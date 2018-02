‘Gelişigüzel’ demektir ‘guduru’ ? Sözlüklere bakmadım . Gerek de duymadım. Beni ilgilendiren biz Kıbrıslıların bu sözcüğü ‘gelişigüzel’ anlamında kullanmakta olmasıydı. “Nerden çıktı şimdi bu ?” demeyin... Günümüzü, yaşadıklarımızı bir düşünün, değerlendirin. İsterseniz geçmişe de bir yolculuk yapın. Hayatımızı hep etkileyen ‘guduruculuğu’ derinlemesine irdeleyin birazcık.

***

Yıllardır ama yıllardır, bir ‘yolda’ yürüyoruz ama ne zaman nereye gideceğimizi, çatal yola geldiğimizde, sağa mı sola mı sapacağımızı bilemiyoruz. ‘Guduru’ bir yolculuktayız yani anlayacağınız...

Hayattayız, yaşıyoruz... Sonunda nereye varacağımızı bilemeden ‘guduru’ bir yaşayış işte...

Siyasilerimizin de çoğu, bizim gibi, gözleri kapalı gidiyorlar... ‘Guduru’... Seçmenlerimiz ? Ha keza...

Siyasi yaşamımız ‘guduru’... Siyasi görüşlerimiz ‘guduru’... Devletimiz ‘guduru’... Yönetimimiz ‘guduru’...

Trafiğimizde herşey ‘guduru’... Hastanelerimizde işler ‘guduru’... Eğitim sistemimizdeki gidiş ‘guduru’...

Söylemlerimiz de eleştirilerimiz de ‘guduru’... Tepkilerimiz , ha keza, ‘guduru’...

Bırakın 5-10 yıl sonrayı, yarın’la ilgili planlarımız, projelerimiz, ‘guduru’...

Geçmişle ilgili bilgilerimiz ‘guduru’... Bugünle ilgili olanlar ‘guduru’....

Geçmişimiz ‘guduru’ ... Bugün’ümüz ‘guduru’ ... Yarınımız ‘guduru’...

Velhasıl...

Guduru yaşıyoruz, guduru...

Üzücü ama gerçek

Cinayetler, saldırılar v.s v.s v.s... Türk medyasından hep izliyor ‘aman ha-aman ha’ diyorduk. Ama oralardan buralara da sıçradı sonunda.

Bir süredir, hiç alışmadığımız, kabul edemediğimiz ve asla etmeyeceğimiz olaylar meşgul etmekte gündemimizi de kafamızı da. ‘Ne oluyoruz ? Ne olacağız ?’ soruları dönüp dolanıp beynimize, dilimize takılıyor ister istemez.

“Irkçılık, çağdışılık, kafatasçılık, bağnazlık” derken, en hayasızca karşılıklı küfürlerin, tehditlerin bini bir para...

Hastalıklar bir yana, trafik canavarı da hemen her gün kol gezmekte... Can’lar göç edip duruyor...

Cinayetler her yıl biraz daha artmakta... Ve son olay...

Tuz biber ekti doğrusu. Amerikan filmlerinde görüyor ve şaşkın şaşkın izliyorduk. Birileri çıkıp “Buralarda da olacak..” dese, gülüp geçerdik. Ama o da oldu işte malesef.

***

Tutuklanmış zanlılar. Canını aldıkları kişi gibi, gencecikler hepsi de. İddialara göre, toplanmışlar, zavallı Afrikalıyı kaçırmışlar, sonra da, ıssız bir yere götürüp, döverek öldürmüşler.

Neden ?... Sızan haberlere göre neden ‘uyuşturucu ticareti-alacak-verecek’ meselesi.

***

Dikkatleri belki çekerim diye, küçücük bir not düşüyorum:

Bu gençler, bu ‘filmin’ figüranları sadece... Başrol oyuncuları, her zaman olduğu gibi ortalarda yok. Polisimiz, yolda belde tesadüfen bulduğu birkaç gramcık, birkaç tutamcık peşinde. Okkalarca, kilolarca , belki de çok daha fazla miktarlarla, bunları ülkeye sokanlarla ilgilenen yok malesef.

***

Yakın bir zamanda polis soruşturmaları tamamlanır herhalde. Yargıç önüne çıktıklarında kendilerini savunmak için ne diyecekler bu çocuklar ? Çok merak ediyorum.

“Bir zenci öldürdük. Ne olmuş yani ” mi diyecekler ? Yoksa “Bir pisliği temizledik” mi ? “İnsan biziz. O bir insan değildi ki...” mi diyecekler ?

Sokak Ağzı

“Dörtlü koalisyona sevindim. Ama işleri çok zor. Hem de çok... Nasıl çıkacaklar bunca pisliğin altından çok merak ediyorum.” (Firdevs)

***

“Hükümet kuruldu. Şimdi beklentilerin en ön sıralarında, yolsuzluklar, banka hesapları v.b. var. Yeni ortakların iddialı açıklamaları vardı bu konularda. Hodri meydan. Yakından izleyeceğiz, göreceğiz bakalım ne yapacaklar...” (Günay Erkan-Lefkoşa)

***

“İşşallah daha evvelkiler gibi koltuğa oturunca değişmez bunlar da...” (Gazi-Lefke)

***

“Düşük Başbakan Özgürgün, besbelli ki hazmedemiyor bu durumu hala. Yarım kalmış işçiklerini tamamlayamadı da ondan mıdır acaba ? (Rifat Karan)

***

“Lefkoşa’da yollar çukur çukur. Arabaları her gün tamire götürüyoruz. Belediye hala pek birşey yapmıyor bu konuda. Nedir bekledikleri anlayamadım.” (Mustafa S.Sunar-Lefkoşa)

***

“Avrupada da hatta Rum tarafında da, yol tamiratı işleri gece veya gece yarısı sonrasında yapılır. Neden ? Hem trafiği aksatmasınlar hem de insanları rahatsız etrmesinler diye. Bizde ? Delik deşik yetersiz yollar yetmezmiş gibi, yamalama işleri güpegündüz. Hem de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde.” (Necip- Lefkoşa)

***

“Afrikalı genç cinayetine çok üzüldüm. İşin altında uyuşturucu varmış galiba. Gençler işin kurbanları. Toptancılar nerde ?” (Muazzez Şafak)

***