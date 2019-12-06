

Siz belki farkında değilsiniz ama hayat ucuzladı!

İstatistik Kurumu böyle diyor.

* * *



“Çocuk üşüttü, gece doktora gittim, iki yüz liraya çıktım” diyordu arkadaşım.

“Devlet Hastanesi’ne niye gitmedin” dedim.

“Acil’e bir başımı uzattım, geri kaçtım” yanıtı geldi.

“Eskiden randevu sistemi vardı, yine var ancak iki hafta sonraya veriyorlar.”



* * *

Özel ders paralarını hesaplayan çok dostum var, çocukları “devlet” okullarında!

Şimdi yeni hesap şu: Özel ders paralarını topladığın zaman devlet okulu mu daha hesaplı geliyor yoksa özel okula ödediğin para mı?

Bir başka arkadaşım diyor ki, “özele gittiğin zaman da özel ders istiyorsun…”



* * *

Siz belki farkında değilsiniz ama hayat ucuzladı!

İstatistik Kurumu böyle diyor.



* * *

Bir maaş neredeyse bir uçak bileti ediyor özel sektörde!

Bir maaş ‘koleje hazırlık’ için yetmiyor.



* * *

Tam bir “kumpas” bu!

Maliye eliyle “okus pokus...”

Şeytana pabucu ters giydiren “el çabukluğu, marifet” halleri!



* * *

Diyor ki İstatistik Dairesi, aslında, bir önceki aya göre 299 ürünün fiyatı arttı, 131’inin de düştü.

Giyim arttı, eğlence arttı, elektrik arttı, gaz arttı, patlıcan arttı.

Ama “iletişim” öyle bir düştü ki (!)

Sabit telefonu “indirdiler” ya!

En “yüksek” üç düşüş şöyle olmuş:

1’incisi “sabit telefon” yurt içi!

2’incisi “sabit telefon” yurt dışı!

Üçüncüsü de “sabit telefon” cep!

Böylece hayat ucuzladı!



* * *



Siz saf saf düşünmüştünüz değil mi, “ne alaka bu sabit telefon ücretlerinde indirime gidildi şimdi?”

Bak, çoktandır sesini unuttuğunuz ‘ev telefonu’ çalıyor.

“Hayat ucuzladı” diyor!

Yersen!









