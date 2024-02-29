Türkiye’yi bu işe karıştırma! (Çirkef yatağında gülistanlık olmaz)

MHP’li vekil yönetimindeki bir üniversitemizdeki diploma skandalları ve hırsızlık iddiaları sonrasında; üstüne de eski komutanımızın üç valiz sigara, elektronik sigara veya tütün ürünüyle Esenboğa – Ankara’da yakalanması sonrası aklıma bir soru takıldı?

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“Türkiye’de düğmeye mi basıldı?”

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Bir çok arkadaşım, “Türkiye’yi bu işlere karıştırmayın” veya “bu meseleye de Türkiye’yi karıştırmasak” gibi “tavsiyelerde bulunur!

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Tavsiye verenlerin canı sağ olsun ama “sizde böcek var, böcek varsa hastalık riski de var, dolayısıyla narenciyenizi alamayız, almayız, geçişine de izin vermeyiz” dedikten sonra, “eh hadi 15 bin ton alalım” demek nasıl açıklanır?

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Bir tek Erol Baycan mı gördü bu acı gerçeği?

Böcek varsa ve hastalık olasılığı söz konuysa, bu, Türkiye’nin KKTC’yi gandırması ve gazıklaması değil de nedir?

-*-*-

Elbette Türkiye’yi yönetenlerden veya onların uzantılarından bahsediyorum…

Konu Türkiye halklarının, Anadolu’nun emekçilerinin “kötülenmesi” konusu değildir!

Yanlış yöne çekmeye çalışanları şimdiden uyarayım, hırsızlığın ve usulsüzlüğün örtbasındaki işbirlikçilersiniz!

-*-*-

15 bin tonda hastalık riski yok ama ötekilerde mi var?

-*-*-

Efendim, her şeye Türkiye’yi karıştırmayalım!

Niye?

Ersin Tatar’ı kim seçtirdi?

Faiz Sucuoğlu’nu kulağından tutup kim genel başkanlıktan aldı?

EOKA mı?

Yoksa ELAM mı?

-*-*-

Kıb – Tek’e akaryakıt satılması…

Ve bundan çok daha acısı, ülkeden komutan tarafından valizler dolusu sigara veya tütün ürünü götürülmesinin ötesinde; Türkiye’den KKTC’ye para getirilmesi; ondan da öteye çantalarla altın getirildiği iddiası konularına da mı karıştırmayalım Türkiye’yi?

-*-*-

Hastanelerimiz 10 yıllardır yarım…

Lefkoşa’ya verilen hastane sözü yıllardır havada asılı…

Ama Türkiye, Girne’de kendi askerleri için yaptığı dev bir hastaneyi birkaç senede bitirdi bitiriyor…

-*-*-

Ormanlarımız böcek istilasında!

İlaçlayacak paramız yok!

Bir külliyemiz mi eksikti?

Yoksa külliye de mi kara para meselesi kapsamında?

Çünkü kimse, bu binalar yığınının kaça mal olduğunu, kaç para harcandığını bilmedi, bilemeyecek!

-*-*-

Türkiye’yi karıştırmayalım!

Peki ne yapalım?

Orman arazilerini, atıl bazı mülkleri, seneliği bin TL’ye adamlarımıza peşkeş çekiyor muyuz?

Beleşe peşkeş çektiğimiz adamlarımız, bunları Türkiyeli iş insanlarına fahiş fiyatlara kiralamıyor mu?

-*-*-

Haaa işinize geldiğinde böyle; ama yıllar önce 40 bin Sterlin, 40 bin Sterlinken otel kiraladığınız kişilere, işinize gelmediği zaman, “vay da ucuza kiraladık, o da gitti pahalıya başkasına kiraladı” diye dedikodu çıkarmıyor musunuz?

-*-*-

Ama Türkiye’yi karıştırma ha!

Niye?

Niye karıştırmayayım ki?

-*-*-

En başa dönelim!

Efendim, Türkiye’de mi düğmeye basıldı yoksa buralarda mı?

-*-*-

MHP’li vekilin üniversitesindeki usulsüzlükler için, AKP’nin ortağı MHP mi düğmeye bastı yoksa hiç alakası yok mu?

İzliyoruz!

Göreceğiz!

-*-*-

31 Mart’ta Türkiye’de yerel seçimler bitecek…

Akabinde, Kıbrıs’ta müzakereler başlayacak…

-*-*-

Sevgili Türkiye yöneticileri, “müdahale edin” demiyorum ama bu dönen dolaplardan, bu akan kirden, Doğuş Derya’nın dediği gibi bu siyasi müsilajdan mutluysanız ne ala!

Değilseniz, bakın, adamlarınızı yanınıza alın!

Bırakın Kıbrıs sorunu çözülsün!

-*-*-

Haaaa çözümün önündeki engel Rumlar mı?

O zaman bırakın, buraları temiz insanlar yönetsin!

-*-*-

Hepsi mi kötü?

Arif Hasan Tahsin ne demişti?

Çirkef yatağında gülistanlık olmaz!

Çirkefe bulayanlar beş, on, bilemediniz yüz kişi ama hepimiz bulandık!

Bilmem anlatabildim mi?

Ersin Tatar Azerbaycan’a gidecek mi?

Başlıktaki soruya yorumla karışık yanıtım, “hayır”dır!

Gidemeyecek!

-*-*-

Peki neden?

Veya gitse bile, Türk Dernekleri Teşkilatı’nın aile fotoğrafında yer alamayacak…

Oralarda gezinecek…

Evet, sizce neden?

-*-*-

Çünkü, birinci sebep şu: AB, 2023 yılında, Ukrayna – Rusya savaşı ve Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle Azerbaycan’dan aldığı petrolün miktarını yaklaşık yüzde 10 artırdı…

2023’te AB, Azerbaycan’dan yaklaşık 17,5 milyon ton petrol satın aldı.

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Fransa’daki Ermeni lobisi ve tüm Avrupa’daki Ermeni dostu aşırı sağ siyasiler, “Azerbaycan’dan almanın, Rusya’dan almakla bir farkı yok” yorumlarını yaptı…

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Ve şimdi, AB’nin çok küçük üyesi Kıbrıs; AB’yi alarma geçirdi…

AB, Azerbaycan’a mesajını çoktan göndermiştir…

Mesaj da şudur: “… Bak sevgili İlham Aliyev, Ermenistan ile sorun yaşadın, seni zar zor savunduk, bir de KKTC diye bir belayı başına alma…”

-*-*-

Yazı bu kadar!

Tatar, Azerbaycan’a gider mi?

Gidemez!

Gitse bile, AB’nin gözüne sokulacak şekilde birileriyle tokalaşamaz!

Ne yazık ki Dünya da böyle dönüyor!

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Haaa, Türkiye, Azerbaycan’dan sağladığı gazın yanına, petrol alımını da artırır ve Azerbaycan AB gibi bir müşteriye muhtaç olmazsa mı?

Sanmıyorum!

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Haaa, Azerbaycan’ın eli güçlenmiş, nasıl olsa Rusya’dan alamıyorlar bana muhtaçlar deyip, Ermeni meselesi başta olmak üzere, Tatar’a da “tanıdım canım seni” der mi?

Yine sanmıyorum…

İzliyoruz…

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek "insani bir felakete" sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi. İsrail'in engeli nedeniyle İnsani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi… İnsanlık utanıyor mu? Hayır! Suçlu kim? Hamas! Hadi oradan!