Çok sıkıldım biliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı'nın hemen hemen her popüler gündemde yer almasından çok sıkıldım.

Kendi iç siyasetimizde savaşı- askeri harekatı bile seçim malzemesi yapanların bu gözü karalığından sıkıldım.

Sırf gündemde kalma adına gereksiz gerginlikleri yaratanlardan da çok ama çok sıkıldım.

Her "TC-KKTC" krizinde ortaya çıkan "sizi biz kurtardıkçılardan" da çok sıkıldım.

***

Her siyasi gelişmeyi kendi partisinin başkanı aleyhine kurgulayanları izlemekten de çok sıkıldım.

Türkiyeli siyasilerinin bizi aşağılamasından, bizdeki liderin sık sık buna zemin yaratmasından, "kahraman olayım" derken tüm toplumu el birliği ile germelerinden de çok ama çok sıkıldım.

Barışı savunmanın ya da Kıbrıs'ta anlaşma istemenin Türkiye karşıtlığı sanılmasından da sıkıldım.

Bu yanlış algıyı yaratan ve yaşatan sağcısı solcusu sosyal medya kovboylarının negatif enerjilerinden de çok sıkıldım.

***

İyiyi güzeli konuşmak yerine kutuplaşmadan medet umanlardan, kendi gibi düşünmeyenleri tu-kaka görenlerden çok sıkıldım.

Siyaseti bu kadar Türkiye merkezine çeken "barışçılarımızdan", Türkiye merkezli yaşayan "KKTC'cilerimizden de çok sıkıldım.

***

Bu gerilimi seven iki grubun çatışmasından, söz düellolarından, illa ki bir tarafta olmalısın baskılarından da çok sıkıldım.

Çok ama çok sıkıldım.

Sıkılmaktan da çok sıkıldım.