Paşaköy’de yeni bir kuyu kazısı...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar devam ederken, Paşaköy’de (Aşşa) yeni bir kazıya başlandığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, Paşaköy’de (Aşşa) 1974 kaybı bir veya iki Kıbrıslırum'un bir kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatıldı.

Kayıplar Komitesi’nin gerek 1963-64, gerekse 1974 kaybı Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılar, iki toplumlu kazı ekipleriyle yürütülüyor ve şu anda Lefkoşa’da, Kermiya’da askeri bölgede, Aşşa’da (Paşaköy), Abohor’da (Cihangir/Epikho), Strovulo’da, Lapta’da ve Vasilya’da (Karşıyaka) Kayıplar Komitesi kazıları devam ediyor...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Lefkoşa/Lefkosia: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un, hapishane yanındaki arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Cihangir/Epikho/Abohor: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un tarla içerisindeki bir toprak yığınlarına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Paşaköy/Aşşa: 1974 kaybı bir veya iki Kıbrıslırum'un bir kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Aydemet/Metehan/Kermiya (Askeri Bölge): 1974 kaybı 4-5 Kıbrıslırum'un kilisenin avlusuna gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Vasilya/Karşıyaka: 1974 kaybı 3 sivil veya 3 askerin dere yatağına veya dere yatağındaki kuyulara gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları dere yatağındaki temizlik çalışmaları ile devam etmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un, bölgedeki tarlaya gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Strovulo: 1963 kaybı olan 4-5 Kıbrıslı Türk'ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...

Paşaköy'de yeni bir kazı başlatıldı...

*** BASINDAN GÜNCEL...

“Yeni Kaledonya'da gerginlik: Fransa, denizaşırı toprağına asker gönderdi...”

Fransa, Güney Pasifik'te bulunan denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da günlerdir süren çatışmaları bastırmak üzere adaya asker gönderdi.

Fransız askerleri Yeni Kaledonya limanlarına ve uluslararası havalimanına konuşlandı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bölgede TikTok'u yasakladıklarını ve olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

Üç gündür süren çatışmalarda biri polis dört kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Gerginlik Paris'in, bölgede 10 yıl yaşamış olan Fransızlara oy hakkı verilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmasıyla başladı. Çarşamba sabahı Fransa parlamentosu tasarıyı onayladı.

Bağımsızlık yanlısı, büyük oranda yerlilerden oluşan grup, "yönetimdeki etkilerini azaltacağı" iddiasıyla, reforma karşı çıkıyor.

Çatışmaya dönen gerginlikte mağazalar yağmalandı ve kamu binaları kundaklandı.

Bu Yeni Kaledonya'nın 1980'lerden bu yana yaşadığı en büyük iç çatışma.

Avustralya ve Fiji arasında yer alan ve başkenti Noumea olan Yeni Kaledonya 19. yüzyıldan bu yana Fransız toprağı. Bölge sömürgecilik sonrası dönemde de Fransa'nın bir parçası olmaya devam etti.

Fransa ile Yeni Kaledonya arasındaki 1998 tarihli Noumea Anlaşması'nda Paris bölgeye daha fazla siyasi özerklik verme ve seçmen listesini o dönemdeki yerleşik halkla sınırlı tutma sözü vermişti.

Yani 1998'den bu yana bölgedeki seçmen listeleri güncellenmedi. Bu da adaya yeni yerleşenlerin oy kullanamaması anlamına geliyor. O tarihten bu yana adaya 40 binden fazla Fransızın yerleştiği tahmin ediliyor.

Yerli halksa adaya sonradan yerleşenlerin oy kullanmasının Fransa yanlısı politikalara destek sağlayacağını savunuyor.

1998'deki anlaşmadan sonra bölgede üç kez bağımsızlık referandumu yapıldı. İlk ikisini bağımsızlık karşıtları az farkla kazanırken, Aralık 2021'de yapılan son referandum, Covid nedeniyle erteleme talepleri kabul edilmeyen bağımsızlık yanlısı partilerce boykot edildi ve bu referandumdan da bağımsızlık kararı çıkmadı.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da yerel Kanak kabilesi nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransa'ya uzaklığı yaklaşık 16 bin kilometre

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na dahil oldu. 1953'te etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Yeni Kaledonyalılara Fransız vatandaşlığı verildi. 1998 yılındaki Noumea Anlaşması'yla Yeni Kaledonya'ya özerklik verildi.

Fransa'dan her yıl 1,5 milyar dolar yardım alan Yeni Kaledonya'da Kanaklar arasında yoksulluk ve işsizliğin yaygın olduğu, yerli halkın eğitim seviyesinin düşük olduğu belirtiliyor.

Fransa, zengin nikel madenlerine sahip olan Yeni Kaledonya'yı, stratejik açıdan büyük öneme sahip 'siyasi ve ekonomik bir varlık' olarak görüyor.

(BBC – 16.5.2024)

“OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ...”

Öte yandan NPR Haber Ajansı’ndan Elanor Beardsley’nin haberine göre, gösteriler nedeniyle Fransa, Yeni Kaledonya’da olağanüstü hal ilan etti.

Fransız televizyonu Yeni Kaledonya’da yakılan dükkanlar ve arabaların görüntülerini yayımlarken, ellerindeki palalarla polisle çatışmaya giren halkın görüntülerine de yer verdi. Yeni Kaledonya’nın başkenti Numea’nın çeşitli bölgelerindeki yangınlar da devam etmekteydi... NPR’a göre halk yollara barikatlar kurdu ve kendi mahallelerini korumak maksadıyla milis güçleri oluşturdu. İnsanlar evlerine de barikat kurarak evlerine kapandı. Çarşamba günü Fransa ülkede 12 günlüğüne “Olağanüstü Hal” ilan etti ve yüzlerce Fransız polisini buraya gönderdi. Fransız lider Makron ise, ülkedeki bağımsızlık yanlıları ve karşıtlarını, Paris’te kendisiyle yüzyüze görüşmeye davet etti.

(NPR – 15.5.2024)