Umarım Türkiye’yi bu savaşa çekmeyi başaramazlar!

Yazıyı yazmaya başladığım sıralarda, “iki şüpheli hava aracı” Lübnan’dan fırlatılıp Kıbrıs’a doğru gelirken, iki Yunan F16’sı tarafından düşürülmüş!

-*-*-

Yunan jetleri Baf’tan havalanmış!

-*-*-

İşin şakası bir yana; bu iki jet yüzünden “Rumlarla anlaşamayız”lara kadar meseleyi taşıyanlar bir de şu açıdan sigara yakabilirler; şimdi iki Yunan jetinin vurduğu iddia edilen iki “alet”in rotası neresiydi!

-*-*-

Lefkoşa ve Mağusa’daki iki büyük cami?

Hala Sultan Camisi?

Külliye’deki yeni büyük dört minareli cami?

-*-*-

Şimdi, “iki Yunan jeti camilerimizi korudu, Allah razı olsun” dersem, mantıksız bir değerlendirme mi yapmış olurum?

-*-*-

Neyse, kafalar dağıldı!

Gerçekten sağlıklı düşünemiyoruz!

Ve bunalımdayız!

Bizi iyi günler beklemediği inancım da bayağı artmış durumda!

-*-*-

İki Yunan jetinin bize doğru geldiği iddia edilen “iki şeyi” vurdukları açıklamasını yapıldığı aynı saatlerde, İran’ın fırlattığı iddia edilen bir füze de Türkiye’ye doğru gelirken, NATO unsurları tarafından imha edilmiş…

-*-*-

TC Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirdi…

-*-*-

Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları nereden çıktı?

İlginç unsurlar!

Ne olduğunu bilen var mı?

-*-*-

Sorduk, bir miktar öğrendik!

-*-*-

Efendim, kriz dönemlerinde, NATO ülkelerinden gemi ve personel ile oluşturulan bu unsurlar yani “Doğu Akdeniz’de NATO’nun hava ve deniz koruma unsurları”, sabit bir yerde konuşlanmış unsurlar değil!

-*-*-

Denizde dolanıyorlar ve mesela NATO üyesi Türkiye gibi ülkelere bir tehdit söz konusu olursa, Milli Savunma Bakanlığı’nın da dediği gibi, “tehdidi” düşürüyorlar!

-*-*-

Ama sabit “ileri mevzileri de var”…

NATO’nun hava savunma unsurlarının en önemli iki mevzileri hangileri?

Biri Ağrotur Kıbrıs öteki İncirlik Türkiye!

-*-*-

Şimdi!

İddia eder ve derim ki; Körfez’dek Müslüman ülkeleri İran değil, İsrail bombaladı!

Türkiye’ye füzeyi de İran sallamadı!

-*-*-

Bu sadece benim iddiam değil!

Buna inanan çok kişi var!

-*-*-

Ağrotur, Dikelya veya Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği’ni hedef alacağı iddia edilen her “dron” veya “fişek” bence yine İsrail tarafından fırlatılıyor - sıkılıyor!

-*-*-

İngiliz Üsleri vurulacak ve İngiltere de NATO da fiilen savaşa çekilecek!

-*-*-

Ve iddia eder ve derim ki; İran’ın şu anda Türkiye’ye füze atması mümkün değil!

Yanlışlıkla da olamaz!

Bu işin içinde kesinlikle iş vardır!

-*-*-

Gerek Körfez’deki zengin Arap devletçiklerini, gerekse Suudi Arabistan ve Türkiye’yi, ayrıca İngiltere ve tüm NATO güçlerini İran’a karşı savaşa kışkırtmaya çalışanlar var!

-*-*-

Emin miyim bundan?

Belgem, bilgim mi var?

Hayır ama öyle hissediyorum!

Öyle anlıyorum!

-*-*-

Bu savaş yayılır mı?

Yayılır gibi duruyor!

İngiltere kesin girer beklentisindeyim ama umarım, Türkiye bu çirkin savaşın asla tarafı olmaz!

-*-*-

Türkiye savaşın içine çekilirse ekonomik veya siyasi anlamda çok ciddi hasar alır!

-*-*-

Daha da yoksullaşır ve en önemlisi “kesin bölünür!”…

-*-*-

Yeni Dünya Düzeni mi diyorlar?

Her nasıl bir düzense; birçok devletin geleceğiyle ilgili “tehdit”; çok ince bir iple tutuluyor; o ip her an kopabilir ve o tehdit bazı devletleri mahvedebilir!

-*-*-

Türkiye bir şekilde bölünürse; Kıbrıs Cumhuriyeti de yeni dönemde kalıcı bölünmeyi “kabullenir” diyorum!

-*-*-

Birileri, çok pis senaryolar yazıyor ve bu gerilim senaryoları bizi geriyor!

Binler – on binler hatta yüz binler de ölüyor tabii ki!

Turizm planlamasının önemi!

2025, Kıbrıs Cumhuriyeti tarihinin en parlak turizm yılı olmuş…

-*-*-

Geçtiğimiz günlerde Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis rakamları açıklamıştı…

-*-*-

2025’te Kıbrıs’a, tabii ki “Güney” tarafa 4 buçuk milyon “geliş” olmuş ve 2023 – 2025 turizm geliri 10 milyar Euro’ya yaklaşmış falan…

-*-*-

Peki savaş?

Evet savaş, ne yazık ki 2025’teki rekoru ciddi şekilde aşağıya çekebilir…

Hatta kesin çeker!

-*-*-

Mesela turizm uzmanlarına göre ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, bu yıl Orta Doğu'ya gelen uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 11 ile yüzde 27 arasında bir düşüşe yol açarak, turizm gelirlerinde 56 milyar dolara kadar kayba neden olabilir…

-*-*-

Güney’e “geliş”lerin de düşeceği yukarıda da belirttiğimiz gibi kesin!

Ayrıca Orta Doğu’daki turizm destinasyonlarına “hub” olarak hizmet veren ve çok sayıda uçağın iniş – kalkış yaptığı Larnaka Havaalanı da ciddi “gelir azalması” yaşayacak…

-*-*-

Biz mi?

-*-*-

Sanırım savaşın her türlü riskine “en uzak” coğrafya KKTC!

-*-*-

Mesafe olarak uzaklıktan söz etmiyorum…

Risk uzaklığımız çok fazla!

-*-*-

Örneğin Güney kadar tehlike altında değiliz!

Tanınmamışlığın veya son derece değersizliğin sonucu bazen “işe yarayabiliyormuş!”

-*-*-

Bize zaten pek fazla Avrupalı turist gelmiyor olabilir ama yine de “düşük risk” meselesini avantaja çevirebiliriz…

-*-*-

Bunun için de ciddi planlamalar – projeler şart!

-*-*-

Hamasi nutuklar, kan damlayan açıklamalar yerine, keşke işimize konsantre olabilsek diyecektim!

Bu fotoğrafı, 4 Şubat 2026 saat 05.55’te Gönyeli’de çektim… Ay enfes parlıyordu… Manzaraya bayıldım… Bölge gergin, savaş yayılabilir, bize de ulaşabilir… Ne olacağımız belli değil… Can Yücel ne demiş; “Boşver be yaşı başı... / Yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. / Kaç bahar daha göreceğin meçhul ömründe. / Fazla kurcalama hayatı… / Gül gülebildiğince, / Sev sevebildiğince, / Yaşa yaşayabildiğince...”