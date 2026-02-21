Tahsin abinin ciddiye alınma olasılığı, Fener’in Forest’e İngiltere’de 5 çekme olasılığından zayıftır!
“Katakulli”, hile, düzen, aldatmaca demektir!
-*-*-
Peki “katakulli okumak” nedir?
-*-*-
Aslında bizim dilimizde veya bizim kullandığımız şekliyle “uyduruktan, goftiden, kıçtan sallamak”tır!
-*-*-
Ciddiye alınmayacak laf etmektir!
-*-*-
“Vay da devletim elden gidiyor!” dedi Tahsin Ertuğruloğlu!
-*-*-
Devlet neden elden gidiyor?
-*-*-
Efendim Tufan Erhürman yüzünden!
-*-*-
Yapma be!
-*-*-
Yani, ısrar ve inatla “Türkiyesiz olmaz” diyen Tufan Erhürman, bu konuda Türkiye’yi ikna etti anlamını mı çıkarmalıyız şimdi?
-*-*-
Gerçekten Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu çıkışı, üzerine günlerce spekülasyon yapılacak bir çıkıştır!
-*-*-
Neden spekülasyon?
-*-*-
Çünkü kendisi şahsen açıklamazsa, kimse, neden bu şekilde konuştuğunu çözemez, bilemez de ondan!
-*-*-
Bu şekilde konuşmasını kim istedi?
-*-*-
Kendi kafasına göre mi yaptı?
-*-*-
Hiç sanmam!
-*-*-
Denktaş’a karşı Eroğlu’nu; Eroğlu’na karşı Talat’ı geçmişte desteklemişliği var!
Akabinde hem Denktaş hem Eroğlu’nun ellerini öpüşü de!
-*-*-
Evet, Tahsin Ertuğruloğlu’nun gerçekten “iki ayrı egemen eşit devlet” arzusunda olduğuna inansam da; basın toplantısını, neden, hangi sebep veya motivasyonla yaptığı ciddi şüphe uyandırır!
-*-*-
Nikos Hristodulidis ve O’ndan öteye KKTC’deki en hızlı devrimcilerimi Erhürman’ı “iki devletçi” ilan ederken, Tahsin Ertuğruloğlu’nun çıkış veya çıkışları, Türkiye’nin talimatı ile yapılmış, “Erhürman’ın elini rahatlatma çabası” olarak dahi yorumlanabilir!
-*-*-
Bu şekilde yorumlayan var mı?
Mutlaka vardır!
-*-*-
Veya; daha önce de yazdım; Tahsin Ertuğruloğlu bağırıp çağırmaya başlamışsa, kesin müzakere masası kuruluyordur!
Aman kurulmasın; bu şekliyle devam; çalalım, yiyelim, bölüşelim, ganimete devam statükosu lay lay lom!
-*-*-
Haaa bir de şu var; Türkiye’de “Erdoğan ve AKP’yi de miklemeyen” derin devlet, “konuş Tahsin Bey” demiş olabilir…
-*-*-
Peki Türkiye’de şu anda Erdoğan ya da AKP’yi miklemeyen derin devletin varlığı ne büyüklüktedir ayrı bir muamma!
-*-*-
Uzatmaya gerek yok!
-*-*-
Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekten KKTC’nin egemen ve eşit bir devlet olduğunu düşünüyorsa; buna gönülden inanıyorsa ve yürekten devletini seviyorsa; ilk bayrak açması gereken kişi ya da kişiler grubu Cumhurbaşkanı değil, devleti dibine kadar batıran – hala maaş ödemek için borç arayan; elektriğini, suyunu, havaalanını, hava ulaşımını, sıradaki telekomünikasyonunu ve akabinde de limanlarını satışa çıkaran kendi hükümetidir!
-*-*-
Katakulli okuma Tahsin Abi!
İnsanlar sana ve görüşlerine inansaydı ve güvenseydi; önce vekil seçerdi; sonra da gidip Tufan Erhürman’a yüzde 65 oy vermezdi!
-*-*-
Üzülme, paniğe de kapılma, Nottingham Forest maçının rövanşı da var!
Fenerbahçe büyük takım!
İngiltere’de Forest’i 4-0 yenme şansı kesinlikle vardır!
Hatta 5 – 0!
-*-*-
Ama senin ciddiye alınma şansın; Fener’in Forest’e beş çekmesi olasılığından daha zayıftır; bilmem anlatabildim mi?
-*-*-
Bu arada lütfen bir meyhane ayarla, off the record olsun bize bu son açıklamaları neden ve ne için – kimin talimatı ile yaptığını anlat!
Söz yazmayacağım!
Casinocuları da eylemlere bekleriz!
Popüler bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e dahil olmasını, “oh ne güzel, iki devletlilik kesinleşir” diyerek yorumlamıştı…
-*-*-
Kıbrıs Cumhuriyeti eğer Schengen’e girerse, bırakın geçişlerle ilgili kaosu; Kuzey Kıbrıs turizmi çok ciddi darbe alır!
-*-*-
Bu konuda özellikle “otel – casino sektörünün şu anda ayağa kalkması lazım…
-*-*-
Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek KKTC’nin en fazla istihdam sağlayan, devlete en fazla vergi ödeyen sektörü olan casino sektörüne, hükümetin, hak ettiği ilgiyi göstermediğini söylüyor…
-*-*-
Hükümet, aslında şu anda tamamen kilitli vaziyettedir!
Hükümet hiçbir şey yapamaz haldedir, felçlidir, kalpte sıkıntı vardır ve beyin de tam olarak fonksiyonlarını yürütemez haldedir!
-*-*-
Sarıçiçek, Güney Kıbrıs’ta devletin casino sektörüne büyük ilgi gösterdiğini destek verdiğini de vurguluyor ve “Güneyde destek KKTC’de köstek” ifadesini de kullanıyor!
-*-*-
O zaman sizden ricamızdır Sayın Sarıçiçek, gelin, bu hükümetin uğurlanması için, patronlarınızı da uyandırın!
-*-*-
Bu hükümet o koltuklarda kaldığı müddetçe; Kıbrıs sorununun çözümüne de engel olunduğu müddetçe batacak olanların arasında siz de varsınız!
-*-*-
Bir daha hatırlatayım; Schengen, Türkiye dışından gelen veya Larnaka üzerinden gelecek olan her turist ve kumarcıyı engelleyecektir!
-*-*-
Haaa hazır yeri gelmişken söyleyeyim; Sayın Sarıçiçek, bu hükümeti uğurlama eylemlerine; Ektam çalışanlarına destek yürüyüşlerine ve telekomünikasyonun peşkeşine dur kavgasına sizleri de bekleriz!
Bilmem anlatabildim mi?
Mevcut batak hükümet ve Türkiye’den ortakları her ne kadar içine etmek için çabalasalar da; son yağmurlarla birlikte bu memleket hiç bu kadar güzel olmamıştı… Doğamız, hükümetin inadına çok güzel!