YAPI DENETİMİ

Düşünün ki 10 yıldır motosiklet kullanıyorsunuz.

Motosikletiniz küçük, hız düşkünü de değilsiniz.

“Zaten yavaş sürüyorum” diyorsunuz; kendinizi ikna ediyorsunuz.

Motosikleti kasksız kullanmaya başlıyorsunuz.

Dikkatlisiniz, polise yakalanmamak için ara yollardan gidiyorsunuz.

Motosikletinizi 10 yıl boyunca kasksız kullanıyorsunuz.

10 yıl boyunca da kaza yapmıyorsunuz.

Arada arkadaşlarınızla konu açılıyor;

“Aman yahu” diyorsunuz, “kaska ne gerek var?” diye de ekliyorsunuz.

“Bakın” diyorsunuz,

“Ben on yıldır motosiklet kullanıyorum. Hiç kask takmadım.”

Sonuçta hâlâ hayattayım diye düşünüyorsunuz.

Kaska gerek yoktur, ısrarcısınız.

Kask kullanmak gereksiz bir prosedürdür,

Boşuna para harcamaktır, masraftır.

—-

Bir gün hiç ihtimal vermediğiniz bir anda olmayacak olan oluveriyor.

Hiç beklemediğiniz bir anda, hem de sizin hiçbir hatanız yokken…

Kaza yapıyorsunuz!

O gün kaska ihtiyacınız olduğu tek gün,

Son 10 yıl olduğu gibi o gün de kaskınız yok.

Şanslısınız ya da şanssız. Karar veremiyorsunuz.

Ölmüyorsunuz.

Ama başınıza darbe aldınız.

Ölmüyorsunuz ama yaşamıyorsunuz da. Hareket edemiyorsunuz, felçsiniz.

Bir cihaz sizin yerinize nefes alıyor. Bir cihaz sizi besliyor.

Besinleriniz artık hep sıvı. Sohbetleri artık hep dinliyorsunuz.

Gözleriniz oynuyor. Onun dışında hareketsizsiniz.

Bir çığ altındasınız, görüyorsunuz, tutamıyorsunuz veya koklayıp sarılamıyorsunuz sevdiklerinize.

“Ah keşke o kaskı taksaydım” diye geçiriyorsunuz sürekli içinizden.

Pahalı olsa da, terletse de, beni rahatsız da etse taksaydım.

“Ah o kaskı taksaydım”

———

“Neden Yapı Denetimi” diye sorulduğunda süreci anlatmaktan kaçınırım genelde.

Kasktır benim için Yapı Denetimi, daha net bir şekilde önemi anlatılamaz.

Binalarda Yapı Denetimi tam da böyledir:

50 yıl deprem olmaz.

Binanız sizi toprak sallanmadığında 50 yıl taşır.

İtiraz etmez, sallanmaz binanız.

Sonra bir gün deprem olur.

İşte o gün binanızın hatasız inşa edildiğine emin olmanız gereken gündür.

Hazırlıklı olmanın değeri o gün ortaya çıkar.

Şanslıysanız “iyi ki” dersiniz.

“İyi ki prosedürü atlamamışım”

“İyi ki yapı denetiminden tasarruf yapmaya çalışmamışım”

Kask örneğinden farklı olarak koruduğunuz sadece sizin kendiniz değildir yapı denetiminde.

Aynı zamanda ailenizdir.

Yapı Denetimi sizin için bir gün, bir saat, hatta belki de 10 dakikalığına gereklidir.

Bu yüzden Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB)’nin belediyelerle birlikte inşaatların daha etkin kontrol edilmesi ile ilgili olarak inşaatların denetimine yönelik hazırladığı KTMMOB Yapı Denetim Portalı çok önemlidir.

O gün, o on dakikada KTMMOB Yapı Denetim Portalı hayat kurtarır!