Susmayacayık gardaccığım!

United Media çatısı altında Sim FM, Sim Tv ve Yenidüzen Gazetesi’nde güvenilir ve ciddi habercilik yanında elbette yorum da yapıyoruz…

Eleştiriyoruz…

İşimizin özü bu!

Görevimiz bu!

Yolsuzluk, usulsüzlük, sahte diploma, Kıb Tek’e akaryakıt kazığı, AKSA’nın ülkeye zararı, mevcut hükümetin tam anlamıyla iflas etmiş olması…

Bütün bunları yazarken, elbette Türkiye’yi yönetenleri de eleştiriyoruz…

Çünkü her şey onların gözü önünde oluyor…

Mevcut hükümetin birçok üyesi; koalisyon ortağı partilere mensup vekillerin tamamının işemeye bile izin alamadan gidememesi ortadayken, bu ülkedeki çökmüşlük ve kokuşmuşlukta Türkiye’yi yönetenlerin payının olmadığını söylemek doğru olmaz!

Hatta bana göre çökmüşlük ve kokuşmuşluğun merkezi Ankara’dadır!

Nokta!

Bu eleştirilerimize kimse medeni bir şekilde yanıt vermiyor!

Hatta iktidar partilerine mensup vekillerin Sim Tv’de mesela benim programıma konuk olmasına izin verilmiyor…

Onlar da bu yasağa bil-a istisna uyuyor!

Karanlık merkezler sadece ne yapıyor?

Sim Tv’yi Sim FM’i kapatmak – sesimizi kısmak veya tamamen kesmek için her şey!

Trolleri aracılığıyla hücum; kişisel tehditler ve ötesinde televizyon ve radyoyu susturmak için her türlü çaba!

Kuzey Kıbrıs Smart Tv’deki yayınımız resmen sabotajla kesilebiliyor!

Birilerinin elleriyle kabloyu nasıl çektiğini gayet iyi biliyoruz!

Digital platformdan çıkarıldık, özel televizyon kanallarına verilen destek tamamen kesildi ama bu kesinti ne yazık ki sadece bize yapıldı!

Yetmedi!

Ne ilginçtir, Türk Telekom meselesini konuştuğumuz bu günlerde, Youtube yayınımız da Türkiye’den durduruldu!

Tamamen silindi!

Spesifik bir suçlama da yok!

Kestik ulan!

Eğer söylediklerimiz yalansa, yanlışsa niye cevap vermek yerine, sesimizi kısmaya çalışıyorlar?

Üzgünüm ama bu tavır, her yazdığımızın ve her söylediğimizin yüzde yüz doğru olduğunun açık kanıtıdır!

Çok mu iddialı oldu?

Olacak o kadar!

Eğer biz yalancıysak, neden hiçbir UBP’li vekil ya da bakan gelip de stüdyoda sorularımızı yanıtlamıyor?

Gayet medeni şartlarda, hepsi bizim kardeşimiz, buyursunlar, soralım, yanıtlasınlar…

Korkmasınlar, çekinmesinler; biz kendilerine talimat veren merkezler gibi “karanlık” değiliz!

Tehdit etmeyiz!

Vito’ya sokup Lefkoşa’da iki tur attırmayız!

Medya en az yargı, yasama ve yürütme kadar önemli bir kurumdur!

Dördüncü güçtür!

Geri kalmış ülkelerin tamamında, bu ülkelere ne yazık ki Türkiye de dahildir; devlet – medya ilişkisi “sorunlu”dur!

Bu sorunlu olma halinin KKTC’de de “yaşama geçirilmesi” adına, Türkiye’den gelen talimatların ve tavırların büyük etkisi söz konusudur!

Bizden, yani United Media’dan da istenen, Türkiye’de belirlenen ve KKTC’de yüzde yüz itirazsız kabul edilen “resmi ideolojinin ve resmi siyasetin” kabul edilmesidir!

Bunu yapan medya organlarımız zaten vardır!

Burası Kuzey Kore de değildir, Eritre de değildir, ne yazık ki Türkiye de değildir!

Sim TV’nin Youtube kanalı geçtiğimiz hafta kapatıldı…

Bu bir demokratik ya da hukuki tavır değil; tamamen faşizm ve sömürgecilik davranışıdır.

Arkadaşlarımız – yöneticilerimiz her türlü yasal başvuruyu yaptı…

“Neden kapattınız?”a yanıt aradı ve sağlıklı hiçbir yanıt gelmedi…

Geçtiğimiz Cuma günü ve dün sabah televizyon programım YouTube üzerinden yayına çıkmadı… Bu sabah yeni bir YouTube adresinden yayın yapacağız…

Sim Tv yönetiminin yeni kanalla ilgili yazılı açıklamasında dediği gibi: Sesimizi kısmak isteyenlere inat, yeni kanalımızla buradayız.

Susturulamayız.

Vazgeçmeyiz.

Geri adım atmayız.

Yeni yayın adresimiz: https://www.youtube.com/@kanalsimkibris

Kıbrıslı ne der?

Susmayacayık gardaccığım!

Askeri disiplin!

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı…

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Başkanlık genel merkezindeydik…

“28 Şubat Sivil Savunma Günü” nedeniyle, başkanlıkla ilgili bilgiler aldık…

Son derece bakımlı araçlar…

Müthiş disiplinli personel…

Personel eksikliğini de belirtmeden geçmeyelim…

Fazla anlatmaya gerek yok…

“Militarizm propagandası” yapacak da değilim ama keşke tüm “dairelerimiz, başkanlıklarımız, bakanlıklarımız” böyle olsa!

Haaa Sivil Savunma Başkanlığı da Başbakanlığa bağlı…

Peki neden çok farklı?

Basit bir örnek vereyim; burada torpil yok!

Başkan ve yardımcısını UBP atamıyor!

Siyaset çürütmemiş burasını!

Mesela kızacaksınız biliyorum ama ilçe başkanları ya da ilçe kadın kolları başkanları işe alımlara veya terfilere müdahale edemiyor!

Terfiler veya işe alımlar, kıdeme, liyakata önem verilerek gerçekleşiyor…

“Keşke, tüm devlet kurumlarını asker yönetse” demeyeceğim tabii ki ama “askeri disiplin”in çok işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim…

Kıbrıs turizmi olumsuz etkilenecek!

Ağrotur’a bir adet insansız hava aracı düştü!

Bomba!

Patladı!

İran’dan havalanmış olma olasılığı çok düşük!

-*-*-

Bir iddiaya göre Limasol yakınlarındaki Ağrotur İngiliz Egemen Üs bölgesine düşen veya atılan drone, Lübnan’dan havalandı!

Hizbullah, İsrail ile çatışmaya başladığı anda, iki adet dronu da Ağrotur’a gönderdi…

İngilizler, birini havada vurmuş falan…

Efendim, Kıbrıs Adası da saldırı menzilinde mi?

Üslerden dolayı elbette saldırı menzilindedir ama sıra Kıbrıs’a gelene kadar vurulacak çok daha büyük hedefler var diye düşünüyorum!

Ayrıca mevcut teknolojiş ile hedeflerin çok fazla şaşma olasılığı da yok diye düşünüyorum!

Ama yine de “tedbirli olalım mı?”

Olalım!

Gözünüz havada olsun!

Senelerdir tek kuruşluk piyango kazanmayan ve her hafta bilet alan ben; İran ya da başkasının atacağı füzeyi kafama yiyeceksem; sıçmışım öyle şansa!

-*-*-

-*-*-

Elbette savaş bizi etkileyecek!

Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni daha çok!

Çünkü bu sene turizm beklemeyelim!