Üstel’in Bilmedikleri

Başbakan Ünal Üstel belediyelerle, hükümet ilişkisini bilmiyor. Önceki gün UBP’nin Mağusa bölgesi aday tanıtım toplantısında coşan Üstel “Belediye başkan adaylarının ortaya koyacağı projelerin hepsinin hükümetin garantisi altında olduğunu” söyledi.

Üstel bu ifade ile belde halklarına “bizim adaylarımızı seçerseniz ortaya koydukları projelerin tümünü devlet bütçesinden yapacağız” diyor.

Bu ifade aslında başbakanın, yerel yönetimlerle hükümetin ve devletin ilişkisini bilmediğini gösteriyor.

Belediyelerin merkezi yönetim ve diğer yerel yönetimlerle ilişkilerde uygulanacak ilkeleri düzenleyen kuralları 51/95 sayılı Belediyeler Yasası belirlemektedir.

Bu yasada merkezi yönetimin belediyelerde kimin başkan olduğuna bakmadan her belediyeye eşit mesafede olacağı ve aynı oranda destek vereceği belirtilmiştir.

Bu ülkede bu demokratik anlayışı anlamayan, hazmetmeyen bir başbakan var. Kendinden olmayana düşman muamelesi yapan yeni bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Dün ve bugün UBP’li ve UBP destekli başkanların elinde bulunan belediyelerin durumu ortada. Bu belediyelerin hemen tümü geçmişte batırılmıştı, bugün de batıktır.

Bundan ötürü UBP’li başkan adaylarının açıkladığı projelerin gerçekleşeceğine kimse inanmıyor. Bu nedenle başbakan “bu projeler hükümetin garantisi altındadır” diyor.

Aslında sadece belediye başkan adaylarının değil, başbakan Ünal Üstel’in ve hükümetin de inandırıcılığı kalmadı.

Geçtiğimiz hafta sonu UBP Lefkoşa’da merkezi aday tanıtım toplantısı yaptı. Üstel burada da “bu seçimin, egemen devletçilerle federasyoncuların seçimi olduğunu belirterek bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu” söyledi.

Üstel bu ifade ile resmen bölücülük yapıyor. Halkı bölmeye ve kendi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmeye çalışıyor.

Üstelik bunu bir yerel seçim öncesinde yapıyor. Bu seçimde biz yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Belediye başkan ve meclis üyeleriyle, muhtar ve azaları seçeceğiz.

Her belde kendi adayları için oy kullanacak ve oyunu verirken kendisine en iyi hizmeti getireceğine inandığı adayı tercih edecek.

Üstel kendi adaylarının hizmet yarışında çok gerilerde olduğunu bildiğinden yerel seçimi, genelleştirmeye ve yerelliğini gizlemeye çalışıyor.

Bundan medet umuyor.

Kendilerini egemen devletçi, kendi gibi düşünmeyenleri federasyoncu olarak nitelemesinin asıl nedeni budur. UBP’nin ve adaylarının güvenilirliğini ve iş yapabilme kapasitelerini iyi bilen yurttaşların başka nedenlerle kendi adaylarına oy vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Üstel bu söylemiyle halkı bölmeye ve ötekileştirmeye çalıştığını elbette biliyor. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Çünkü dağarcığında halkı ikna edebileceği başka argümanlar yoktur.

O nedenle hamasete sarılıyor. Hamasetin her dönemde başarı için yeteceğini sanıyor.

Üstel’in bilmediği başbakan ya da başka görevlerde olanların bu görevleri Anayasal ve yasal sınırlar içinde yapmak zorunda olduğu gerçeğidir.