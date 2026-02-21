Tahsin abinin ciddiye alınma olasılığı, Fener’in Forest’e İngiltere’de 5 çekme olasılığından zayıftır!



“Katakulli”, hile, düzen, aldatmaca demektir!

-*-*-

Peki “katakulli okumak” nedir?

-*-*-

Aslında bizim dilimizde veya bizim kullandığımız şekliyle “uyduruktan, goftiden, kıçtan sallamak”tır!

-*-*-

Ciddiye alınmayacak laf etmektir!

-*-*-

“Vay da devletim elden gidiyor!” dedi Tahsin Ertuğruloğlu!

-*-*-

Devlet neden elden gidiyor?

-*-*-

Efendim Tufan Erhürman yüzünden!

-*-*-

Yapma be!

-*-*-

Yani, ısrar ve inatla “Türkiyesiz olmaz” diyen Tufan Erhürman, bu konuda Türkiye’yi ikna etti anlamını mı çıkarmalıyız şimdi?

-*-*-

Gerçekten Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu çıkışı, üzerine günlerce spekülasyon yapılacak bir çıkıştır!

-*-*-

Neden spekülasyon?

-*-*-

Çünkü kendisi şahsen açıklamazsa, kimse, neden bu şekilde konuştuğunu çözemez, bilemez de ondan!

-*-*-

Bu şekilde konuşmasını kim istedi?

-*-*-

Kendi kafasına göre mi yaptı?

-*-*-

Hiç sanmam!

-*-*-

Denktaş’a karşı Eroğlu’nu; Eroğlu’na karşı Talat’ı geçmişte desteklemişliği var!

Akabinde hem Denktaş hem Eroğlu’nun ellerini öpüşü de!

-*-*-

Evet, Tahsin Ertuğruloğlu’nun gerçekten “iki ayrı egemen eşit devlet” arzusunda olduğuna inansam da; basın toplantısını, neden, hangi sebep veya motivasyonla yaptığı ciddi şüphe uyandırır!

-*-*-

Nikos Hristodulidis ve O’ndan öteye KKTC’deki en hızlı devrimcilerimi Erhürman’ı “iki devletçi” ilan ederken, Tahsin Ertuğruloğlu’nun çıkış veya çıkışları, Türkiye’nin talimatı ile yapılmış, “Erhürman’ın elini rahatlatma çabası” olarak dahi yorumlanabilir!

-*-*-

Bu şekilde yorumlayan var mı?

Mutlaka vardır!

-*-*-

Veya; daha önce de yazdım; Tahsin Ertuğruloğlu bağırıp çağırmaya başlamışsa, kesin müzakere masası kuruluyordur!

Aman kurulmasın; bu şekliyle devam; çalalım, yiyelim, bölüşelim, ganimete devam statükosu lay lay lom!

-*-*-

Haaa bir de şu var; Türkiye’de “Erdoğan ve AKP’yi de miklemeyen” derin devlet, “konuş Tahsin Bey” demiş olabilir…

-*-*-

Peki Türkiye’de şu anda Erdoğan ya da AKP’yi miklemeyen derin devletin varlığı ne büyüklüktedir ayrı bir muamma!



-*-*-

Uzatmaya gerek yok!



-*-*-

Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekten KKTC’nin egemen ve eşit bir devlet olduğunu düşünüyorsa; buna gönülden inanıyorsa ve yürekten devletini seviyorsa; ilk bayrak açması gereken kişi ya da kişiler grubu Cumhurbaşkanı değil, devleti dibine kadar batıran – hala maaş ödemek için borç arayan; elektriğini, suyunu, havaalanını, hava ulaşımını, sıradaki telekomünikasyonunu ve akabinde de limanlarını satışa çıkaran kendi hükümetidir!

-*-*-

Katakulli okuma Tahsin Abi!

İnsanlar sana ve görüşlerine inansaydı ve güvenseydi; önce vekil seçerdi; sonra da gidip Tufan Erhürman’a yüzde 65 oy vermezdi!

-*-*-

Üzülme, paniğe de kapılma, Nottingham Forest maçının rövanşı da var!

Fenerbahçe büyük takım!

İngiltere’de Forest’i 4-0 yenme şansı kesinlikle vardır!

Hatta 5 – 0!

-*-*-

Ama senin ciddiye alınma şansın; Fener’in Forest’e beş çekmesi olasılığından daha zayıftır; bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Bu arada lütfen bir meyhane ayarla, off the record olsun bize bu son açıklamaları neden ve ne için – kimin talimatı ile yaptığını anlat!

Söz yazmayacağım!



Casinocuları da eylemlere bekleriz!

Popüler bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e dahil olmasını, “oh ne güzel, iki devletlilik kesinleşir” diyerek yorumlamıştı…

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti eğer Schengen’e girerse, bırakın geçişlerle ilgili kaosu; Kuzey Kıbrıs turizmi çok ciddi darbe alır!

-*-*-

Bu konuda özellikle “otel – casino sektörünün şu anda ayağa kalkması lazım…

-*-*-

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek KKTC’nin en fazla istihdam sağlayan, devlete en fazla vergi ödeyen sektörü olan casino sektörüne, hükümetin, hak ettiği ilgiyi göstermediğini söylüyor…

-*-*-

Hükümet, aslında şu anda tamamen kilitli vaziyettedir!

Hükümet hiçbir şey yapamaz haldedir, felçlidir, kalpte sıkıntı vardır ve beyin de tam olarak fonksiyonlarını yürütemez haldedir!

-*-*-

Sarıçiçek, Güney Kıbrıs’ta devletin casino sektörüne büyük ilgi gösterdiğini destek verdiğini de vurguluyor ve “Güneyde destek KKTC’de köstek” ifadesini de kullanıyor!

-*-*-

O zaman sizden ricamızdır Sayın Sarıçiçek, gelin, bu hükümetin uğurlanması için, patronlarınızı da uyandırın!

-*-*-

Bu hükümet o koltuklarda kaldığı müddetçe; Kıbrıs sorununun çözümüne de engel olunduğu müddetçe batacak olanların arasında siz de varsınız!

-*-*-

Bir daha hatırlatayım; Schengen, Türkiye dışından gelen veya Larnaka üzerinden gelecek olan her turist ve kumarcıyı engelleyecektir!

-*-*-

Haaa hazır yeri gelmişken söyleyeyim; Sayın Sarıçiçek, bu hükümeti uğurlama eylemlerine; Ektam çalışanlarına destek yürüyüşlerine ve telekomünikasyonun peşkeşine dur kavgasına sizleri de bekleriz!

Bilmem anlatabildim mi?

Mevcut batak hükümet ve Türkiye’den ortakları her ne kadar içine etmek için çabalasalar da; son yağmurlarla birlikte bu memleket hiç bu kadar güzel olmamıştı… Doğamız, hükümetin inadına çok güzel!