Greta Thunberg sonunda New York’a ulaştı. Greta’nın Avrupa’dan Amerika’ya, 2 hafta süren yelkenli yolculuğu sıfır karbon emisyonu ile tamamlandı. Yolculuğa her biri bir BM sürdürülebilir kalkınma hedefini temsil eden rengarenk 17 yelkenli eşlik etti.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve barış ve refah içerisinde yaşamamızı sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı yapmış ve 15 sene içerisinde 17 hedefe ulaşmak konusunda hemfikir olmuştu:

Her yerdeki, her şekildeki yoksulluğa son ver Açlığı bitir, gıda güvenliğini ve beslenme kalitesini artır, sürdürülebilir tarımı destekle Her yaşta herkes için sağlıklı yaşamayı garanti altına al Kapsayıcı, adil ve yüksek kalitede eğitim verilmesini sağla ve her yaş için yaşam boyu eğitime erişimi teşvik et Herkesin suya ve hijyen koşullarına ulaşımını sağla Cinsiyet eşitliğini sağla ve tüm kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti bitir Herkesin güvenilir, sürdürülebilir, ucuz ve modern enerjiye erişimini sağla Kapsayıcı, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma, tam ve verimli iş imkanları ve insani çalışma koşullarını teşvik et Kaliteli, güvenli ve dayanıklı altyapı inşa et, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımı destekle Ülke içi ve ülkeler arası eşitsizliği azalt Şehirleri ve yaşam alanlarını güvenli, dayanıklı ve kapsayıcı hale getir Sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştir İklim değişikliği ve ortaya çıkardığı tahribata karşı acil önlem al Okyanusları, deniz ve kıyı ekosistemlerini koru Ormanları, toprak ekosistemlerini koru ve eski haline getir, çölleşme ile savaş, toprak kalitesi azalmasını ve biyoçeşitlilik kaybını durdur ve tersine çevir Herkesin adalete erişimini sağla, her seviyede etkin, hesap verebilir, barışçıl ve kapsayıcı kurumlar kur, Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğini hayata geçir

İnsanı ve doğayı kalkınmanın kalbine yerleştiren Birleşmiş Milletler, bu hedeflere ulaşmak için küresel işbirliğinin önemine dikkat çekerek Dünya’yı, insanlığı hep birlikte kurtaracağımızı ya da hep birlikte batıracağımızı anlatıyor.

13. hedefe katkı yapacak BM’nin İklim Hareketi’ne davet edilen 16 yaşındaki İsveçli Greta, Portekizli deneyimli diplomat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılanıyor ve ilk açıklamasını yapıyor. İklim ve çevre krizi insanlığın bugüne kadar karşılaştığı küresel bir krizdir. Farklılıklarımıza rağmen birlikte çalışmayı beceremezsek kaybedeceğiz diyor Greta.

Avrupa’sı, Amerikası, Avustralyası, Asyası, yedisi, yetmişi, hepimize görevler düşüyor. Daha fazla et üretebilmek için akciğerlerimizi yakmayı seçen Brezilya’ya et tüketimimizi azaltarak cevap vermek, çevre ile uyum içinde yaşamayı seçenlerin yanında yer almak hepimizin küresel görevi.

16 yaşındaki bir çocuğun bilincini örnek alarak karbon ayak izimizi azaltmak, çevreyi kirletmeyecek doğa ile dost tüketim ürünleri kullanmak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz.

Deniz yaşamını mahveden plastik kullanımımızı azaltmak, tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşmak, pipetten vazgeçmek maviye borcumuz.

Dünya siyasetine baktığımız zaman parlamentoyu askıya alan, savaş çığırtkanlığı yapan, beyaz erkek dışında, herkesi, her canlıyı aşağılamayı marifet sayan, yağmur ormanlarını yakan, mültecileri denizlerde gemilere hapseden ‘liderlerin’ peşinde bu hedeflere ulaşamayacağımız açık. İş başa düşüyor, dünya yurttaşlarına, hepimize.

Yarın, 1 Eylül Dünya Barış günü yeni yaşam şeklimizin ilk günü olsun mu?