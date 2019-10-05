CTP’nin 27. Kurultayı’na Dair…

Kıbrıs… Çağdaş tarihinde halklarının yaşadığı acılar onun lanetlenmiş bir ada olduğunu anlatıyor… Yeni acıların tehdidinde yaşayan halklarının geleceği okuması mümkün değil; halkları barışık olmadıkça, olamadıkça da mümkün olmayacak ve lanetli ada niteliği sürecek… Halbuki ne güzel bir ada…

CTP… Kıbrıs adasının iki halkından birinin, Kıbrıslı Türklerin bir siyasi partisi… Adanın lanetine ve emeğin sömürüsüne karşı mücadelenin önder partisi… Adayı lanetleyen faşist ve emeği sömüren kapitalist ideolojilerin, yani emperyalistlerin adadaki unsurlarının ateş çemberinden geçmiş bir parti… Adayı lanetinden kurtaracak barışın ateşini yakan ve söndürülmesine de izin vermeyen parti… Emeğin sömürüsünün savaş koşullarında azdığının bilinci ile Kıbrıs’ta ateş kes koşullarına son verecek ve savaşları da adadan def edecek bir sürdürülebilir barışın ancak birleşik federal Kıbrıs’ta mümkün olduğunu savunan parti… Vizyonunun misyonunu tüm melanetlere rağmen sürdüren bir parti… Kıbrıslı Türklerin siyasi parti kuramadığı para-militer rejim dönemimde, rejime inat kurulmuş, sosyalizmin suç olduğu dönemde gene rejime inat sosyalist ideoloji ile siyaset yapmış, emeğin en üstün değer olduğunu söylemekten kaçınmamış bir parti… Ve 49 yaşına da gelebilmiş parti…

CTP’liler… Kıbrıslı Türkleri esir alan rejimin kahırlarından geçmiş, yılmamış, yalpalamamış, savrulmamış olanlar… Rejimin her türlü saldırısına karşı demokrasi ve özgürlükler kavgasını başarı ile vermiş, Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşımış olanlar… Ve yarınları kuracak olanlar… «Acıyı bal eyleyenler, sıratı yol eyleyenler, ezilip ekn gelenler, bir gidip bin gelenler»… «Aydınlığa çıkmak için yananlar, kurşun eritmeye çağıranlar»… Yurt ve insan sevgisini, üreten emeğin değerini hiçbir ölçüyle ölçmeyenler… Yaşının önemli kısmını CTP’ye vermiş ve vermeye niyetli olanlar…

Yarın onun ve onların 27. Kurultayı toplanıyor… O topluyor, onlar toplanıyor… Yenilenmek için, mücadelenin yeni aşamalarına yeniden hazırlanmak için… Yani, emeğin kurtuluşu ve mutluluğu için, Kıbrıslı Türklerin özgürlük ve demokratik hakları için… Yani, adayı federal yapıda birleştirmek için, Kıbrıslı Rumlarla ve diğer etnik toplumlarla birlikte bir arada barış içinde yaşamak için… Yani geleceği görebilmek, okuyabilmek ve kurgulayabilmek için… Yani, silahları gömmek için, yüreklerin namlu ucunda pır-pır etmemesi için… Yani «Bir ağaç gibi tek ve hür / Bir orman gibi kardeşçesine yaşamak» için… Yani ve kısacası «Bu memleket bizim» diyebilmek için…

Bir neslin deneyimleri, bir neslin enerjisi, bir neslin bilgeliği, bir neslin dinamik bilgilileri, bir neslin onurlu ama kahırlı anıları, bir neslin güzel ve mutlu umutları aynı potada eritilip CTP’nin 49 yılının ustalık mahareti ile şekillenen kalıbına dökülecek… Ve Kıbrıslı Türklere ve adaya dair, geleceğe dair siyasi mücadelelerini demokrasi içinde ve demokrasiyi daha da geliştirerek verecek yeni bir ileri aşama olacak… CTP’nin yarınki kurultayının misyonu bu, üyelerinin ödevi bu… Üyeler sorumluluğunun bilinci ile CTP’nin vizyonuna ulaşacağı misyonu yerine getirmesini sağlayacak…

«Dün bugüne çıktı», yarın yarınları kuracak…

Değerli yoldaş İlker Kılıç’ı bugün Kıbrıs’ın toprağına ekiyoruz, sosyalizm ve barış için verdiği köklü mücadelesi yeşersin diye…