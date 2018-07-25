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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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7.5 olur mu?

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STERLİN 7.5 TL’yi görür mü?
Eğer görürse...
Patronlara göre “battık!”
Ya da “İşte asıl o zaman battık.”

*  *  *

Ticaret Odası yönetimi ile buluştuk. Ve sorduk:
“Bu ekonomi nasıl kurtulur?”
Gördüğüm şu ki, “hemen, şimdi, derhal” iş görecek bir reçete kimsenin elinde yok.
Ama geleceğe dair düşünceleri var.

*  *  *

“Çözüm” diyorlar.
“Çözümün anahtarı da ekonomik kalkınma...”
Peki nasıl?

*  *  *

Örneğin “teşvikler...”
Kimse tam sayısını bilmiyor!
Bilinen şu: Teşviklerin çoğu gelir kapısına dönüştü.
Diyorlar ki, “Toplumsal sonuç üretmeyen teşviklere son verilsin...”

*  *  *

Serhat’ın (İncirli) da tazyikiyle ortak bir uzlaşı var: “74’ten beri çoğunluk ganimet peşinde!”

*  *  *

Peki en acil nelere ihtiyaç var?
- Veriye yani istatistiğe.
- Dijitalleşmeye.
- Kamu reformuna.
- Kayıt dışılığı önlemeye.
- Enerji politikasına.
- Çözümleri takvimlemeye.

*  *  *

Bir iddia: Kamuda dünyada en fazla resmi tatile sahip ve çalışma süresi en az 3 ülkeden biriyiz.

*  *  *

Bir saptama: “Malta’dan coğrafi olarak 10 kat büyüğüz ama onların ekonomisi bizden 4 kat daha büyük.”

*  *  *

Bir öneri: Mağusa Serbest Limanı Kalecik’e taşınsın, mevcut liman tümüyle turizm için kullanılsın. Lefkoşa’ya modern yeni bir Sanayi Bölgesi yapılsın, mevcudu parka dönüştürülsün, başkent nefes alsın.

*  *  *

Ve yine bir “7.5, 8” meselesi.
Sterlin geç otur yerine!

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