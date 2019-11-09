Çöpsüz olsun

Poşetlerin ücretli olması ile süpermarket kasalarında neden poşet kullanmak istemediğim tartışmaları sona erdi, mutluyum. Artık ‘Poşet ister misiniz?’ diye soruyorlar, büyük bir keyifle hayır teşekkür ederim diyorum, konu kapanıyor.

Benzeri tartışmaları şimdilerde cafélerde plastik çöp (pipet) kullanımı üzerine yaşıyorum. Pipet kullanarak meyve suyu içmek keyifli olabilir.

Bu keyfin kendimize ve çevreye verdiği zararları bilmemiz, keyiften gönüllü vazgeçmemizi sağlayabilir mi?

Belki…

Plastik pipetlerin kanserojen madde içerdiği ile ilgili yaygın akademik çalışmalar var. Çoğu pipetin içerdiği BPA toksik bir madde, BPA kullanılmadan üretilen plastiklerde dahi toksik madde artıklarına rastlanıyor.

Plastik doğada 1000 yıl kadar yaşıyor, parçalanarak doğaya karışırken zehirli atıklar bırakıyor.

Geri dönüşümün olduğu ülkelerde dahi, ki biliyoruz Kıbrıs’ta bu oldukça sınırlı, pipetler geri dönüşümü yapılamayan ürünler. 10 dakika boyunca kullandığınız plastik çöpünüz 1000 yıl bir yerlerde yaşıyor yani.

Çöpünüzü yakarak yok etmeye çalışsanız, çevreye ve sağlığa zararlı dioxin atıklar elde edersiniz, hiç denemeyin bile.

10 dakikalık keyif aracınız kendini denizlerde de bulabilir. Araştırmacılar, bu hızla gidersek, 2050 yılında denizlerimizde balıktan çok plastik çöp olacağı acı tahmininde bulunuyor. Ne yazık!

Daha kötüsü bir deniz canlısının midesinde veya herhangi bir organında sıkışıp kalması pipetinizin, ölümüne neden olması. Yılda ortalama 1 milyon deniz kuşunun pipetten boğularak öldüğünü yine araştırmalar söylüyor.

Kıyıya vuran balinalar, yunusların midesinden çıkan plastikler, ölüm nedeninin plastik olduğunu ortaya koyan raporlar var. Deniz kaplumbağalarının %86’sının plastikten etkilendiğini söylüyor çalışmalar.

Tabii ki bu tablonun tek sorumlusu pipetler değil, plastik tabaklar, bardaklar, pet şişeler, poşetler aynı sorunu ortaya koyuyor.

Tek kullanımlık plastikleri yasaklayan ülkeler, şehirler listesi büyüyor. Restoranlar müşterilerinden gelen baskıdan dolayı plastik kullanmaktan vazgeçiyor.

2021’de Kanada ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tek kullanımlık plastik yasağı yürürlüğe giriyor. Kimi havaalanları kendi girişimleri ile bunu uygulamaya koymuş bile.

Pipet kullanmaktan vazgeçerek çevre sorunlarımızı çözemeyiz ancak günde bir pipet kullandığımızı varsayarsak, doğamızı, denizlerimizi, canlılarımızı yılda yaklaşık 400 pipetten kurtarmış olacağız.

Ayranınızın yanında gelen pipeti kullanmadan önce bir kez daha düşünün ne olur, hatta belki geri gönderir, ne olur bana bir daha plastik pipet getirmeyin dersiniz. Tek kullanımlık tüm plastik tüketiminizi kesemeseniz bile, pipetten vazgeçersiniz.

Kim bilir?