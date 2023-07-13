Umarım bir günlüğünedir!..

Bir türlü açılamadı gitti.

Ercan Havaalanı…

Bu tarihti, şu tarihti diye diye şimdilik açılış, dün Doğuş Derya’nın da hatırlatmasına göre 7 yıl kadar uzadı. Çünkü 2012’de T&T’ye bir 13. maaş uğruna peşkeş çekilen Ercan, aslında 2016 yılında açılması gerekiyordu.

Olmadı, açılamadı, “ha tamam, ha şimdi oldu” denirken yine olmadı, 2023’e kadar geldik.

Bu arada T&T’nin borç ertlemeleleri devam etti, Yüksek Mahkeme, Emrullah Turanlı’nın müteahhitlik iznini iptal etti çünkü Havaalanı inşaatı yapabilmesi için kriterleri uymuyordu.

Peki işe başlarken kriterleri uyuyor muydu? Bu kriterlere bakılmamış mıydı da iş verilmiş, Ercan teslim edilmişti Turanlı’ya… Tabii ki uymuyordu ama verilmişti işte.

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2012’den şimdilik 2023’e kadar uzayan süreçte T&T, şimdiki Ercan’dan kazanmaya devam ediyordu elbette… Bu küçücük Ada’da sadece hafta sonları kumar için gelip gidenler bile Turanlı’nın Ercan’dan önemli bir kazanç elde etmesine yetiyordu. Ha keza, Kıbrıs Türk Hava Yolları batırıldıktan sonra Türk Hava Yolları, Pegasus da Ercan’ı çok sevdiler! Yöneticilerine sorsanız “zararına çalışıyoruz, yeter ki soydaşlarımız faydalansın!” derler size ama hiçbir şirket, kapitalizm gereği zararına iş yapmaz.

“Uçak bilet ücretlerini düşürecek” şeklinde reklamı yapılan ve uçak şirketleri arasına dahil olan ancak aksi olan ve yerli olduğu da söylenen Fly Kıbrıs Hava Yolları da Ercan’dan nasibini almaya başladı.

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Peki Ercan’ı kullanan ve yeni Ercan’ı da kullanacak olan özellikle Kıbrıslı Türkler ve diğer yolcular can güvenliğini garanti edemeyen T&T şirketine neden mecbur bırakıldılar.

Bu soru kafamda dururken, geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen Erdoğan’ın yeni Yardımcısı “hiç merak etmeyin Ercan’ı açmak için elimizden geleni yapacağız” menvalinde bir şeyler söyledi.

Tamam da bu inşaat T&T’ye verilmedi mi? Neden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘bitirme’ işini aldı?

Turanlı 11 senede neden bitiremedi, daha önce hiç havaalanı yapmayan ve onun için müteahhitlik izni iptal edilen Turanlı’ya bu iş başında neden/nasıl verildi?

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Aslında başta bu sorular sorulmuştu yine gazeteciler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından ama her zamanki gibi dinleyen olmadı çünkü o zaman da “bu alacak” demişti birileri, o aldı.

Şimdi bu becerikli! şirketin Ercan’ın açılacağı söylendiği sıralarda polis ve gümrük bölümlerini unuttuğu açıklandı. Bunu da Ulaştırma Bakanı olduğu söylenen Arıklı yaptı. O yetmedi birşey daha unutuldu;

Meteoroloji Kulesi.

Yani bir uçağın güvenli bir şekilde inip kalkabilmesi için olması gereken teknik ekipman ve sistemler de yok.

Meteroloji Mühendisleri Odası uçuşlarla ilgili endişelerini dile getiriyor, yolcuların can güvenliğinin tehlikede olduğunu söylüyor ama bunu duyan da yok.

Yine birileri “20 Temmuz’da açılacak” dedi madem ki, boyunlar kıldan ince… Bu kadar eksiğe ve yanlışa rağmen sürekli bir açılışı (yine de iyi niyetli düşünerek) düşünmemiş olacakları varsayımını da bir kenarda tutarak sadece o gün için Ercan, açılmış olacak gibi görünüyor.

Umarım öyle olur da kısa zamanda yanlışlardan dönülür, eksikler giderilir.