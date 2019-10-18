“Kayıp” bir baba, yedi evlatla Poliklinik’te iki odacıkta yaşayan bir anne…

BİR FOTOĞRAFIN ANLATTIKLARI…

Bu fotoğrafı bize babası 1964’te “kayıp” edilen Emine Yükselir gönderdi – Lefkoşa’da Poliklinik binasında iki odacığa sığındıkları dönemde çekilmiş bu fotoğraf… Acıları yüzlerinden okunuyor…

Geçtiğimiz günlerde bu sayfalarda, Necla Beysoydan’ın geniş röportajına yer vermiştik – Emine Yükselir, Necla Beysoydan’ın küçük kızkardeşi…

Ambeligulu Mehmet Aziz, 1964 yılının Ocak ayında, Mustafa Salih Paşa’yla birlikte “kayıp” edildiği zaman, Necla Beysoydan henüz 11 yaşında, altı kardeşten biriydi… Sevgili anneciği Samiye Hanım, yedinci çocuğuna yedi aylık hamileydi… Eşi “kayıp” edildikten sonra yedi çocukla birlikte hayatta kalmaya çalışan Samiye Hanım, “kayıp” kocasının akibetini araştırmak için inanılmaz bir gözüpeklikle, inanılmaz bir cesaretle adımlar attı – Ambeligu’da altı çocuğunu evde bırakarak yedi aylık hamile haliyle Ksero’ya, Kıbrıslırum tanıdıklarına eşinin bulunması için yardım istemeye gitti… Yedi aylık hali ve altı çocuğuyla, eşeciklerin üstünde Ambeligu’dan Lefke’ye doğum yapmaya gitti, Hüseyin Tremeşeli adlı iyi kalpli bir tanıdıklarının çok değerli yardımlarıyla…Lefke’de doğum yaptıktan sonra orada kalmadı – Kızılhaç’a ait bir araçla, ölüler ve yaralılarla birlikte Lefkoşa’ya gitti…Lefkoşa’da en büyük kızları Necla ve Melahat’a, diğer beş kardeşçiklerini bırakarak, “kayıp” eşinin izini sürmek üzere evden çıktı, hep aradı eşini, hep aradı, sordu, soruşturdu…

Lefkoşa’da Poliklinik binası yeni yapılıyordu ve onlara yan yana iki odacık vermişlerdi. Samiye hanım, anneciği, yedi evladı birlikte bu Poliklinik binasında yaşarken çekilmişti bu fotoğraf…

Emine Yükselir, bu fotoğrafı bize göndererek şöyle yazdı:

“Sizden ricam bu resimi de yayınlamanız… Bu resimde yüzümüzdeki acılar belli… Lefkoşa’da hastahanede kaldığımız zaman çekilen bir resim bu…

Kızkardeşim Necla Beysoydan, güzel şeyler anlattı sizlere, benim bilmediklerim, bu yazıda öğrendiğim şeyler… O yüzden mutluyum, bunu okuduğumda güzel şeyler, bilmediğim şeyler öğrendim… Sadece isteğim bu resmi da yayınlarsanız mutlu oluruz bütün kardeşler… Büyük kızkardeşim Melihat burada olsa, o da güzel şeyler anlatırdı, en fazla bizi büyüten Melihat ablamdır, zorlukları çeken en büyüğümüz olduğu için… Okulundan bile geri kalmıştı… Keşke o burada olsaydı da sizinle o da röpörtaj yapsaydı…”

Neşe Yaşın’dan şiirler…

“Savaşın gözyaşları…”

I

Ölü yüklü bir kamyonda

Sevgilisi var o kızın

Ölü yüklü bir kamyonda

İnsanlar var

Kan damlar sokaklara kamyondan

Dingin bir ağlayışla bakar insanlar

Kızıl gözyaşlarına küçük ülkemizin

Küçük ülkemizin

II

Bakakalır annesi ardından

Savaşa giden güzel oğlunun

Kapıyı kapadığı an

Ölecek sanır

Dönüp annesine bakar oğlan

İnce bir iplik yavaşça kopar

Gelir öpücüğü annesinin

Yüreğine konar



III

İki asker vardı

Gözleri kocaman açılmış

Su istediler bir kızdan

Kızcağız onlara su verdi

Adını sordular ona

Söylemedi kız

Vurdular kızı düşman diyr

Vurdular kızı

Vurdular kızı

Üstelik dilsizdi kız.

IV

Savaşa gidiyordu genç insanlar

Yavaş yavaş, sessiz sessiz

Makinelı tüfek sesleri duyuldu birden

Kapaklandılar yere

Sonra kalktılar

Yürüdüler genç insanlar

Yavaş yavaş, sessiz sessiz

Geride ölüler kaldı.

V

Ayrılırken sevgilisine demişti ki

Delikanlının biri

“Savaşta ölürsem eğer

bana ağlama

savaşlara ağla”

Şimdi yerde yatıyor

Söylüyor türküsünü

“Benim öldüğümü haber verin ona

Haber verin ona benim sesim yok artık

Ben öldüm

Savaş devam ediyor hala

Haber verin ona”

VI

Kurşun geçmiş bir kızın yanından

Kapaklanmış yere

Öldüğünü sanmış

Bir de bakmış ki yaşıyor

Öyle sevinmiş ki yaşadığına

Öyle sevinmiş ki.



VII

Bir genç kız yalnız kalmak istiyordu

Ağlamak istiyordu

Ve istiyordu ki ağlarken

Bastıramasın sesini silah sesleri

Tırmandı bir tepeciğe

Ağladı ağladı

Birden onları gördü

Ona bakan iki askeri

Kaçtı kız tepeden aşağı

Ağladı

Ağladı

Askerler dondu kaldı.

VIII

Dağlardan kaçıyordu bir aile

Üç çocukları vardı

Çocuklardan birisi

Kaçtı annesinin elinden

Attı kendini uçurumdan aşağı

Söylememişti hiçbir şey

Artık hiçbir şey söyleyemezdi

Kimse bilmedi nedenini

IX

Tutsak bir Rum kadını vardı

Bembeyaz yüzlü

Titriyordu ayacıkları

Bir kadın sandalye verdi ona

Ama askerler kızdı kadına

Tutsak bir Rum kadını vardı

Bembeyaz yüzlü

Titriyordu ayacıkları

Ve ağlıyordu

“korkak” dediler ona

oysa oğlu ölmüştü

Tutsak bir Rum kadını vardı

Bembeyaz yüzlü

“Anneciğim kadıncık yere düştü

Anneciğim kadıncık yere düştü”

Tutsak bir Rum kadını vardı

Bembeyaz yüzlü

Şimdi yerde yatıyordu

Çocukların kocaman gözleri

Ağlayarak ona bakıyordu.

X

Karartma gecesinde

Bir domuzcuk yürüyordu tarlada

Alaya girdi birden

Yürürken nazlı nazlı

Nöbetçi parola sordu

Söylemedi domuzcuk

Nöbetçi tekar sordu

Söylemedi domuzcuk

Nöbetçi vurdu domuzcuğu

Dikti ayaklarını öldü domuzcuk

XI

“Yeşil tepede küçük evcikler

Yeşil tepede küçük evcikler”

Çığlık çığlığa koşuyordu çocuk

“Benim köyüm, benim köyüm”

Kollarını açıyordu çocuk

“Küçük evciğim, küçük evciğim”

Mayın tarlası öldürdü onu

(SAVAŞLARIN GÖZYAŞLARI, 1979 Neşe Yaşın)

