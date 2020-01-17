Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen ve Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi desteğiyle gerçekleştirilen kazılarda, Tekke Bahçesi’nde bir skandal daha ortaya çıkarıldı… Ecvet Yusuf’tan geride kalanlar

beş kişilik bir mezarda çıktı… Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon, sosyal medyadaki paylaşımında “Babam başka bir mezarda dört başka şehitle birlikte bulunmuş... DNA eşleşmesi babam olduğunu doğrulamış... Bu 45 yıllık yalanın sorumlusu kim, kimlerse onlara ödeteceğim, yemin ediyorum yanlarına bırakmayacağım... Kayıplar Komitesi ve Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum bizi bu 45 yıllık ikiyüzlü iğrenç ve korkunç yalandan kurtardıkları için...” diye yazdı…

CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısıyla 17 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen üst düzey toplantının ardından Bakanlar Kurulu’nun 5 Mart 2019’da aldığı karar sonucunda Cumhurbaşkanlığının kontrolünde Tekke Bahçesi Şehitliği’nde Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen kazı ve bilimsel raporlama çalışmaları tamamlanmıştır.

Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliğinde bir yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde Şehit Ecvet Yusuf, Şehit Yüksel Ahmet Dereli, Şehit Kadir Mehmet ve Şehit Ali Kırma ile Şehit Selim Mustafa Mavili’nin gerçek gömü yerleri tespit edilmiştir.

Şehit yakınlarının talepleri de dikkate alınarak geçerli bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen kazılar ve yurtdışındaki bir DNA laboratuvarında yaptırılan analizlerin sonuçları hakkında bugün Cumhurbaşkanlığına davet edilen şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da hazır bulunduğu görüşmelerle uzmanlar tarafından bilgi verilmiştir.

Hatırlanacağı gibi 2017 yılında da 54 yıldır kayıp olduğu bilinen Şehit Hüseyin Ruso da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle Tekke Bahçesi Şehitliğinde bulunmuş, bilahare Küçük Kaymaklı’daki anıtının bulunduğu yere askeri törenle defnedilmişti.”

NİLGÜN ECVET ORHON’UN YAZDIKLARI…

Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon ise dünkü sosyal medya paylaşımında 45 yıldır babasına ait olduğunu sandığı mezarın resmini yayımladı ve duygularını paylaştı… 45 yıldır Tekke Bahçesi’nde üstünde “Ecvet Yusuf” yazan bu mezarın babasına ait bir mezar olmadığını, babasının dört diğer Kıbrıslıtürk’le birlikte başka bir mezarda gömülü olduğunu öğrendi… Nilgün Ecvet Orhon, duygularını şöyle dile getirdi:

“Meğer son kezmiş doğum günü ziyareti bu kabre... Boş mu, dolu mu??? Kim var içinde, yoksa kimse yok mu???

Bu gün aldım canımı çok yakan haberi... Babam başka bir mezarda dört başka şehitle birlikte bulunmuş... DNA eşleşmesi babam olduğunu doğrulamış...

Henüz yüreğim kabarık... Henüz midem bulanık, henüz beynim dağınık... kısaca darmadağınım, sağlıklı düşünemiyorum ama bunu yanlarına bırakacak değilim... Bu 45 yıllık yalanın sorumlusu kim, kimlerse onlara ödeteceğim, yemin ediyorum yanlarına bırakmayacağım...

Kayıplar Komitesi ve Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum bizi bu 45 yıllık ikiyüzlü iğrenç ve korkunç yalandan kurtardıkları için...

Ve bu gün bir insanın yaşayabileceği en kötü deneyimin ilk aşamasını yaşadım, babamın kemikleri olduğu söylenen fotoğrafları gördüm... Canım öyle çok yanıyor ki bunu anlatmak, ifade etmek bile ağrı, sızı veriyor...

Ve sen, 45 yıl geldiğim bu mezar... Seni yıllarca iyi-kötü günlerimde taciz ettim gibi hissediyorum şu anda... Sana ağladım, sana anlattım, senle paylaştım her şeyimi... Affet...

Ve babammmm... Çok sevdiğim, özlediğim... Yüreğimin eksik ve acılı yerindeki... Artık yerin belli olacak ve ben yaseminlerimle geleceğim...

Ama önce... En önce hesabını soracayım benden ve senden özür dilemesi gerekenlerden...

Çok canım yanıyor...

Nefret bile edemiyorum bu rezilliği bize yaşatanlardan... Nefret yeterli bir duygu değil hissettiklerimin yanında...”



1974’te Ecvet Yusuf ve dört diğer Kıbrıslıtürk birlikte bu mezara defnedilmişti... Daha sonra ailelere bu mezarların ayrıldığı ve beş kişinin ayrı ayrı defnedildiği söylenmişti... Bu beş kişi adına ayrı ayrı mezarlar da yapılmış ve aileler o mezarlara giderek ziyaretlerini yapmışlardı... 45 yıl sonra ailelere aslında yalan söylendiği, beş kişilik mezarın hiç bir zaman ellenmediği ortaya çıkarıldı. Bunun nedeni Tekke Bahçesi’nde Ayvasıl’dan getirilenlerin defnedildiği mezarlardan Kaymaklılıların çıkması ve Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon’un babasının mezarı ile ilgili kuşkuya düşüp Cumhurbaşkanlığına yazılı başvuru yapması olmuştu... Bu fotoğraf da Nilgün Ecvet Orhon’un arşivinden...