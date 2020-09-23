‘Ekonomi Üst Komitesi’

“Kapatıyorlarsa, ödesinler” dedi ya bar işletmecileri.

Yerden göğe kadar haklıdırlar.



* * *



Şunu anlamıyoruz.

‘Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ sağlıklı ilgili kararlar veriyor.

İlk günden itibaren sağlıkla ilgili kararları uzmanların vermesi gerektiği hep söylendi.

Siyaset ısrarla gözlerini yumdu, uzmanların işine de burnunu soktu, ‘yap, boz’ denedi, sürüklendi, savruldu, olmadı.

İş mahkeme kapılarına dayanınca yasayı hatırladı.

Evet, ‘Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ karar verici olmalıdır.

Sağlıkla ilgili!

İşte eksiklik buradadır.

Çünkü “ekonomik” çözümlere dair bir “üst kurul” yoktur.



* * *



“Barlar kapansın” mı dedi, sağlık kurulu…

Kapanacak.

Hemen “ekonomik kurul” girecek devreye ve bu sektördeki insanların nasıl ayakta kalacağına çözüm üretecek.

“Özel okullar kapatılsın” mı dedi…

Birileri eğitimcilerin, işletmecilerin, çalışanların geçim derdiyle ilgilenecek.



* * *



Özel sektör çalışanları kendi birikimlerini yemeye devam ediyor.

Hükümet inatla “destek ödemesi” diyor buna!

Ne desteği?

Şimdi siz bankadan, kendi hesabınızdan paranızı çektiğiniz zaman banka size “destek” mi sunmuş oluyor!



* * *



Kamuda deneseler ya aynı modeli, haklı olarak dünyayı başlarına yıkarlar o zaman!

Her ay, maaşının 2 bin liralık bölümünü, kendi “emekli ikramiyesi”nden kesinti yaparak ödese memura!

Hatta “İhtiyat Sandığı Desteği”ni organize eden müdür, müsteşardan başlasak uygulamaya, ne dersiniz?

2 bin lirayı “emekli ikramiyeleri”nden çekseler, azar azar!

Böylece maaşlardan sağlanacak “tasarrufla” da bar çalışanlarına, özel eğitimcilere, kapalı sektörlere destek verilse…



* * *

“Kapattım” demek yetmez.

Evet, gerekliyse bu karar verilir.

Ama insanlar da desteklenir.

Mağdur edilmez.







