FETÖ’cü avı

Kokusu aylar önce azdan azdan çıkmıştı. Ne olacak acaba diye, ‘av’ ne zaman Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a sıçrayacak diye bekliyorduk. Ve sonunda beklediğimiz oldu. KKTC’de yuvalanmış, bilmem kaç yüz kişilik bir FETÖ şüphelileri listesi varmış. Listede bazı ‘iş-adamları’ da varmış...

Mış, miş, muş noktasındayız henüz. Ama merak etmeyin. Yarın obürgün tutuklamalar da başladığında, ‘Uuuu ?’, ‘Aaaaa !!!’, ‘Hade yahuuu !!!’ sesleri çıkarmaya başlarız herhalde.

Söz konusu listede çok da fazla öz-Kıbrıslı olduğunu pek sanmıyorum ben şahsen. Ama “Bazı iş adamları da...” denince düşünmeye başladım ister istemez. “Kimler acaba ?, Neden ? Nasıl ?” diyerekten. Emin olun –varsa eğer- inandığından falan değildir. Tek neden olabilir: Çıkar.... ‘Para’....

“Rum’dan kalan ganimet bitti, şimdi sıra Türkiye’den –nereden olursa olsun farketmez- gelen parada..” diyenler de mi oldu acaba ?

Ayin

Rumlar, geleneksel ayinlerini yapmak istemişler Aya Mama’da. İzin için başvurmuşlar Devletimize. Cevap: “Şimdi izin veremeyiz, erteleyin...”

Alın size, üstün zekalı ‘birilerinden’ üstün-zeka ürünü bir öneri: “Erteleyin”...

Düşündüm... Mesela, gelenekselleşen Hala Sultan ziyaretleri için Rum böyle bir şey söylese nasıl kıyameti koparırdık biz...

Mesela... Hac zamanında, Suudi Arabistan “Siz bu sene gelmeyin. Erteleyin. Gelecek yıl gelirsiniz” dese, nasıl kıyameti koparırdık...

6-7 Eylül

Türk tarihinin ‘kara-lekeleri’nden birinin yıldönümüdür 6-7 Eylül olayları. ‘Derin Devlet’in, uydurma tahrikleriyle İstanbul Rumlarının inanılmaz bir saldırıya uğradığı; dört bin küsur evin, bin küsur iş yerinin; yetmiş üç kilisenin; bir sinagogun; iki manastırın yakıldığı, yıkıldığı, talan edildiği ve hemen arkasından da İstanbul Rumlarının ‘büyük kaçışına’ neden olan olayların yıldönümüdür...

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Hangi akla hizmeten gerçekleştririlmişti o ‘büyük’ (!!!) organizayon ? diye düşünmeyin sakın. Sizin aklınız ermez böyle ince işlere. ‘Üstün zekalılar’ var ya yukarılarda ? Onlar bildilerdi hep ne yapacaklarını. Yaptılar da. Hem de arkalarında binlerce ‘aklı ermeyen’i de sürükleyerek.

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CIA’inkileri aratmayacak ‘Büyük Organizasyon’ Kıbrıs sorunuyla ilgiliydi güya... Belki de Kıbrıs dışındaki benzeri organizasyonların (!) en büyüğüydü. Nedeni çok basit gerekçelerle açıklandı çok sonraları. Eşeğini dövemeyen semerini döver misali, İstanbullu Rumlar kurbanlar olarak seçilmişlerdi.

Peki ya Kıbrıs’daki organizasyonlar ? Onları hiç sormayın sakın... Kalın kalın kitaplar çıkar öğreneceklerinizden. Dehşete düşürür sizleri. Sadece susmaya devam edin. Hesap sormaya da kalkmayın. Hiçbirşey bilmezmiş gibi davranın. Yutun ve oturun. Yeni yeni organizasyonlarla karşılaşıncaya kadar.

Sokak Ağzı

“Memleketin en büyük gazetelerinden birinde, çalışanların ne Sosyal Sigorta ne de İhtiyar Sandığı yatırımları, bir yıla yakın süredir yapılmıyormuş. Şimdi bütün umutlar bilmem ne bankasından alınacak krediye bağlanmış. Neredeeenn, nereyeee diye düşünüyor insan. ‘Ne oldum ?’ dememeli asla. ‘Ne olacağım’ demeli...”

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“Bizi da sonunda bilim (!) yiyecek galiba bu ülkede. Üniversite sayısı 30’a vuruyor... Öğrenci sayısı 100 bin... Okuma yazma oranı %’de 97-98’’lerde... Buna rağmen ‘bilimsel yönetim’ sıfır. E varın siz düşünün nereye doğru gidiyoruz hızla.”

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“Polis iki şey yabsa, tonla para gazandırır Devlete... (1) Guduru guduru arabasını parkedenler (2) Trafig ışıglarını sallamayanları yazsalar, öyle bir para gazanır ki Devlet...”

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“Yollarımız felaket. Arabaların ne dingili galdı ne agsonası. Lastigler çogdan giddi. Asvald dögmeyi bile bilmeyig ama lafazanlıgda da hiç üstümüze yog.”

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“Sayın Gündüz... Derviş Güryel’in ‘Kıbrısım’ şarkısı projesine sizin de katkı koyduğunuzu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Somnucu merakla bekliyoruz.”

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“Kablo ile elektrik getirilecekmiş da, elekrik sorunu kökünden hallolacakmış... Bu hikayeyi su getirilmesinden önce de bol bol duymuştuk.”

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“Yeğenimi, gardaşımı, oğlumu, gelinimi bir torpilciklernan yerleştirdim, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Karımı da yerleştirmeye kalktım yediler beni laflarıynan.”