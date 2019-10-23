İki para ONUR

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) son yayınlanan kamuoyu araştırmasında, aslında birbiriyle son derece ilintili iki önemli veri çıkıyor karşımıza.

Bunlardan ilki, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Araştırmanın sonucuna göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, %32’lik bir oranla, listenin tepesinde.

Akıncı’yı ikinci sırada takip eden isim ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman.

Araştırmada Erhürman’a giden oyların oranı, %17.

Yani Akıncı ile Erhürman arasında, ciddi anlamda bir fark var; bu fark, %15.

CMIRS’in yayınladığı araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli sonuç ise en fazla güven duyulan kurumlar arasında, Cumhurbaşkanlığı’nın, diğer bir deyişle Akıncı’nın bulunması.

Bu iki sonuç, birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmemelidir.

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İkinci Cumhurbaşkanı, CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, hafta sonu Alithia’ya verdiği röportajda, dün de Dilek Kırıcı ile yaptığı söyleşide, Akıncı’ya ciddi eleştiriler yöneltiyor.

Talat’ın söylediği şu;

‘Türkiye ve KKTC hükümeti, iki devlet veya konfederasyon diyor, Akıncı ise federasyon diyor’…

‘Bugünkü şartlarda Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı arasında bir yakınlaşma söz konusu değil’…

‘Şu anda ortada bir kaos var ve Akıncı tekrar seçilirse kaos devam eder’…

‘Akıncı’nın bu koşullarda Kıbrıs sorununu çözebilmesi imkansız, çünkü Türkiye’nin desteğini almayan bir lider, sorunu çözemez’…

‘Çözümü başaramayacak olan birini destekleyemeyiz!’

Talat özetle, Akıncı’nın çözümü başaramayacağını, CTP’nin Cumhurbaşkanı adayının ise Kıbrıs sorununu çözebileceğini, çünkü Akıncı’nın aksine, Türkiye’nin desteğini arkasına alabileceğini savunuyor.

Madem ki Türkiye federasyonu değil de konfederasyonu veya iki devletli çözümü destekliyor, o zaman Talat’a, ‘CTP adayı, ne yapacak (ya da yapmayacak) da Türkiye’nin desteğini arkasına alacak?’ diye bir soru sormak gerekiyor.

CTP Genel Başkanı iki hafta önce gerçekleştirilen parti kurultayında, Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözümlenmesi gerektiğini söylemişti.

‘O halde Akıncı’nın federasyon talebiyle CTP’nin federasyon talebi arasındaki fark nedir ki Akıncı çözümü başaramayacakken, CTP adayı başarabilecek?’, bu sorunun da Sayın Talat’a yöneltilmesi gerekiyor.

Ancak bu yazıda, konuyu sürüklemek istediğim yer, orası değil.

CMIRS’in araştırma sonuçlarına dönecek olursak, ankete katılıp da sol adaylar arasında tercih yapanların 3’te 2’sinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Akıncı’yı işaret ediyor olması, Cumhurbaşkanlığı kurumuna duyulan güven de dikkate alındığında, asla bir tesadüf değildir.

İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın göz ardı ettiği nokta da galiba, ‘kaos’ sebebi olarak görülen hususların, aslında tam da oyların Akıncı’ya yönelmesinin nedeni olduğudur.

CMIRS’in anketi, Eylül değil de Ekim ayında yapılmış olsaydı, büyük ihtimalle aradaki farkın daha da açılmış olacağını görecektik.

Türkiye ile uyumlu olmanın, Türkiye’nin dediğini yapmaktan geçtiği bir süreçte, insanlar kendilerini temsil edecek olan kişinin, Türkiye’nin değil, kendilerinin duygularını ve düşüncelerini, kendilerinin taleplerini ve beklentilerini dile getirmesini istiyorlar.

İşte bu yüzdendir ki Akıncı, daha geniş kitlelerin desteğini alıyor.

Geldiğimiz durakta, insanların siyasetçilerden çok büyük beklentileri yok.

Gerçekten yok.

Tutarlı olsunlar, her rüzgarda yalpalamasınlar…

Sürekli korkularının arkasına saklanmasınlar, gerektiğinde seslerini yükseltmeyi bilsinler…

Varlık nedenlerini inkar etme pahasına, sandığın peşine düşmesinler…

Umutları yıkmasınlar…

İki para onurumuz da kaldıysa, onu da ayaklar altına almasınlar, aldırmasınlar, yeter!

