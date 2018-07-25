7.5 olur mu?

STERLİN 7.5 TL’yi görür mü?

Eğer görürse...

Patronlara göre “battık!”

Ya da “İşte asıl o zaman battık.”

* * *

Ticaret Odası yönetimi ile buluştuk. Ve sorduk:

“Bu ekonomi nasıl kurtulur?”

Gördüğüm şu ki, “hemen, şimdi, derhal” iş görecek bir reçete kimsenin elinde yok.

Ama geleceğe dair düşünceleri var.

* * *

“Çözüm” diyorlar.

“Çözümün anahtarı da ekonomik kalkınma...”

Peki nasıl?

* * *

Örneğin “teşvikler...”

Kimse tam sayısını bilmiyor!

Bilinen şu: Teşviklerin çoğu gelir kapısına dönüştü.

Diyorlar ki, “Toplumsal sonuç üretmeyen teşviklere son verilsin...”

* * *

Serhat’ın (İncirli) da tazyikiyle ortak bir uzlaşı var: “74’ten beri çoğunluk ganimet peşinde!”

* * *

Peki en acil nelere ihtiyaç var?

- Veriye yani istatistiğe.

- Dijitalleşmeye.

- Kamu reformuna.

- Kayıt dışılığı önlemeye.

- Enerji politikasına.

- Çözümleri takvimlemeye.

* * *

Bir iddia: Kamuda dünyada en fazla resmi tatile sahip ve çalışma süresi en az 3 ülkeden biriyiz.

* * *

Bir saptama: “Malta’dan coğrafi olarak 10 kat büyüğüz ama onların ekonomisi bizden 4 kat daha büyük.”

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Bir öneri: Mağusa Serbest Limanı Kalecik’e taşınsın, mevcut liman tümüyle turizm için kullanılsın. Lefkoşa’ya modern yeni bir Sanayi Bölgesi yapılsın, mevcudu parka dönüştürülsün, başkent nefes alsın.

* * *

Ve yine bir “7.5, 8” meselesi.

Sterlin geç otur yerine!