki! Ben seni anlarım, sen beni tanırsın. Nedenini, niçinini tartışırız suskunluklarımızın, konuştukça anlaşırız, eminim.

Tüm önyargılarımızı bir yana atarız. İki kadın, iki insan, iki yürek olarak var oluruz, iki dost.

Adamızın güneyi, kuzeyi demez her yerini, insanını, doğasını, güneşini birlikte severiz, ikimiz.

Olmaz mı Maria?