DÖRTLÜ KOALİSYON DÖNEMİ

Milletvekili seçimi geride kaldı. Önümüzdeki günlerde 4’lü koalisyon hükümeti kuruluyor.

Bu 4’lü koalisyon, ülkemizde yeni bir kültürün oluşabilmesi adına da oldukça önemli bir fırsat.

Şimdi önemli olan her kesimin maksimum düzeyde faydalanabileceği, kamuoyunu yeniden yaratacak koşulları yaratmak.

Çünkü hemen herkesin ve her kesimin, sadece kendini haklı gördüğü bir coğrafyada yaşıyoruz.

Kendi düşüncesi en doğrusu...

Kendisi dışındakilerin de onun bu düşüncesini onaylaması gerekir.

Tabi ki, geçmiş dönemlerde uygulanan yanlış politikalar yüzünden, devletin kamu yönetimi, hantal ve aşırı popülist yapıdan, usulsüz görünen uygulamalardan, yolsuzluk kokan işlerden ve siyasal çürümeden kurtulamamıştır.

Ekonomide, servetin dağılımında adalet sağlanamamıştır.



Bu yeni dönemde;

Hukuka ve insan haklarına saygı temelinde,

Siyaset alanının genişletilebileceğine,

Siyaset kurumu ile toplum arasında sarsılan güvenin yeniden tesis edilebileceğine,

Toplumun talep ve beklentilerine olanaklar elverdiğince cevap verilebileceğine inanıyorum.

Kronikleşen birikmiş sorunlara,

doğru ve hızlı çözümler üretmek şarttır.

Herkes yaşayıp tecrübe etmiştir ki,

içinde bulunduğumuz koşullar, artık göstermelik tedbirlerle geçiştirilemez...



Bir ekonomik ve sosyal kalkınma programının 4’lü koalisyon hükümeti tarafından hazırlanması elzemdir. Kendi problemlerimizden yola çıkılarak gerekli olan tüm yapısal ve toplumsal çözüm önerilerini geliştirmezsek, geçmişte olduğu gibi önümüze "işte hendek işte deve" misali "paketler" konabilir.

Gıda güvenliği, çevre temizliği,

trafik, maaş ödemeleri, mali yapı,

borçların yapılandırılması, eğitim, sağlık, tarım, enerji vs...

İşte buraları ciddi bir siyasi anlam kazanmalı.

Bir pozitif değişim gelmeli...

Bu değişim sürecinde çekingen davranılmamalı...

Değişimlerle birlikte dönüşümler de içeren projeler hazırlanmalı.

Yeni bir demokrasi formu yaratmak için, doğrudan aslanın midesine inmek gerekirse de inilmelidir.



Ekonomik Paketler bir doğa bilimi neticesinde ortaya çıkmış anlayışlar değildir.

Tek doğrulu bir iktisat anlayışı zaten olamaz.

KKTC'nin koşulları ile herhangi bir ülkenin koşulları arasında en ufak bir benzerlik de yoktur...

Kaldı ki, toplumlar özdeş değildir.

O halde çözümleri de özdeş olamaz.

Geleceğin geçmişten farklı olabilmesi, ilişkilerin karşılıklı bir zeminde sağlıklı seyredebilmesi için, bu yeni dönemde tek yönlü anlayışları geride bırakmak lâzım.



Bu düşüncelerle, 7 Ocak’ta 9. dönem milletvekilleri olarak seçilen tüm arkadaşları kutlar, yeni yasama döneminde hepsine başarılar dilerim.