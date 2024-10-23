“Sözümüz var: Sonunda adalet yerini bulacak!”

İsias Davası’nın 4’üncü duruşması dün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Her duruşmaya olduğu gibi, bu duruşmaya da İsias Otel’de hayatını kaybeden şampiyon sporcularımızın ailelerinin yanında, siyasiler ve basın mensupları da yoğun bir kalabalıkla katıldı.

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Zaman zaman gergin anların da yaşandığı duruşma, 14:45’te ara kararın okunmasıyla tamamlandı.

Ara karara göre dava, 3 Aralık 2024'e ertelendi.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Erdem Yıldız, Mehmet Fatih Bozkurt'un ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına, sanıklar Efe Bozkurt, Halil Bağcı, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt hakkındaki adli kontrollerin de aynen devamına karar verildi.

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Bu duruşmada da savunma avukatlarının aileleri kışkırtıcı hareketleri ve tavırları ortamı germeye yetti.

O kadar bir ileriye gitti ki bazılarının hadsizlikleri, ailelere had bildirmeye kadar vardı.

Diğer meslektaşları da bu hadsizliğin farkına vardı ve anında müdahale etti.

Bu hareketler karşısında sinir krizi geçirenler oldu.

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Duruşma öncesi mahkeme önünde konuştu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve bir kez daha adalet vurgusu yaptı.

İçimizdeki acıların dile getirilmiş haliydi Ruşen Yücesoylu Karakaya’nın açıklamaları:

“Bugün, bir kez daha yüreğimizde tarifsiz bir acıyla, adalet arayışımızın en zorlu duraklarından birinde, 4’üncü duruşmada bir araya geliyoruz. Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz. Para hırsı, vicdansızlık ve ihmal ile yapılan otel dedikleri kum yığını İsias yüzünden evlatlarımız yanımızda değil. Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık! Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık. Ama bu hah, bizden çalındı. Ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak”

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Evet adalet istiyoruz…

Çünkü göz göre göre işlenen bir cinayettir İsias...

Ve yargı huzurunda kimin sorumluluğu varsa, en ağır ceza verilene kadar da bu adalet arayışı devam edecek.

Davanın ilk aşamasından bugüne kadar hep, “Olası Kast” dedik… Demeye de devam edeceğiz.

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Şimdi yeni bilirkişi raporunu bekliyoruz.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun1 hafta içinde dosyaya ekleneceğini açıkladı duruşma sonrasında konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı.

Bu raporla birlikte, tüm gerçekler bir kez daha mahkeme huzuruna getirilecek ve 3 Aralık’tan sonra sürecin olası kasta doğru evrileceğini göreceğiz.

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Ancak sadece otelin sahipleri Ahmet Bozkurt ve Fatih Bozkurt değil, imza ve denetleme makamında olan kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılması ve yargılanmalarının başlamalarını istiyoruz.

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Bizim evlatlarımıza, kardeşlerimize, şampiyonlarımıza ve turist rehberlerine verdiğimiz bir söz var. Bu sözü tutana kadar da tüm Kıbrıs halkı olarak da bu davanın takipçisiyiz. En büyük görevimizdir bu…

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Yazımı yine Ruşen Karakaya’nın sözleriyle bitireyim:

“Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır. Hep birlikte adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

Sözümüz var: Sonunda adalet yerini bulacak!”