Tam da olası kast!

Bir senede trafik kazalarında 50 insan öldü.

Ada’nın kuzeyine yönelik dehşet verici bir tablo bu…



Güneyde üç misli nüfus olmasına rağmen trafiğe 41 can verdiler.

Üstelik bir yıl önceye göre yüzde 22 artış oldu ve o nedenle acil önlem planını devreye koydular.

Özgür Gazete'de okuduğum gelişmeyle beynimden vurulmuşa döndüm.

50 kişi yollarda ölürken, "hükümet" olarak anılan organize kötülük hareketi, yeni bir karar almış.

"Sol direksiyonlu araç" ithaline izin verilmiş.

Hani İsias Davası'nda hep gündeme getiriyoruz ya...

Yine karşımızda "Olası Kast" var.

Yollarda yitirdiğimiz insan sayısı da İsias Otel'e yakın zaten...



Trafikteki ölümler yeterince hissedilmemişse, bunun en temel sebebi, nüfusun değişmesidir.

Acı gerçek şudur, 50 ölümlü kazadan yalnızca 20'si yurttaştır.

18'i Türkiye Cumhuriyeti, 12'si ise diğer ülke uyruklulardır.

Anlayacağınız, trafiğin hayattan kopardığı 30 insan için ağıtlar denizin ötesinde yakılmıştır.

O nedenle çok da hissedilmemiştir matem duygusu...

***

Yollarımız zaten dökülürken bir de ters direksiyonlu araç ithaline izin vermek "ölünüz" demektir.

Cinayettir’

"Olası kast" kişinin bir fiili işlerken, bu fiilin sonucunda meydana gelebilecek durumu öngörmesi ve buna rağmen hareketine devam etmesi anlamına gelir.

Sol direksiyon araç ithaline izin vermek, trafik yol güvenliğini tehlikeye atmak değil midir?

Bunu öngörmüyorlar mı?

Bile bile!

***

"Bakanlar Kurulu" bu ülke insanını korumak değil de öldürmek için karar alıyor adeta...

Demokrasi, eşitlik, adalet gibi değerleri zaten unuttuk.

Planlı, programlı, projeli bir gelişim göremiyoruz.

Kapasite yok, liyakat yok, sorumluluk yok.

En azından canımıza kast etmeseler…

***

“Adada bulunan sol direksiyonlu tüm araçlara…” diyorlar.

“İthal izni alınıp alınmamasına bakılmaksızın…”

“İthal ve kayıt izni verilmiştir…”

Bu kadar basit!



Bunları “olası kast”la yargılamak gerekiyor.

Hiç düşünmeden!



***

50 insanın yollarda can verdiği bir senenin ardından, sol direksiyonlu araçların tümünü yasaklamak gerekirdi, ithal izni alınıp alınmamasın bakılmaksızın…

Tam tersini yapıyorlar



***

“Araç Kayıt Dairesi”ndeki görevli memurlara sesleniyorum.

Sol direksiyonlu bu araçların kayıtlarını yapmayınız.

Suça ortak olmayınız!

Bireysel bir tavır alınız ve yırtıp atınız bu belgeleri…



***

Motorlu Araçlar Yol Trafik Tüzüğü’ne aykırı!

Akla, mantığa aykırı!

İnsanlığa aykırı!



***

Böylesi bir sorumluluk olamaz.

Hani derler ya, “Bu kadarı da çok fazla artık…”

Bu kaçıncı ayıp…

Yeter artık…