Zavallı işbirlikçi korkak keklikler!

Öyle Türk Telekom gelecek da Kıbrıslı Türklerin veya kendi deyişleri ile Kıbrıs Türkü’nün güzel gözlerinin hatırına buraların internet alt yapısını yapacak falan…

Hikaye!

-*-*-

Bu iş tamamen ticaridir!

-*-*-

Türk Telekom ticari bir kurumdur!

İş yapacak, kar elde edecek!

-*-*-

Bunun için de Türkiye’deki siyasilerden “onay” aldı!

-*-*-

Bu onay alma işi nasıl oldu?

“Vay da canımız ciğerimiz yavruvatanımız, alın size yatırım” falan değil!

İlgili komisyon veya rüşvet ödemeleri mutlaka yapıldı!

-*-*-

Sonra KKTC’deki üç ortaklı koalisyonun üç ortak lideri Ankara’ya çağrıldı!

Toplantı yapıldı!

“Türk Telekom’a teslim olunacak” dedni!

Bizimkiler, “boynu bükükler”deki role büründü!

-*-*-

Sonra Ünal Abim basına bir da tarihi saçmalıkta bol kanlı bir açıklama yaptı ve “2026 sağlık yılı olacak” falan dedi!

-*-*-

Akabinde, Türk Telekom’un internet “işgali” yürürlüğe sokuldu!

-*-*-

Bu esnada, beş – altı koalisyon hükümeti vekili, “bizim internet sağlayıcılarımız”dan yana tavır takınırmış gibi görününce, devreye “daha önce Faiz Sucuoğlu olayında devreye giren aynı ekipler girdi”…

Bu beş veya altı vekil açık ve de gayet net bir şekilde “tahdit” edildi!

Tamamı sesini kesti!

Tek bir tanesi konuşurmuş gibi yaptı ama O da anında bir iki cep telefonu mesajı ile susturuldu!

-*-*-

Haaa bizim eziklere, yeniklere, garibanlara ne mi dendi?

“Hükümette kalmaya devam edin, sizi seviyoruz”!

-*-*-

Meclis mi?

Bir süre Meclis’e gittim!

-*-*-

KTOEÖS ani bir kararla Lefkoşa’daki okullarda grev kararı aldı!

Selamlarım!

Olması gerekendi!

Yapılması gerekendi!

Ama öğretmenlerin çoğu Meclis önüne veya kapısına gelmedi!

-*-*-

CTP Grubu, efsane bir direnişe, oturuma imza attı!

-*-*-

Bu satırları öğle saatlerinde yazdım!

Meclis hala oturumu sürdürüyordu!

-*-*-

İktidar ortaklarının 19 vekili tam kadro oylamaya hazır beklemedeydi!

Çoğu genel kurul salonunda değildi, içerisinde dinleniyordu ve “zil çalıp” da gelecekleri anı beklemekteydiler!

-*-*-

Kıbrıs’ın Kuzey coğrafyası, Türkiye’deki siyasi – ticari – mafyanın mutlak kontrolündedir!

-*-*-

Gerçek acıdır!

Biber de acıdır!

Gerçek, biberdir!

-*-*-

Bunun adı “sömürge”dir!

“Sömürü”dür!

İşgaldir!

Başka tarifi de yoktur!

-*-*-

Haaa nasıl mı yapılmalıydı?

Çıkardınız ihaleye; dileyen katılırdı; iyi olan da kazanırdı!

Kimse de “gık” diyemezdi; ben de size “işgalin zavallı işbirlikçisi korkaklar, toplumuna ihanet eden keklikler” demezdim!

-*-*-

Türk Telekom internet alt yapısını aldığı anda, evimdeki üç internet aboneliğimi; üç cep telefonumu anında iptal etmezsem, ben de UBP’li, DP’li ve YDP’li vekillerden biri olayım!

-*-*-

İnternetsiz yaşayamaz mıyım?

Yaşayacağımı kim söyledi?

-*-*-

Telefon hattımı da internet aboneliğimi da Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alacağım!

Çekmez mi?

Benim evden çeker!

-*-*-

Çekmezse, bir de Starlink aboneliği!

-*-*-

Ve son bir de dua: Büyüksün Allah’ım, ne olur Türk Telekom’un Araplara satışına yardımcı ol!

-*-*-

Nelson Mandela ne demişti?

-*-*-

“Her zaman tek başınıza hayatta kalmaya hazır olmalısınız… Çünkü bazı insanlar aniden değişebilir… Bugün onlar için önemli olabilirsiniz ama yarın onlar için hiçbir şey de olma ihtimaliniz vardır…”

Uluslararası camia Kıbrıs meselesine nasıl bakıyor?

Son dönemlerde, bazı yabancı diplomatların ciddi hareketlilik içerisinde olduklarını gözlemledim…

-*-*-

Hangi konuda mı?

-*-*-

Tabii ki Kıbrıs konusunda…

-*-*-

Bazıları ile sohbet etme imkanım da oldu…

-*-*-

Yabancı diplomatların sözlerinden derlediklerimi özetleyecek olursam, ilk dikkat çeken şey, Tufan Erhürman farkıdır…

-*-*-

Kıbrıs’ta görev yapan bir çok diplomat, Erhürman’ın çok ciddi oy farkı ile kazanmasına büyük önem veriyor…

-*-*-

Yine aynı diplomatlar, Erhürman ve Nikos Hristodulidis’in “iki bölgeli, iki toplumlu ve iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözümden” yana duruşlarına değer veriyor…

-*-*-

Yine yabancı diplomatlara göre, bu işten asla geri çekilmeyen bir BM ve BM Genel Sekreteri var…

-*-*-

Yunanistan – Türkiye yakınlaşması çok önemli…

-*-*-

Ve yabancı diplomatların inatla üzerinde durdukları konu, Tahsin Ertuğruloğlu2nun pek hoşuna gitmeyecek ama; “müzakereler veya görüşmeler ya da temaslar ne kadar gerilese de; yıkılsa da; o gerilemenin ya da yıkıntıların üzerine barış inşa edilebileceği gerçeği…”

-*-*-

Peki çözüm nedir?

Yabancı diplomatlara göre çözüm iki taraf için de en başta ekonomik kazanımdır…

-*-*-

Türk tarafının daha zengin olması ama Rum tarafının da özellikle Türkiye limanlarının ve hava sahasının kullanılabilmesi – hidrokarbonlar falan derken, ekonomisini beş – altı kat büyütebilme şansıdır…

-*-*-

Umut var mı?

-*-*-

Bir yabancı diplomat diyor ki; “… Dünya’nın en uzun süren çözümsüz meselelerinden biri olan Kıbrıs’ta; hala çözüm umudu olan özellikle çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün bulunması bile tek başına umuttur!”

Kıbrıs’ı, Kıbrıslıyı, Baf’ı, Baflıyı seninle daha çok sevdik hep… Tiyatroyu “bizim” yapışını… Solina’yı… Çizgilerini, resimlerini, karikatürlerini… Saygıyla… Rahat uyu Alper Susuzlu… Sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun…