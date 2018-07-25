7.5 olur mu?
STERLİN 7.5 TL’yi görür mü?
Eğer görürse...
Patronlara göre “battık!”
Ya da “İşte asıl o zaman battık.”
* * *
Ticaret Odası yönetimi ile buluştuk. Ve sorduk:
“Bu ekonomi nasıl kurtulur?”
Gördüğüm şu ki, “hemen, şimdi, derhal” iş görecek bir reçete kimsenin elinde yok.
Ama geleceğe dair düşünceleri var.
* * *
“Çözüm” diyorlar.
“Çözümün anahtarı da ekonomik kalkınma...”
Peki nasıl?
* * *
Örneğin “teşvikler...”
Kimse tam sayısını bilmiyor!
Bilinen şu: Teşviklerin çoğu gelir kapısına dönüştü.
Diyorlar ki, “Toplumsal sonuç üretmeyen teşviklere son verilsin...”
* * *
Serhat’ın (İncirli) da tazyikiyle ortak bir uzlaşı var: “74’ten beri çoğunluk ganimet peşinde!”
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Peki en acil nelere ihtiyaç var?
- Veriye yani istatistiğe.
- Dijitalleşmeye.
- Kamu reformuna.
- Kayıt dışılığı önlemeye.
- Enerji politikasına.
- Çözümleri takvimlemeye.
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Bir iddia: Kamuda dünyada en fazla resmi tatile sahip ve çalışma süresi en az 3 ülkeden biriyiz.
* * *
Bir saptama: “Malta’dan coğrafi olarak 10 kat büyüğüz ama onların ekonomisi bizden 4 kat daha büyük.”
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Bir öneri: Mağusa Serbest Limanı Kalecik’e taşınsın, mevcut liman tümüyle turizm için kullanılsın. Lefkoşa’ya modern yeni bir Sanayi Bölgesi yapılsın, mevcudu parka dönüştürülsün, başkent nefes alsın.
* * *
Ve yine bir “7.5, 8” meselesi.
Sterlin geç otur yerine!