“UBP’li çocuğu” değil diye işsiz kalan gençler bize batıyor!

Biz gazetecilere hep derler ya, "bize de sorunuz."

“Bir yetkiliyle de konuşunuz…”

Bunun için önce demokrasi kültürüne ihtiyaç vardır.

Mesele çoğu zaman “soru” değil “yanıt”tır.



Sorduk!

Utanmazca geldi yanıtı…

Ar damarı çatladı.



***

Bir "partili" genci henüz 24 yaşında Meclis Özel Kalem Müdürü yapmışlardı.

"Ulusal" zihniyet hanedanlık gibi çalışıyor; babası, amcası, oğlu, torunu hep kollanıyor.

Evlattan toruna sürüyor saadet zinciri…



"Babası" vekilken dokunulmazlığı kaldırılmış ve bürokratlığında birilerine "ayrıcalık" sağladığı için yargılanmıştı.

Elbette evlatları babaları üzerinden yargılamak doğru değil…

İyi de yine bir "ayrıcalık" var ortada ve bu kez evlada!



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Meclis Özel Kalem Müdürlüğü'nden aldılar çocuğu...

Geçmişte Erdoğan'a karşı paylaşımları ortaya çıktı ya...

Sanırım sebep bu!

“Niye göreve getirdiler” açıklamadıkları gibi…

Niye görevden aldıklarını da söylemiyorlar…



24 yaşında Meclis Özel Kalem Müdürü yapılan evlat, sosyal medya paylaşımlarında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği ortaya çıktıktan sonra da görevden alındı ya...

Bu kez de Meclis‘te “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilmek istendi.

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Ah siz UBP’ye oy verenler…

Seçtiklerinizin hali ortada ya!

Seçmediklerinizi de ya Meclis’e istihdam ettiler, ya da Cumhurbaşkanlığı’na danışman…



Neyse...

Meclis'i aradı gazeteci arkadaşımız Ertuğrul Senova, Başkan'ı...

İstihdam işini soracak...

En yetkili isimden öğreneceğiz, kulaktan dolma haber yapmak yerine…



"Çaluda ..... çocuğu mu? Hırsız mı? Size ne battı?" diyor koskoca adam…

Yanıta bakar mısınız?

Hani biz nokta nokta koyduk da sözüm ona başkan koymadı.

Küfretti.



***

Gençlerimiz göç yollarına düşüyorlar, yurt dışına...

İşsiz bekliyor binlercesi...

Ellerinde çifte diploma ya işsiz oturan ya da uzmanlığı dışında çalışan binlerce genç "UBP'li çocuğu" olmadığı için bize batıyor sürekli...

Aslında..

"UBP'li çocuğu" olsanız da yetmiyor bu düzende ayrıcalık ya da menfaat sahibi olmanız için...

Çok daha özel, ayrıcalıklı, yandaş olmanız gerekiyor.



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Ne çocuğu olursa olsun herkesin insanca, hakça, eşit yaşayacağı bir düzen istiyoruz…

Çok mu?



